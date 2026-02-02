Registran un homicidio en la zona central del territorio salvadoreño

Una persona fue asesinada a balazos en el cantón El Rebelde, en San Vicente, según informó la Policía Nacional Civil de El Salvador.. EFE/Rodrigo Sura/Archivo

Una persona fue asesinada este martes en el cantón El Rebelde, en el distrito de San Vicente, al sur de la zona central de El Salvador. Según información de la Policía Nacional Civil (PNC), la víctima es un hombre de 33 años que sufrió lesiones con arma de fuego, y fue hallado sin vida por las autoridades en horas del mediodía.

Investigación y detalles del caso

Según reportes de la PNC, equipos de investigaciones e Inteligencia se trasladaron al lugar para iniciar las diligencias que permitan aclarar el móvil del crimen y localizar a los responsables.

El Instituto de Medicina Legal confirmó que la víctima tenía impactos de bala. Informes extraoficiales de medios locales indicaron que el hombre habría sido identificado como René Cornejo, residente del área, quien había sido reportado como desaparecido por sus familiares días antes.

Las autoridades no ofrecieron detalles inmediatos sobre posibles antecedentes de la víctima ni precisaron si existe algún patrón o vínculo con estructuras criminales de la zona. El caso se encuentra en una fase preliminar de investigación y por el momento no hay información sobre sospechosos detenidos ni móviles confirmados oficialmente.

Imagen de archvio de personas caminan frente al Palacio Nacional en el centro de San Salvador (El Salvador). EFE/Rodrigo Sura

Contexto de homicidios recientes en El Salvador

El crimen se registra poco después de cumplirse 27 días consecutivos sin homicidios a nivel nacional, un indicador considerado inusual en la historia reciente del país.

Durante el primer mes de 2026, las autoridades consignaron únicamente cuatro muertes violentas. Entre ellas se encuentra el primer homicidio formalmente reportado este año: el de una mujer de 47 años en Santa Ana, al occidente del país, quien falleció asfixiada en su vivienda.

El presunto responsable, álvaro Adonay Linares, fue arrestado como sospechoso tras haber solicitado atención médica para su pareja, estudio que derivó en cargos formales por homicidio.

La legislación salvadoreña estipula, según la normativa vigente, penas de 20 a 26 años de prisión para quienes resulten culpables de homicidio simple, dependiendo de las circunstancias de cada caso.

Las autoridades han reiterado que tanto el esclarecimiento de los crímenes como la reducción de la tasa de homicidios constituyen prioridades en la agenda de seguridad nacional.

La situación de violencia en el país ha mostrado una reducción marcada en los últimos tres años, especialmente tras la instauración del régimen de excepción a partir de 2022.

El Gobierno del presidente Nayib Bukele implementó medidas excepcionales en respuesta a la proliferación de homicidios, lo que ha coincidido con una baja sostenida de hechos violentos.

Las estadísticas presentadas por miembros del Gabinete de Seguridad señalan que El Salvador concluyó 2025 con 82 homicidios, representando una disminución del 28% respecto a los 114 asesinatos contabilizados en 2024. Esta tendencia descendente ha llamado la atención de observadores internacionales y actores locales.