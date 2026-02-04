El Salvador

Salvadoreño hospitalizado por cáncer en Nueva York pide ayuda a las autoridades para regresar al país

El caso de Rivera López ha provocado acciones solidarias y una petición directa a las autoridades salvadoreñas, ante los desafíos que supone el traslado sanitario de personas gravemente enfermas entre ambos países

Guardar
Julio César Rivera se encuentra
Julio César Rivera se encuentra internado en el Mercy Hospital, ubicado en Rockville Center, Nueva York.(Foto: Agencia Andina)

Julio César Rivera López, salvadoreño de 44 años y originario de Ahuachapán, se encuentra hospitalizado en Nueva York a causa del cáncer y ha solicitado públicamente a las autoridades ayuda para regresar con vida a El Salvador con el propósito de reunirse con sus familiares.

Actualmente se encuentra internado en el Mercy Hospital, ubicado en Rockville Center, Rivera López expresó que su mayor deseo es volver a su país unos días antes de fallecer, mientras continúa su tratamiento médico en Estados Unidos.

La situación de Julio César Rivera López refleja las dificultades que enfrentan muchos migrantes salvadoreños ante enfermedades graves lejos de su entorno familiar. El proceso migratorio entre El Salvador y Estados Unidos se ha intensificado en las últimas décadas, motivado frecuentemente por razones económicas o la búsqueda de mejores oportunidades.

Desde su cama en un hospital de Nueva York, Julio César Rivera López, originario de Ahuachapán, hace un emotivo llamado al presidente Nayib Bukele. Con su salud deteriorándose, su único deseo es ser repatriado a El Salvador para pasar sus últimos días en su tierra natal.

Sin embargo, quienes residen en el extranjero a menudo deben afrontar adversidades como el acceso restringido a redes de apoyo, el idioma y el elevado costo de los servicios médicos.

Rivera López ha enfrentado estas condiciones en soledad, sin familiares directos en la ciudad de Nueva York. En su ingreso al Mercy Hospital, contó únicamente con la solidaridad de conocidos y miembros de la comunidad centroamericana, quienes le han proporcionado apoyo difundiendo su caso en diferentes plataformas digitales.

Rivera López se encuentra hospitalizado
Rivera López se encuentra hospitalizado en el Mercy Hospital de Rockville Center mientras continúa su tratamiento contra el cáncer en Estados Unidos. Foto cortesía redes sociales

Apoyo comunitario y obstáculos para el retorno

A pesar de recibir la noticia positiva de que su condición renal que afecta a Rivera López mejoró, a través de un video confirmó que no requerirá diálisis en adelante, debe someterse todavía a sesiones de radioterapia. Ha manifestado de modo explícito un llamado de auxilio al presidente Nayib Bukele, con el fin de conseguir apoyo humanitario y lograr un traslado seguro hacia El Salvador, el paciente señaló su deseo de “regresar unos días a su país” para reunirse con familiares antes de fallecer.

La petición de retorno de Rivera López ha generado manifestaciones de solidaridad en la comunidad salvadoreña. Diversos connacionales han expresado su deseo de ayudar a reunirlo pronto con sus seres queridos, pero el contexto donde la logística médica y legal representa un desafío para coordinar el traslado. La mayoría de las aerolíneas establecen requisitos específicos para transportar a pasajeros con enfermedades crónicas: solicitan informes médicos para otorgar permisos de viaje, la presentación de recetas y la coordinación previa con las compañías aéreas si requieren asistencia especial o transporte de oxígeno.

Salud inicia consulta pública para
Salud inicia consulta pública para actualizar estándares del servicio de atención a pacientes con enfermedad renal crónica. (Foto: Agencia Andina)

La normativa de varias aerolíneas impone la obligación de comunicar la situación clínica con un mínimo de 48 horas de anticipación así como permiso de viaje por parte del médico encargado para organizar adecuadamente los detalles del vuelo. Esta condición sanitaria añade una capa de complejidad al proceso de retorno de personas en estado delicado, como en el caso de Rivera López.

Temas Relacionados

Julio César Rivera LópezNueva YorkMercy HospitalNayib BukeleMigración SanitariaRepatriación Humanitaria

Últimas Noticias

El FMLN iniciará proceso interno para definir candidatos en elecciones salvadoreñas de 2027

La dirigencia de la izquierda realizará este domingo la convocatoria formal que dará paso a la organización del proceso de selección de aspirantes, en medio de tensiones internas y nuevas reglas para participación de externos

El FMLN iniciará proceso interno

Cancillería de El Salvador anuncia cambios: Patricia Godínez liderará la agenda para la diáspora

La abogada y diplomática, reconocida por su trabajo en Europa, dirigirá los esfuerzos de integración y protección para los migrantes, en una etapa marcada por cambios institucionales y nuevos programas de atención

Cancillería de El Salvador anuncia

OEA destaca la solidez y el profesionalismo del Tribunal Supremo de Elecciones durante los comicios en Costa Rica

Misión de la OEA valoró la capacidad operativa del órgano electoral, el cumplimiento de plazos y la inclusión de iniciativas para facilitar el voto a personas con discapacidad

OEA destaca la solidez y

El Ministerio de Educación de Guatemala reasume control de escuelas normales tras nueva ley

Las disposiciones aprobadas reorganizan el proceso de formación y habilitación de futuros profesores, otorgando nuevamente al ente gubernamental la responsabilidad de certificar a los egresados del sistema normalista

El Ministerio de Educación de

Anda anuncia suspensión temporal de agua en distritos de San Salvador y La Libertad por trabajos en Sistema Torogoz y Zona Norte

Una falla provocada por ráfagas de viento obligará a la autónoma a interrumpir el servicio de agua en zonas clave de San Salvador y La Libertad durante seis horas, mientras se realizan reparaciones eléctricas esenciales.

Anda anuncia suspensión temporal de

TECNO

Cómo limpiar el microondas por

Cómo limpiar el microondas por dentro: seis técnicas fáciles y productos recomendados

¿Nueva Xbox en 2027? AMD revela los planes de Microsoft para su próxima consola

‘The QuickShot’, el legendario joystick gamer de los 80, vuelva pero ahora para PC con nuevas funciones

Cómo vaciar la papelera de WhatsApp y tener el celular rápido

Las dos preguntas que debes hacer si en una llamada dicen que tu dinero está en peligro

ENTRETENIMIENTO

De qué trata “Our Universe”,

De qué trata “Our Universe”, el adorable k-drama de enredos que llega a streaming

‘Grey’s Anatomy’: el lazo irrompible entre Ellen Pompeo y Eric Dane en medio de la enfermedad del actor

La investigación de Lucy Letby: el documental de Netflix que cuestiona su condena y expone fallas en la investigación

Carlos Alberto Montaner tendrá una emotiva adaptación cinematográfica basada en sus memorias familiares

Channing Tatum fue operado tras sufrir una lesión en el hombro: “Otro desafío”

MUNDO

La investigación de Lucy Letby:

La investigación de Lucy Letby: el documental de Netflix que cuestiona su condena y expone fallas en la investigación

EEUU llamó a una coalición global de tierras raras para fortalecer la seguridad ante China: “Son el motor de nuestra defensa”

Esta importante ciudad europea tendrá un nuevo y enorme parque urbano

Un tribunal de Rusia condenó por cargos de terrorismo y extremismo a un humorista por sus chistes “de odio”

Putin y Xi Jinping hablaron sobre el futuro de Cuba y Venezuela durante una videoconferencia