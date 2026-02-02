El Salvador

Embajada de Estados Unidos en El Salvador anuncia cambios temporales en servicios por situación presupuestaria

La misión precisa que, pese al recorte temporal de fondos, ciertos trámites de pasaportes y visas seguirán operativos, mientras el público es orientado a consultar directamente en la web oficial para aclaraciones

La Embajada de los Estados Unidos en El Salvador ha informado que, como consecuencia del lapso en las asignaciones del gobierno estadounidense, su cuenta de redes sociales “no será actualizada regularmente hasta que se reanuden completamente todas las operaciones, con la excepción de información urgente de seguridad y protección“, indicó la representación diplomática a través de una publicación, haciendo énfasis en que sólo comunicados de emergencia serán difundidos en sus canales habituales.

Mientras tanto, la entidad diplomática aclaró la continuidad operativa de ciertos servicios consulares: "los servicios programados de pasaportes y visas en los Estados Unidos y en las embajadas y consulados de los Estados Unidos en el extranjero continuarán durante la interrupción de las asignaciones presupuestarias, en la medida que la situación lo permita“, asegurando que, aunque existe una interrupción presupuestaria, las actividades esenciales no se suspenden de forma automática.

Para quienes buscan información actualizada sobre la disponibilidad y estado de estos servicios consulares, la Embajada orienta a consultar directamente su portal oficial: “Para obtener información sobre nuestros servicios y el estado de nuestras operaciones, visite: http://travel.state.gov”, especificó la institución.

La situación de país

El Gobierno de Estados Unidos inició un cierre parcial este fin de semana, tras no alcanzar a tiempo la aprobación definitiva de un paquete presupuestario crucial. A pesar de que el Senado dio su visto bueno con 71 votos a favor y 29 en contra, la Cámara de Representantes decidió retrasar la votación final hasta el lunes, lo que ya afecta a miles de empleados federales y mantiene en vilo a numerosas agencias nacionales.

El impacto inmediato sobre los trabajadores federales se traduce en incertidumbre sobre el cobro de sus salarios y la posibilidad de suspensiones temporales si el bloqueo se extiende, acorde a agencias de prensa. En Estados Unidos se manejó que este 2 de febrero el Gobierno de EE.UU. sigue cerrado y se cumplen ya tres días de ello.

Además, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) enfrenta riesgos en su capacidad de respuesta, una inquietud subrayada por legisladores de ambas bancadas, advirtieron los medios locales. Sobre el final de la jornada del viernes, la legislación aprobada por el Senado incluyó cinco proyectos de ley de asignaciones ordinarias y una medida provisional que garantiza el funcionamiento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) solo por dos semanas más, hasta el 13 de febrero.

Eso debido a que una severa tormenta de nieve dificultó el regreso de varios representantes a la capital, un imprevisto que el presidente de la Cámara, Mike Johnson, atribuyó como elemento central del retraso organizativo.

El principal foco de fricción se sitúa en particular, sobre las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El acuerdo votado por los senadores busca aislar al resto de agencias —como el Pentágono y el Departamento de Trabajo— de este conflicto, permitiendo que sigan operando mientras las fuerzas políticas negocian reformas en materia migratoria. La polémica creció tras la muerte de Reneé Good y Alex Pretti, dos ciudadanos estadounidenses abatidos por disparos de agentes federales de inmigración durante intervenciones en Minnesota. Esto elevó la presión sobre los demócratas, que condicionan su apoyo a cambios sustanciales en las prácticas del ICE.

