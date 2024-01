Malestar en las universidades por el retraso en el pago de sueldos tras una medida del BCRA

La Universidad Nacional de La Plata es uno de los organismos públicos donde el pago de sueldos se verá afectado por la medida del Banco Central.

Los docentes y no docentes de al menos 20 universidades nacionales sufrirán retrasos en el pago de sus sueldos de enero, tras una medida del Banco Central de la República Argentina que impide a las entidades bancarias realizar adelantos para asegurar el pago de salarios del sector público. Las universidades ya empezaron a comunicar esta situación a sus empleados.

Te puede interesar: El Gobierno designó a las autoridades del BICE y completó el directorio del Banco Nación

La Comunicación “A” 7674 del BCRA dispone que ningún organismo público estatal, de cualquier nivel, pueda hacer uso del acuerdo de adelanto con bancos para abonar sueldos. De esta manera, suspende una excepción financiera que permitía desde 2019 a los organismos estatales endeudarse para cubrir el pago de haberes: los bancos anticipaban el dinero a las instituciones (universidades, hospitales y otros organismo públicos), y ese monto se cubría luego al recibir el giro del Tesoro.

La medida afecta a todas las universidades nacionales que pagan salarios por medio del Banco Nación, entre ellas las de Rosario, Córdoba, San Luis, San Juan, Río Cuarto, Catamarca, La Plata, José C. Paz, Hurlingham, General Sarmiento, de las Artes y de la Defensa Nacional, entre otros organismos públicos. En tanto, según pudo saber Infobae, algunas universidades que tienen convenios con bancos privados están haciendo gestiones para abordar la cuestión.

Te puede interesar: Ajuste fiscal: se retrasó el pago de salarios en ciertos organismos públicos, como las universidades, por decisión del BCRA

Ahora, el pago de los salarios dependerá directamente de la transferencia de fondos del Tesoro General de la Nación al Banco de la Nación Argentina. Esto implica que se suspende el mecanismo habitual desde 2019, que permitía que los trabajadores cobrasen el primer día de cada mes aunque esa transferencia no se hubiera concretado.

“A partir de una circular del Banco Central de la República Argentina dispuesta por las autoridades nacionales, el Banco de la Nación Argentina informó a nuestra Universidad que no podrá adelantar, desde este mes y hasta nuevo aviso, el pago de haberes, tal como está dispuesto en el convenio entre nuestra institución y la entidad bancaria. Por tanto, informamos que el pago de haberes para agentes que perciben los mismos por Banco Nación se efectuará en el momento en que la Tesorería de la Nación concrete la correspondiente transferencia”, informaron las autoridades de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) en un mensaje al personal docente y no docente.

Te puede interesar: Las escuelas y universidades privadas ya no deberán informar a la Nación los aumentos de cuota

Por su parte, la Universidad Nacional de San Luis señaló en un comunicado que “sigue realizando las gestiones ante las autoridades nacionales (Secretaría de Educación y Ministerio de Economía), y también ante la entidad financiera que oficia de agente financiero de la UNSL (el Banco Nación), para poder retrotraer esta decisión del BCRA o que se excluya a las universidades nacionales de esta medida”.

La UNSL comunicó a sus empleados que, de no tener éxito en estas gestiones “los haberes correspondientes al mes de enero del 2024 no podrán ser abonados los últimos días del mes (como era política habitual)”. Si bien no precisa una fecha de cobro, el comunicado estima que será “dentro de los primeros diez días del mes”.

Por su parte, la Universidad Nacional de San Juan también emitió un comunicado que anticipa que “aún no hay fecha precisa para el cobro de haberes de la UNSJ”.

La medida fue cuestionada por Danya Tavela, diputada nacional de la provincia de Buenos Aires (Evolución – Juntos por el Cambio) y exsecretaria de Políticas Universitarias, quien la vinculó con el proceso de negociación de la Ley Ómnibus. “Desde JxC siempre hablamos de la necesidad de un Banco Central independiente no solo para evitar que siguiera emitiendo ni financiando al Estado en el déficit público de Alberto Fernández y Massa, sino para que no fuera una herramienta de extorsión para municipios y provincias”, dijo Tavela en X (ex Twitter).

La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) le reclamó al Gobierno nacional el pago “en tiempo y forma” de los salarios universitarios. En un comunicado señalaron: “Con esta medida el gobierno somete a miles de trabajadores y trabajadoras del sector público a la incertidumbre respecto del cobro de sus sueldos, agravio que se suma en las universidades a la situación de atraso salarial y congelamiento presupuestario que, en un contexto de altísima inflación, solo acelera un conflicto que la falta de respuesta de las autoridades nacionales no hace otra cosa que profundizar”.

Desde CONADU le pidieron al Gobierno que “revierta inmediatamente esta decisión”, y también reclamaron que convoque “de manera urgente” a la paritaria universitaria.