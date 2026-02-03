Los accidentes de tránsito incrementan en El Salvador y dejan dos fallecidos

La Policía Nacional Civil reportó dos fallecidos y varios lesionados en recientes accidentes de tránsito en El Salvador. Foto cortesía PNC

Una serie de accidentes de tránsito ocurridos en las últimas horas en El Salvador dejó al menos dos personas fallecidas y varios lesionados, según reportó la Policía Nacional Civil (PNC). Los hechos ocurrieron durante la noche y la madrugada, principalmente en las zonas de San Juan Opico, San Miguel y San Salvador, y afectaron la circulación en importantes carreteras del país.

El número de siniestros viales ha experimentado un aumento sostenido desde inicios del año. De acuerdo con autoridades del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, entre el 1 de enero y el 2 de febrero se han registrado 2,154 accidentes a nivel nacional, cifra que representa 554 incidentes más que en el mismo periodo de 2025. La principal causa de estos accidentes ha sido la distracción al volante, seguida por el exceso de velocidad en casos de motociclistas.

Últimos accidentes

Al filo de la media noche, las autoridades fueron informadas de un fatal atropello ocurrido en el kilómetro 34 de la carretera Panamericana, en jurisdicción de San Juan Opico, La Libertad Centro.

La víctima, un peatón cuya identidad no fue revelada, intentó cruzar la vía cuando fue embestido por un vehículo y falleció en el lugar. Este incidente obligó a limitar el tráfico a un solo carril en el sentido de Quezaltepeque hacia San Juan Opico.

San Juan Opico, San Miguel y San Salvador registraron los siniestros más graves, afectando la circulación en importantes carreteras. Foto cortesía PNC

Horas después, otro siniestro fue reportado en el kilómetro 133 de la carretera Ruta Militar, en San Miguel Centro, donde un motociclista perdió la vida tras impactar con un vehículo detenido. Equipos de la PNC se desplazaron hasta la zona para procesar la escena y determinar las responsabilidades del caso.

Previamente durante la tarde del lunes, Ciudad Delgado, San Salvador Centro quedó marcada por un cuádruple accidente en el kilómetro 8 de la carretera Troncal del Norte. Estuvieron involucrados un camión, un sedán y dos microbuses de las rutas 38 D y 38 E, resultando en dos personas lesionadas que fueron trasladadas a un hospital de la zona. El tráfico en el área quedó restringido a un solo carril mientras los equipos del Viceministerio de Transporte (VMT) inspeccionaban la causa del accidente.

La madrugada de este martes, un vehículo de transporte de carga sufrió fallas mecánicas en el sector del Paso del Jaguar, sobre la autopista a Comalapa, provocando largas filas y congestionamiento vehicular.

Un cuádruple accidente en la carretera Troncal del Norte dejó dos lesionados y obligó a cerrar parte de la vía en Ciudad Delgado. Foto cortesía PNC

Alarma por siniestralidad y motociclistas

Las cifras oficiales presentadas por las autoridades reflejan que, como consecuencia de la alta siniestralidad, al menos 1,344 personas han resultado lesionadas en accidentes a nivel nacional, lo que constituye un incremento del 34% respecto al periodo anterior.

El transporte en motocicleta se ha visto especialmente afectado. Las estadísticas muestran un aumento del 60% en los accidentes relacionados con motociclistas, fenómeno atribuido principalmente a la distracción al conducir y la velocidad excesiva.

El impacto de estos incidentes en la circulación fue evidente, especialmente en tramos como el de San Juan Opico, donde el tráfico permaneció habilitado únicamente en uno de los carriles tras el accidente fatal.