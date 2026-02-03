El valor de lo lúdico en la educación: claves para transformar el aprendizaje en El Salvador

Con el lanzamiento del Currículo Nacional de Primera Infancia se prioriza el juego como una forma de enseñanza en las escuelas. (Foto cortesía Gabriela de Bukele)

En el contexto del inicio del año escolar 2026 en El Salvador, el sistema educativo nacional vive una etapa de profunda transformación. El proceso incluye la aplicación de un nuevo currículo y la distribución masiva de paquetes escolares, iniciativas que, según el sociólogo y escritor René Martínez, buscan cimentar una nueva forma de enseñar para una nueva forma de aprender.

La estrategia pone en el centro la importancia de lo lúdico en la formación de los estudiantes, aspecto que ha sido destacado por distintos sectores académicos y gubernamentales.

El Ministerio de Educación ha movilizado a cerca de 1,200 trabajadores y beneficiarios del plan cero ocio de centros penales para armar y distribuir paquetes tecnológicos, integrando incluso a personas en proceso de rehabilitación social.

La apuesta por el aprendizaje lúdico responde a la necesidad de superar la enseñanza memorística. Martínez sostiene que el desafío consiste en ofrecer a los estudiantes contenidos que tengan significado real en su vida cotidiana, dejando atrás la simple memorización para dar paso a la comprensión profunda.

“Si no significa nada para el estudiante, lo memoriza solo para el examen y después lo olvida. El aprendizaje debe ser significativo para que perdure”, afirmó el sociólogo durante una entrevista televisiva esta mañana.

El Salvador vive un proceso de cambio en el sistema educativo público, impulsado bajo la gestión de la ministra, Karla Trigueros. /(Secretaría de Prensa de la Presidencia)

El enfoque lúdico, especialmente en los primeros años de escolaridad, juega un papel central en la preparación del cerebro infantil.

“La parte lúdica desarrolla el hemisferio derecho, encargado de los procesos cognitivos y la creatividad. Cuando se estimula este hemisferio, el estudiante asimila mejor los conocimientos y puede convertirse en productor de conocimiento, no solo en consumidor”, explicó el especialista.

Esta perspectiva, respaldada por el nuevo currículo nacional, busca romper con tradiciones educativas arraigadas y promover una lógica de pensamiento distinta tanto en docentes como en estudiantes.

El reto implica también una transformación en la mentalidad docente. Martínez señala que no basta con incorporar profesores jóvenes si estos continúan transmitiendo patrones tradicionales. “Se necesita un nuevo profesor, no necesariamente más joven, sino uno que conciba el conocimiento de manera diferente”, puntualizó. En este sentido, los cambios estructurales en el currículo y la introducción de recursos tecnológicos solo alcanzarán su potencial si se acompaña de una renovación en la lógica de enseñanza.

La entrega de dispositivos tecnológicos en los paquetes escolares se interpreta como un paso clave para ampliar el acceso de los estudiantes al mundo digital. “Hoy, quien no maneje la tecnología será un analfabeto, aunque sepa leer y escribir”, advirtió Martínez.

El sociólogo subraya que la inclusión digital forma parte de la redefinición de las necesidades básicas, equiparando la alfabetización tecnológica con la tradicional.

ARCHIVO: Con el nuevo currículo nacional se deja atrás la visión del niño como un receptor pasivo para reconocerlo como una persona con capacidad de decisión y participación activa en su desarrollo. (EFE/Rodrigo Sura)

El nuevo Currículo Nacional de Primera Infancia, presentado recientemente por la primera dama de la República, Gabriela de Bukele, refuerza estos principios. Bajo el lema “una nueva forma de enseñar para una nueva forma de aprender”, la propuesta impulsa el desarrollo integral de los niños desde edades tempranas y fomenta oportunidades de crecimiento personal y académico.

Durante la presentación de este nuevo programa, la primera dama subrayó la importancia de abrir el mundo a los más pequeños, fortaleciendo sus capacidades a través del juego y la experimentación.

Desde el punto de vista sociológico, Martínez vincula estos cambios con la construcción del capital social salvadoreño. “El capital social es ese ciudadano que no solo es buen profesional, sino que también posee cultura política democrática y compromiso con el país”, indicó.

Las políticas públicas en materia educativa, en su opinión, son esenciales para formar ciudadanos capaces de aportar ideas y liderar procesos de transformación social.

La visión de Gabriela de Bukele plantea que la inversión en infraestructura, tecnología y capacitación docente debe estar alineada con un cambio de mentalidad en todos los actores del sistema educativo. La meta es clara: formar estudiantes creativos, capaces de asimilar conocimientos y de generar nuevo saber, sentando las bases para una nueva ciudadanía salvadoreña.

En este esfuerzo, la apuesta por lo lúdico y la innovación en la enseñanza se consolidan como ejes centrales de la transformación educativa en El Salvador, con miras a fortalecer el pensamiento crítico y la capacidad de los estudiantes para enfrentar los desafíos del siglo XXI.