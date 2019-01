Aníbal Carmona es Presidente de CESSI y durante una entrevista con Infobae compartió sus expectativas sobre el mercado IT: "Según la proyección de Gartner, empresa líder en investigación y asesoría, la gran transformación digital de los negocios continuará su crecimiento en 2019 un 8,3% para el software empresarial, y un 3,2% para todo el mercado TIC.

Desde la Cámara estamos convencidos de que este crecimiento agudizará la guerra por obtener los mejores talentos, en particular programadores JAVA, Python, y C++, y analistas funcionales orientados a la transformación digital. De la misma forma, la aplicación de inteligencia artificial, la robotización de procesos y el blockchain, seguirán desarrollándose este año y con un ritmo sumamente acelerado".