Grave accidente vial dejó dos heridos y cobró la vida de un empleado público salvadoreño

Este domingo ocurrió un fatal accidente de tránsito sobre el kilómetro 28 de la Carretera Panamericana, Jurisdicción de Santa Cruz Michapa, Cuscatlán (Foto Cortesía Cruz Verde Salvadoreña)

El incremento de accidentes viales en El Salvador ha dejado una nueva víctima mortal y dos personas heridas, tras un violento choque ocurrido en el kilómetro 28 de la Carretera Panamericana, jurisdicción de Santa Cruz Michapa, en el departamento de Cuscatlán.

Equipos de Cruz Verde Salvadoreña, junto a Comandos de Salvamento y Bomberos de El Salvador, desplegaron un operativo de rescate para liberar a los ocupantes de un pickup que chocó contra un árbol. Los socorristas trasladaron a dos lesionados a un centro asistencial en el distrito de Cojutepeque, mientras que confirmaron el fallecimiento de David Molina, de 30 años, quien quedó atrapado dentro del vehículo.

Las víctimas del siniestro habrían perdido el control del vehículo, se salieron de la carretera y chocaron contra un árbol, según informaron los socorristas.

El vehículo, de placas nacionales, tenía el distintivo de la Dirección de Obras Municipales (DOM), una institución encargada de obras de remodelación de escuelas, parques y otros espacios públicos.

Cuerpos de socorro liberan a víctimas de grave accidente en Santa Cruz Michapa (Foto cortesía Cruz Verde Salvadoreña)

Cifras crecen

Este accidente, según los cuerpos de socorro, refleja la tendencia al alza de la siniestralidad vial en el país. De acuerdo con el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, en lo que va de 2026 se han reportado 1.512 siniestros, 915 lesionados y 91 fallecidos en todo el territorio.

El análisis por departamentos muestra diferencias notables en la evolución de los accidentes y sus consecuencias.

En San Salvador, los accidentes pasaron de 302 en 2025 a 431 en 2026, con 361 lesionados y 18 fallecidos, lo que representa el mayor aumento absoluto del país en todos los rubros.

Santa Ana registró 143 accidentes (42 más que el año anterior), 116 lesionados y 9 personas fallecidas. Sonsonate también evidenció un incremento con 72 accidentes, 61 lesionados y 6 fallecidos.

Alarma por accidentes viales: Un muerto y dos lesionados en nuevo siniestro en la carretera Panamericana (Foto Cortesía Cruz Verde Salvadoreña).

En San Miguel, los siniestros llegaron a 203, con 81 personas heridas y 8 víctimas mortales, lo que significa cinco fallecidos más respecto a 2025.

La Paz contabilizó 66 accidentes, 31 lesionados y 3 fallecidos, mientras que La Libertad reportó 174 siniestros, 87 heridos y 11 muertes en lo que va del año.

En Cuscatlán, el departamento donde ocurrió el accidente más reciente, se registraron 72 incidentes, 29 más que el año anterior, con 34 lesionados y 4 fallecidos.

Usulután sumó 72 accidentes, 34 lesionados y 4 muertes, mientras que Chalatenango reportó 24 siniestros, 15 heridos y 1 fallecido, cifra que representa una reducción de seis víctimas fatales respecto a 2025. Ahuachapán contabilizó 26 accidentes, 16 lesionados y 4 fallecidos. La Unión reportó 27 incidentes, 15 heridos y 4 muertes, duplicando el número de fallecidos respecto al año anterior.

El Observatorio de Seguridad Vial reporta más de 1,500 siniestros en lo que va del año. (Foto cortesía Cruz Verde Salvadoreña)

En Morazán, los siniestros aumentaron a 32, con 15 lesionados y 4 personas fallecidas. Cabañas mantuvo sus cifras sin cambios, con 11 accidentes, 4 lesionados y 1 víctima mortal. Por último, San Vicente registró 20 accidentes, 6 lesionados y 2 fallecidos, manteniendo estables las cifras respecto al periodo anterior.

Las autoridades insisten en la necesidad de reforzar la educación y el control vial ante el incremento sostenido de incidentes y víctimas en todo el país, subrayando que la prevención y el respeto a las normas de tránsito son claves para evitar nuevas tragedias en las carreteras de El Salvador.