Ministro de Justicia salvadoreño reporta la incautación de 398 kilos de cocaína en la playa Toluca

El alijo incautado está valorado en más de $10 millones, según las autoridades salvadoreñas./ (Redes ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro)

Unidades especializadas de la Policía Nacional Civil (PNC) interceptaron una embarcación en la zona sur de la playa Toluca, en el departamento de La Libertad, logrando una de las incautaciones de droga más significativas de los últimos meses. De acuerdo con información divulgada por Gustavo Villatoro, ministro de Justicia y Seguridad, la operación permitió decomisar 13 bultos de cocaína, con un peso aproximado de 398 kilogramos y un valor superior a los $10 millones. El alijo estaba oculto entre instrumentos de pesca, siguiendo el patrón detectado en rutas que conectan Nicaragua, Guatemala y Estados Unidos.

Durante el procedimiento, las fuerzas de seguridad detuvieron a dos personas identificadas como Handy Yocimar Medina Gómez, de nacionalidad salvadoreña, y Carlos Roberto Quezada Orellana, guatemalteco-mexicano. Ambos serán puestos a disposición de las autoridades judiciales para enfrentar cargos vinculados al tráfico internacional de drogas.

La operación se desarrolló en horas de la madrugada, bajo condiciones de oscuridad y con el apoyo de equipos tácticos que lograron interceptar la lancha mientras se desplazaba en aguas del Pacífico. Las imágenes difundidas por las autoridades muestran a los capturados esposados y custodiados por agentes policiales, así como los paquetes de droga distribuidos sobre la superficie de la embarcación y en el muelle. El ambiente en el sitio del decomiso revela la presencia de efectivos fuertemente armados, chalecos antibalas y vehículos oficiales.

Handy Yocimar Medina Gómez y Carlos Roberto Quezada Orellana son custodiados por policías tras la operación antidrogas./ (Redes de ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro)

“En El Salvador no hay rutas para el narcotráfico”, reza la publicación que compartió el ministro Villatoro en su cuenta de X, donde informó sobre la incautación de droga.

El funcionario subrayó que el éxito de la operación se debió a la labor de las unidades especializadas y al monitoreo constante de la franja costera, una de las áreas más vulnerables al tráfico de estupefacientes en la región.

Villatoro añadió que, en lo que va de 2026, las autoridades salvadoreñas han incautado 2,815 kilos de cocaína, valorados en más de $70 millones. Según explicó, la estrategia se ha centrado en reforzar la vigilancia marítima y en la cooperación con otros países del área, con el objetivo de evitar que El Salvador vuelva a convertirse en corredor del narcotráfico. “Esto ejecutado en la zona costera del país, deja claro que El Salvador dejó de ser corredor del narcotráfico y hoy es una muralla firme en el Pacífico”, sentenció el ministro.

La embarcación fue interceptada durante la madrugada transportando casi 400 kilos de cocaína./(Redes ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro)

Récord de incautaciones en 2025

El 2025 marcó un hito en la lucha antidrogas en El Salvador, con cifras récord en decomisos de estupefacientes a lo largo del litoral y puntos fronterizos. De acuerdo con reportes oficiales y el seguimiento de medios nacionales, las autoridades confiscaron más de 7,000 kilogramos de droga durante el año, en su mayoría cocaína, superando ampliamente los registros de años anteriores. Los principales operativos se ejecutaron en los departamentos de La Libertad, Ahuachapán y Sonsonate, zonas identificadas como puntos clave en las rutas del narcotráfico internacional.

El fortalecimiento de la Fuerza Naval y la articulación entre la PNC, la Fiscalía General de la República (FGR) y agencias internacionales han sido determinantes para aumentar la capacidad de interdicción y respuesta rápida ante el tráfico ilícito. Además, se ha priorizado la inversión en tecnología de vigilancia marítima y aérea, sistemas de radares costeros y capacitación de personal en técnicas de abordaje y detección.

Agentes de la PNC trasladan los paquetes de droga luego de haber interceptado la embarcación esta madrugada. /(Redes ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro)

Según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el corredor centroamericano, que incluye a El Salvador, continúa siendo estratégico para el traslado de cocaína desde Sudamérica hacia Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno salvadoreño ha reiterado en diversas ocasiones su compromiso de impedir que el país retome ese papel en el trasiego internacional de drogas.

Las recientes incautaciones confirman el endurecimiento de los controles y el impacto directo en las estructuras criminales que operan en la región. Tanto la administración de Nayib Bukele como el Ministerio de Justicia y Seguridad han declarado que la meta es mantener a El Salvador fuera de las principales rutas del narcotráfico y consolidar la imagen del país como un muro de contención en el Pacífico.