También el Diseño de Videojuegos es una área con especial crecimiento entre las opciones de formación. Al respecto, Nallar dijo que "se trata de la especialidad que enseñamos mediante cursos a distancia en la Escuela de Game Design. Es el oficio, entre los muchos que conforman la producción de un videojuego, que se enfoca en diseñar las reglas del juego junto al equipo de desarrollo, teniendo en cuenta factores como la monetización (forma en que el producto obtiene ingresos), público objetivo, mecanismos de motivación, tendencias culturales y demás factores que dan sustancia conceptual al desarrollo. No es programación, no es arte visual. Es concepto y mecánicas, con aspectos relacionados a la educación, psicología, sociología y neurociencias. Si el diseño del juego es mediocre, es muy probable que el producto falle, aunque el resto de sus componentes sean impecables. Un juego aburrido o poco interesante, que no aporta nada, queda en el olvido y eso se traduce en un fracaso económico".