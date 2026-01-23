Veinte ministros de América Latina debatieron hacia dónde debe ir la educación de la región

Los ministros: Guillermo Fabián Araujo (San Luis), Daniela Teseira (Jujuy), Horacio Ferreyra (Córdoba), Silvia Fuentes (San Juan), Cristina Fiore (Salta) y Tadeo García Zalazar (Mendoza), Sandra Maria Martins Cardoso Casimiro (Amapá), Vitor de Angelo (Espirito Santo), Dora Agudelo Martínez (Risaralda), Eddye Reyes (Boyacá), Laura Cristina Cáceres Niño (Norte de Santander), Genny Milena Padilla Reinoso (Cundinamarca) y Yonatan Madrid Berrio (Turbo), Martha Elena Soto Obregón (Querétaro), Juan Carlos Flores Miramontes (Jalisco), José Guillermo Adame Calderón (Durango), Gabriela Desireé Molina (Michoacán), Homero Meneses Hernández (Tlaxcala), Gabriela Evangelina Pinedo Morales (Zacatecas), Juan Carlos Torres Cedillo (San Luis Potosí)

Veinte ministros de la región aterrizaron en Reino Unido para vivir el cuarto encuentro anual de Comunidad Araucaria, una red de ministros y secretarios de Educación coordinada por Fundación Varkey y otras organizaciones aliadas. La experiencia representa una oportunidad única de acortar tiempos y distancias, optimizar recursos y profundizar en los desafíos educativos compartidos en la región.

Los ministros provienen de Argentina, Brasil, Colombia y México. La agenda, pensada exclusivamente para ministros y secretarios, se desarrolla por primera vez entre dos ciudades: Cambridge y Londres, y está orientada al desarrollo de habilidades de liderazgo.

Tras una cena de bienvenida de la que participó Charles Clarke, ex Secretario de Educación del Reino Unido, comenzó un día de inmersión en la prestigiosa Universidad de Cambridge que comprendió diversos talleres de formación con expertos en liderazgo.

Uno de los talleres de liderazgo en los que participaron los ministros de Educación

Jane Mann, irectora general de Partnership for Education, Cambridge University Press & Assessment, dio la bienvenida a la comitiva y afirmó: “Uno puede tener las mejores ideas, las mejores políticas públicas, pero al final, si uno no sabe liderar nada pasa en la realidad, nada cambia. Y por eso es tan importante que pongan foco en eso y que estén acá. Es un honor recibirlos”.

Los ministros participaron de talleres guiados por las especialistas Lauren Harris, Melise Camargo y Elizabeth George. Por la tarde, la comitiva continuó en la Judge Business School –la escuela de negocios de la Universidad de Cambridge– en donde participaron de un estudio de caso sobre reforma educativa y una sesión de mentoreo con María Brown Pérez, exministra de Educación del Ecuador (2021-2023) sobre cómo entrelazar liderazgo, ética y evidencia en la gestión educativa.

El martes los ministros se trasladaron a Londres donde mantuvieron reuniones de alto nivel político como el encuentro con la ministra nacional de Habilidades del Reino Unido, Jaqui Smith; y el Subsecretario Parlamentario de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores, Commonwealth y de Desarrollo, Chris Elmore. También participaron de un encuentro privado con la BBC en su sede y tuvieron una sesión de liderazgo con Andrew St. George, profesor universitario en la Escuela de Negocios del Reino Unido.

Tadeo García Zalazar (Mendoza) y Cristina Fiore (Salta)

El tercer y último día de agenda, los ministros tuvieron la oportunidad de recorrer escuelas -incluidas las reconocidas escuelas públicas autónomas “Academies”- y la Swiss Cottage School donde actualmente trabaja la ganadora del Global Teacher Prize 2018, Andria Zafirakou. Antes de cerrar el día, los funcionarios mantuvieron una conversación con Nicky Morgan, ex secretaria de Educación del Reino Unido, en la Cámara de los Lores del Parlamento. La agenda culminó con un encuentro de análisis, balance y próximos pasos de la comunidad.

“Los ministros y secretarios de Educación lideran procesos profundamente complejos, donde cada decisión tiene consecuencias a largo plazo y sobre millones de estudiantes. Comunidad Araucaria es un espacio de confianza entre pares, creado para aprender, compartir desafíos, buenas prácticas y construir juntos mejores respuestas para la educación de la región”, afirmó Agustín Porres, director regional de Fundación Varkey.

Este encuentro cuenta con socios estratégicos que lo hacen posible: Fundación Coppel, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Fundación Azteca, la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), Canva, Dandelion, Fundación Lemann, Cambridge University Press & Assessment, y el Consejo Federal de Inversiones (CFI).

El lanzamiento y primer encuentro anual de Comunidad Araucaria tuvo lugar en Washington DC en enero del 2023. Con cuatro años de camino recorrido, esta semana la comunidad se vuelve a encontrar y representa una de las oportunidades de aprendizaje y vinculación más potentes de la región.

Charles Clarke y Agustín Porres

Ministros que participan de esta edición:

Argentina: Guillermo Fabián Araujo (San Luis), Daniela Teseira (Jujuy), Horacio Ferreyra (Córdoba), Silvia Fuentes (San Juan), Cristina Fiore (Salta) y Tadeo García Zalazar (Mendoza)

Brasil: Sandra Maria Martins Cardoso Casimiro (Amapá), Vitor de Angelo (Espirito Santo)

Colombia: Dora Agudelo Martínez (Risaralda), Eddye Reyes (Boyacá), Laura Cristina Cáceres Niño (Norte de Santander), Genny Milena Padilla Reinoso (Cundinamarca) y Yonatan Madrid Berrio (Turbo)

México: Martha Elena Soto Obregón (Querétaro), Juan Carlos Flores Miramontes (Jalisco), José Guillermo Adame Calderón (Durango), Gabriela Desireé Molina (Michoacán), Homero Meneses Hernández (Tlaxcala), Gabriela Evangelina Pinedo Morales (Zacatecas), Juan Carlos Torres Cedillo (San Luis Potosí)