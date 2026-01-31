El Salvador

El presidente electo de Chile resalta la dureza y capacidad de rehabilitación del sistema penal salvadoreño

El presidente electo de Chile elogió el modelo penal de El Salvador, señalando su rigidez y su potencial para la reinserción social de los reclusos, en un contexto de debate sobre políticas de seguridad en América Latina

José Antonio Kast valoró positivamente
José Antonio Kast valoró positivamente el trabajo hecho por Nayib Bukele (Cortesía: José Antonio Kast)

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, recibió este viernes al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, quien visita el país centroamericano en el marco de una gira por distintas naciones.

Después de que ambos mandatarios tuvieran una reunión privada, los presidentes brindaron declaraciones a la prensa, donde abordaron el tema de seguridad, considerado uno de los pilares del actual gobierno salvadoreño.

En su declaración, Kast destacó la atención internacional se ha centrado en el CECOT (Centro de Confinamiento del Terrorismo), pero subrayó que el sistema penitenciario salvadoreño es mucho más amplio y tiene programas integrales como el plan “Cero Ocio”.

“El Salvador ha tomado decisiones duras, pero necesarias. Los medios de comunicación solo hablan del CECOT, pero no hablan de la rehabilitación de personas que solo han cometido un delito”, apuntó.

José Antonio Kast, presidente de
José Antonio Kast, presidente de Chile, mencionó que el plan "Cero Ocio" es un acierto (Cortesía: José Antonio Kast)

“Es importante destacar en el sistema ”Cero Ocio” hay personas que tienen una recompensa para quienes infringieron la ley. Por cada día trabajo tienen dos días menos de condena. Este sistema tiene su parte dura y de rehabilitación. La cárceles para delitos comunes tienen rehabilitación incorporada", valoró el mandatario sudamericano.

El Plan Cero Ocio convierte las cárceles de en espacios productivos

El Plan Cero Ocio constituye una de las principales estrategias del Gobierno de El Salvador para transformar el sistema penitenciario y promover la reinserción social de la población privada de libertad.

Esta iniciativa, implementada desde agosto de 2020 bajo la administración de Bukele, busca erradicar el ocio carcelario y convertir las cárceles en espacios productivos y de aprendizaje.

Según información oficial, cerca de 21,000 internos participan diariamente en actividades laborales y educativas, con la meta de alcanzar a 48,000 reclusos no violentos en el corto plazo.

Las labores asignadas a los internos abarcan la agricultura, la construcción, la reparación automotriz y la manufactura textil. Destacan proyectos como la producción de 1.2 millones de uniformes escolares para estudiantes de escuelas públicas, la elaboración de mobiliario para centros educativos y la fabricación de muebles para la Biblioteca Nacional y otras instituciones.

Además, los privados de libertad colaboran en la limpieza de playas, la reparación de infraestructura pública, hospitales y viviendas para familias de bajos recursos.

Todas estas acciones son coordinadas bajo estrictos procesos de selección que valoran la conducta, el tipo de delito y el tiempo de condena cumplido.

Plan Cero Ocio constituye una
Plan Cero Ocio constituye una de las principales estrategias del Gobierno de El Salvador. (Cortesía: Centros Penales de El Salvador)

El Centro Industrial Santa Ana y otras granjas penitenciarias funcionan como espacios de formación técnica, donde los internos adquieren conocimientos en cultivos agrícolas, crianza de animales y oficios especializados.

El programa también se presenta como una respuesta a las críticas internacionales sobre las condiciones carcelarias en El Salvador, caracterizadas por el hacinamiento y la falta de recursos.

Frente a estas denuncias, el gobierno sostiene que el Plan Cero Ocio permite a los internos adquirir habilidades útiles para su vida futura, contribuye a la autosostenibilidad de los centros penales y fomenta un modelo de orden y disciplina.

El plan está dirigido exclusivamente a internos sin vínculos con pandillas u organizaciones criminales. El proceso de selección y la orientación laboral buscan garantizar que quienes participan puedan acceder a nuevas oportunidades y reducir la reincidencia delictiva.

Un<b> </b>pilar para la rehabilitación y reinserción social en el sistema penitenciario

El Plan Cero Ocio representa un eje fundamental en la transformación del sistema penitenciario de El Salvador, al priorizar la ocupación productiva y la formación técnica de los internos.

La iniciativa no solo busca disminuir la reincidencia delictiva mediante la adquisición de habilidades laborales, sino que también contribuye al ahorro de recursos estatales y mejora las condiciones de reinserción social.

Su enfoque en la rehabilitación y el trabajo dirigido a personas privadas de libertad sin vínculos con pandillas resalta el compromiso gubernamental de convertir las cárceles en espacios de oportunidad y aprendizaje, en contraste con el modelo tradicional centrado en el castigo y el aislamiento.

