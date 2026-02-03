El Salvador

El valor de lo lúdico en la educación: claves para transformar el aprendizaje en El Salvador

El enfoque lúdico y la inclusión digital marcan la transformación de las aulas, con el respaldo de autoridades y expertos que destacan la importancia de cambiar la lógica de la enseñanza tradicional

Guardar
Con el lanzamiento del Currículo
Con el lanzamiento del Currículo Nacional de Primera Infancia se prioriza el juego como una forma de enseñanza en las escuelas. (Foto cortesía Gabriela de Bukele)

En el contexto del inicio del año escolar 2026 en El Salvador, el sistema educativo nacional vive una etapa de profunda transformación. El proceso incluye la aplicación de un nuevo currículo y la distribución masiva de paquetes escolares, iniciativas que, según el sociólogo y escritor René Martínez, buscan cimentar una nueva forma de enseñar para una nueva forma de aprender.

La estrategia pone en el centro la importancia de lo lúdico en la formación de los estudiantes, aspecto que ha sido destacado por distintos sectores académicos y gubernamentales.

El Ministerio de Educación ha movilizado a cerca de 1,200 trabajadores y beneficiarios del plan cero ocio de centros penales para armar y distribuir paquetes tecnológicos, integrando incluso a personas en proceso de rehabilitación social.

La apuesta por el aprendizaje lúdico responde a la necesidad de superar la enseñanza memorística. Martínez sostiene que el desafío consiste en ofrecer a los estudiantes contenidos que tengan significado real en su vida cotidiana, dejando atrás la simple memorización para dar paso a la comprensión profunda.

“Si no significa nada para el estudiante, lo memoriza solo para el examen y después lo olvida. El aprendizaje debe ser significativo para que perdure”, afirmó el sociólogo durante una entrevista televisiva esta mañana.

El Salvador vive un proceso
El Salvador vive un proceso de cambio en el sistema educativo público, impulsado bajo la gestión de la ministra, Karla Trigueros. /(Secretaría de Prensa de la Presidencia)

El enfoque lúdico, especialmente en los primeros años de escolaridad, juega un papel central en la preparación del cerebro infantil.

“La parte lúdica desarrolla el hemisferio derecho, encargado de los procesos cognitivos y la creatividad. Cuando se estimula este hemisferio, el estudiante asimila mejor los conocimientos y puede convertirse en productor de conocimiento, no solo en consumidor”, explicó el especialista.

Esta perspectiva, respaldada por el nuevo currículo nacional, busca romper con tradiciones educativas arraigadas y promover una lógica de pensamiento distinta tanto en docentes como en estudiantes.

El reto implica también una transformación en la mentalidad docente. Martínez señala que no basta con incorporar profesores jóvenes si estos continúan transmitiendo patrones tradicionales. “Se necesita un nuevo profesor, no necesariamente más joven, sino uno que conciba el conocimiento de manera diferente”, puntualizó. En este sentido, los cambios estructurales en el currículo y la introducción de recursos tecnológicos solo alcanzarán su potencial si se acompaña de una renovación en la lógica de enseñanza.

La entrega de dispositivos tecnológicos en los paquetes escolares se interpreta como un paso clave para ampliar el acceso de los estudiantes al mundo digital. “Hoy, quien no maneje la tecnología será un analfabeto, aunque sepa leer y escribir”, advirtió Martínez.

El sociólogo subraya que la inclusión digital forma parte de la redefinición de las necesidades básicas, equiparando la alfabetización tecnológica con la tradicional.

ARCHIVO: Con el nuevo currículo
ARCHIVO: Con el nuevo currículo nacional se deja atrás la visión del niño como un receptor pasivo para reconocerlo como una persona con capacidad de decisión y participación activa en su desarrollo. (EFE/Rodrigo Sura)

El nuevo Currículo Nacional de Primera Infancia, presentado recientemente por la primera dama de la República, Gabriela de Bukele, refuerza estos principios. Bajo el lema “una nueva forma de enseñar para una nueva forma de aprender”, la propuesta impulsa el desarrollo integral de los niños desde edades tempranas y fomenta oportunidades de crecimiento personal y académico.

Durante la presentación de este nuevo programa, la primera dama subrayó la importancia de abrir el mundo a los más pequeños, fortaleciendo sus capacidades a través del juego y la experimentación.

Desde el punto de vista sociológico, Martínez vincula estos cambios con la construcción del capital social salvadoreño. “El capital social es ese ciudadano que no solo es buen profesional, sino que también posee cultura política democrática y compromiso con el país”, indicó.

Las políticas públicas en materia educativa, en su opinión, son esenciales para formar ciudadanos capaces de aportar ideas y liderar procesos de transformación social.

La visión de Gabriela de Bukele plantea que la inversión en infraestructura, tecnología y capacitación docente debe estar alineada con un cambio de mentalidad en todos los actores del sistema educativo. La meta es clara: formar estudiantes creativos, capaces de asimilar conocimientos y de generar nuevo saber, sentando las bases para una nueva ciudadanía salvadoreña.

En este esfuerzo, la apuesta por lo lúdico y la innovación en la enseñanza se consolidan como ejes centrales de la transformación educativa en El Salvador, con miras a fortalecer el pensamiento crítico y la capacidad de los estudiantes para enfrentar los desafíos del siglo XXI.

Temas Relacionados

LúdicoEnseñanza tradicionalImportancia de lo lúdicoEstudiantesCurrículo Nacional para la Primera InfanciaPrimera Dama Gabriela de Bukele

Últimas Noticias

El Salvador concentra su inversión pública en infraestructura vial, energía y servicios básicos

El país destina más de 178 millones de dólares a proyectos orientados a caminos, generación eléctrica y acceso a agua potable, priorizando sectores estratégicos y fortaleciendo el desarrollo económico en distintas regiones

El Salvador concentra su inversión

Por primera vez en la historia, la Asamblea Legislativa costarricense tendrá más diputadas que diputados

Hazaña se logras tras varias reformas realizadas a las leyes costarricenses en las que se exige la paridad de género en las postulaciones a candidaturas de los partidos políticos

Por primera vez en la

Ola ártica en El Salvador: reportan primera muerte vinculada a bajas temperaturas

Una persona en condición de calle fue encontrada sin vida en Ciudad Merliot, Santa Tecla, en medio de la ola ártica que afecta al país. Las autoridades investigan las causas del fallecimiento, con la hipótesis de hipotermia como principal línea

Ola ártica en El Salvador:

La rueda de negocios de CAF en Panamá generó más de $72 millones en expectativas comerciales

El encuentro reunió a compradores y exportadores de América Latina y el Caribe y proyectó negocios en distintos plazos

La rueda de negocios de

Gobierno reporta descenso en desnutrición aguda y alerta sobre obesidad en Guatemala

Las nuevas cifras revelan una tendencia positiva en la reducción de casos graves de desnutrición aguda, pero identifican la doble carga de la malnutrición y la necesidad de mejorar la vigilancia epidemiológica

Gobierno reporta descenso en desnutrición

TECNO

Roblox bajo presión: cientos de

Roblox bajo presión: cientos de padres piden que denuncias por explotación infantil sean públicas

Lo que debes responder a una llamada que dice que tu dinero y cuenta bancaria están en riesgo

Alerta en Moltbook: la red social de IA filtró millones de datos personales y claves de acceso

Cómo evitar daños en el televisor durante una tormenta eléctrica

Cómo Sam Altman apuesta a transformar la economía, energía y vida cotidiana a través de la inteligencia artificial

ENTRETENIMIENTO

“Lo estuve observando durante bastante

“Lo estuve observando durante bastante tiempo”: Rachel McAdams contó por qué Dylan O’Brien era ideal para ¡Ayuda!

Lee Byung-hun sorprendió con sus orígenes en la actuación: “Nunca pensé que sería actor, pero creo en el destino”

Jacob Elordi compartió sus anhelos creativos en la actuación: “Todo lo que quiero hacer es que sea sexy, divertido y cool”

“Bridgerton”: Hannah Dodd habla sobre la sexualidad de Francesca y el polémico cambio respecto al libro

Christopher Nolan advirtió sobre el futuro incierto del cine tras las fusiones de Warner Bros., Netflix y Paramount: “Es un golpe enorme”

MUNDO

La velada amenaza de Rusia

La velada amenaza de Rusia ante el final del tratado nuclear con EEUU: “El mundo estará en una posición más peligrosa”

Wall Street opera sin una tendencia clara mientras el oro y la plata rebotan tras una caída récord

El régimen de Irán interceptó un petrolero al servicio de EEUU en el estrecho de Ormuz: “Prepárese para ser abordado”

Las 10 personas más ricas del mundo en febrero de 2026, según Forbes

China detuvo a un reconocido periodista por investigar la corrupción en el Partido Comunista