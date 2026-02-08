El crucero Zuiderdam arriba a El Salvador y promueve turismo cultural

Experiencias únicas y rincones destacados sorprenden a quienes exploran tradiciones y patrimonios del occidente y centro del país (Foto cortesía MITUR)

El Puerto de Acajutla, del departamento de Sonsonate, al occidente de El Salvador, recibió la llegada del crucero Zuiderdam, que trajo consigo a unos 1,000 turistas de diferentes nacionalidades. Desde el Ministerio de Turismo de El Salvador destacaron la oportunidad de mostrar lo mejor de la nación al mundo: “Una nueva oportunidad para compartir con el mundo nuestra cultura y la belleza de nuestro país”.

Durante la visita, los pasajeros del Zuiderdam recorrieron lugares como Joya de Cerén, Tazumal, Cerro Verde, Nahuizalco y el Centro Histórico de San Salvador. El itinerario subraya el interés de los viajeros por conocer emblemas culturales y paisajes salvadoreños.

El pasado 30 de diciembre El Salvador recibió a más de 400 turistas europeos que hicieron turismo por los departamentos de Sonsonate y Ahuachapán.

Temporada de cruceros

El crecimiento acelerado del turismo marítimo comienza a transformar el perfil económico y cultural de El Salvador. La llegada del crucero Eurodam al puerto de Acajutla, el 17 de octubre de 2025, simbolizó un avance en la estrategia nacional para atraer rutas internacionales, con un impacto que, según la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), supera todas las previsiones previas.

Esto representa "una nueva oportunidad para compartir con el mundo nuestra cultura y la belleza de nuestro país", indicó el gobierno salvadoreño. (Foto cortesía Ministerio de Turismo)

Este impulso se traduce en una temporada récord: autoridades del sector turístico proyectan la llegada de al menos 20 embarcaciones entre octubre de 2025 y junio de 2026, una cifra nunca antes registrada, que posiciona al país como un destino emergente en los itinerarios de cruceros internacionales.

El cambio en la dinámica de los puertos y destinos dentro del país amplía no solo las oportunidades para el sector, sino también el flujo de visitantes hacia regiones antes fuera del circuito principal. Desde el inicio de la temporada, cerca de 1,800 pasajeros y tripulantes desembarcaron con la llegada inaugural del Eurodam de Holland America Line.

Los turistas han recorrido lugares como el Volcán de Santa Ana, el sitio arqueológico Joya de Cerén, San Andrés y el Centro Histórico de San Salvador, así como la Ruta de Las Flores y pueblos tradicionales de occidente, como Nahuizalco e Izalco. En diciembre de 2025, la llegada del crucero Viking Sky —perteneciente a Viking Ocean Cruises— incrementó el alcance de la temporada.

La ministra de Turismo, Morena Valdez, ha destacado el valor del trabajo coordinado entre entidades públicas y operadores privados. Explicó que el arribo del Eurodam supone un hito en la política sectorial: “Es la primera vez de este crucero, es la primera vez que nos visita. Es una naviera que nunca había pensado venir a El Salvador y gracias al esfuerzo que hace CEPA liderando la atracción de cruceros en un trabajo articulado con el Ministerio de Turismo; el tour operador es un privado que ofrece los paquetes. En este momento están conociendo la tradición de nuestro cacao, las tradiciones de nuestros ancestros de Nahuizalco, Izalco y Sonsonate; es decir, van a conocer el occidente del país”.

Atractivos patrimoniales recién apreciados por extranjeros posicionan sitios emblemáticos dentro del nuevo panorama turístico nacional (Foto cortesía MITUR)

El incremento de llegadas ha estimulado diversas actividades económicas. El aporte de la temporada beneficia al sector de alimentación, la hostelería, el transporte y los servicios turísticos en general, con ventajas directas para pequeñas, medianas y grandes empresas. La venta de artesanías y los tours privados han experimentado mayor demanda, en tanto la promoción de la cultura local adquiere renovada relevancia gracias al contacto con viajeros internacionales.