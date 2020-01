El micro desde San Salvador a Susques, que subsidia el Ministerio de Educación provincial, no pasa todos los días. Santusa y otras profesoras prefieren dormir en el pueblo y regresar a la ciudad el fin de semana. Se inclinan por esa opción aunque deban pagar la habitación de sus bolsillos. En cambio, los docentes que no quieren pagar el hospedaje no tienen más opción que volver haciendo dedo.