Tres ecuatorianos condenados a 15 años de prisión por tráfico de cocaína en El Salvador

La justicia salvadoreña impuso sentencias altas a tres ecuatorianos vinculados con un millonario cargamento de cocaína, en el marco de un año marcado por resultados inéditos en la lucha antidrogas

Los fiscales presentaron las pruebas
Los fiscales presentaron las pruebas definitivas para lograr las penas máximas contra los tres ecuatorianos capturados./Fiscalía General de la República

El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 15 años de prisión a tres ciudadanos ecuatorianos por traficar un millonario cargamento de cocaína, según publicó la Fiscalía General de la República (FGR) en sus redes sociales.

Los condenados son Yhonny Perfiliano Mero Mero, Manuel Orlando Cuevas Delgado y Diego Fabián Velásquez, quienes fueron detenidos en febrero de 2025, cuando la Marina Nacional los interceptó en aguas territoriales salvadoreñas. Al percatarse de la presencia de las autoridades, los ecuatorianos lanzaron los paquetes de droga al mar, amarrados con boyas de navegación.

Los análisis posteriores realizados al cargamento revelaron que se trataba de 1,535 paquetes de cocaína; el valor comercial de la droga incautada asciende a $38.589,900.

La detención tuvo lugar al suroeste de la Bocana El Cordoncillo, en el Estero de Jaltepeque, municipio de La Paz Centro.

El ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, presentó en aquel momento a los ecuatorianos, que fueron recibidos en el Puerto de La Unión. La detención de los extranjeros despertó el interés nacional, luego que el presidente de la República, Nayib Bukele, publicó sobre el operativo en marzo de 2025.

“Nuestra Marina Nacional ha dado un nuevo golpe al narcotráfico internacional, interceptando una embarcación a 600 millas náuticas (1,111 kilómetros) al suroeste de la Bocana El Cordoncillo”, escribió el mandatario en su cuenta de la red social X.

El Tribunal Segundo contra el
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador impuso la sentencia contra los tres ciudadanos ecuatorianos./ Fiscalía General de la República

El balance de 2025

En el balance presentado a principios de enero de este año por el Gabinete de Seguridad Ampliado sobre el trabajo de 2025, destaca la incautación de 25 toneladas de diferentes tipos de droga, la cifra más alta registrada en la historia del país.

Durante la presentación de los resultados, el ministro de la Defensa aseguró que este volumen supera en casi ocho toneladas el decomisado en 2024, con un incremento específico de 7.7 toneladas. La mayor parte de la sustancia incautada corresponde a cocaína, cuyo valor en el mercado negro supera los $620 millones.

Las autoridades precisaron que 22.5 toneladas de droga fueron interceptadas en alta mar a través de 16 operaciones de la Marina Nacional, lo que representa más de $563 millones en pérdidas para las estructuras del narcotráfico. El funcionario destacó que algunas incautaciones tuvieron lugar a más de 1,125 millas náuticas de la costa salvadoreña, equivalentes a más de 2,000 kilómetros, lo que consolida al país como un referente internacional en combate al narcotráfico marítimo.

En este contexto, los funcionarios también mencionaron que en 2025 se logró la captura de 6,584 terroristas, junto con importantes incautaciones.

El Gabinete de Seguridad subrayó que estas acciones no solo impiden que El Salvador sea utilizado como punto de recepción o distribución de droga, sino que también afectan directamente la seguridad interna al debilitar financieramente a las organizaciones criminales.

Las autoridades atribuyeron estos resultados a la coordinación entre la Fuerza Armada, la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la República, así como al respaldo político del presidente Bukele, quien ha reiterado su compromiso de mantener el combate al narcotráfico como eje central de la estrategia de seguridad nacional.

