Más de 80 fundaciones y organizaciones sociales se unen para “que las cosas buenas resuenen en Colombia”

La iniciativa de la AFE busca ser un puente entre fundaciones, empresas, sector público y sociedad civil para crear un espacio de reflexión y transformación en red que busca crear un impacto real

Aura Lucía Lloreda Mera, directora
Aura Lucía Lloreda Mera, directora ejecutiva de la AFE

La Asociación de Fundaciones Familiares y Empresariales (AFE) convocó a más de 80 organizaciones para sentar un nuevo presente en la “la forma en que se conversa sobre Colombia”.

Se trata de una propuesta que plantea reflexionar y trabajar en una narrativa colectiva desde la inclusión y la diversidad de miradas y que lleve a “una conversación país más informada, en un contexto marcado por pesimismo, polarización y desconfianza.”

A partir de las experiencias de cada fundación, sumadas a los datos y evidencia, se trabaja en no solo dialogar entre los diversos sectores y actores sino también en crear estrategias de impacto real siendo las redes sociales un primer canal de llegada.

El equipo que conforma la
El equipo que conforma la Asociación de Fundaciones Familiares y Empresariales

Una conversación necesaria

“Aportar a una conversación pública más amplia, informada y conectada con lo que realmente está ocurriendo en los territorios de Colombia”, es la premisa del proyecto Sumar transforma, liderado por AFE y que convoca a organizaciones y privados que trabajan en el país.

La propuesta surge como “una apuesta colectiva del sector fundacional por visibilizar la inversión social privada y su contribución al desarrollo del país, no solo a través de datos y cifras, sino también desde historias que evidencian transformaciones concretas en comunidades, territorios y poblaciones diversas.”

“En un momento en el que buena parte de la conversación sobre Colombia se concentra en la polarización, la incertidumbre y los problemas estructurales —reales y urgentes—, las fundaciones buscan ampliar el relato incorporando aprendizajes, evidencias y experiencias que muestran cómo la cooperación, el trabajo sostenido y la articulación entre actores siguen generando resultados”, explican desde AFE.

“Que las cosas buenas resuenen en Colombia”

El inicio de este diálogo en redes sociales es el punto de partida de un proceso que la AFE espera desarrollar a lo largo de todo 2026; activando de manera coordinada una narrativa de transformación, de comunicación efectiva y de ética de transparencia en canales digitales y en el sector fundacional en general.

“Sumar Transforma no busca negar los desafíos del país ni imponer una mirada optimista. Busca aportar contexto, evidencia y experiencias reales para enriquecer la conversación pública y mostrar el valor de trabajar en red”, señaló Aura Lucía Lloreda Mera, directora ejecutiva de la AFE.

“Sumar Transforma no es una campaña puntual, sino un marco común para visibilizar el impacto de la inversión social privada, conectar historias y datos, y aportar a una comprensión más completa de cómo Colombia se está transformando desde los territorios.”, destacan desde AFE que promueve estándares de calidad y ética además de fortalecer la comunidad del sector fundacional en Colombia.

