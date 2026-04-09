La provincia de Santa Cruz redujo a 12% las regalías para el petróleo convencional

Uno de los yacimientos de Palermo Aike

La provincia de Santa Cruz bajó a 12% las regalías petroleras que las empresas deben pagar por cada barril de petróleo convencional extraído, tras la formalización de un acuerdo tripartito entre el gobierno provincial, operadoras y sindicatos.

Claudio Vidal, gobernador de Santa Cruz, informó sobre la nueva regulación este jueves al presentar la medida junto a representantes del sector y gremios, precisando que el objetivo es sostener la producción en las cuencas maduras y garantizar la continuidad de la actividad tras la salida de YPF de áreas maduras ubicadas en el norte provincial.

La reducción para el petróleo no convencional se estableció en 5%, una decisión que, según el gobierno provincial, tiene como fin avanzar en el desarrollo del área de Palermo Aike, considerada la segunda gran apuesta energética de Santa Cruz por su potencial productivo en la Cuenca Austral.

Claudio Vidal, gobernador de Santa Cruz

El acuerdo incluye también compromisos de inversión y mejoras de productividad para fortalecer la competitividad y preservar el empleo local, de acuerdo con la información difundida por las autoridades provinciales y representantes sindicales.

Esta decisión, enmarcada en la estrategia de consolidar el rol del petróleo convencional dentro del esquema de abastecimiento nacional, forma parte de una política de fortalecimiento del sector energético en la región.

El CEO de la Compañía General de Combustibles (CGC), Hugo Eurnekian, fue quién habló en representación de los empresarios. Destacó la importancia del encuentro que impulsó el Gobierno de Santa Cruz con las 14 empresas petroleras que operan en la provincia. Asimismo, remarcó el trabajo conjunto para fortalecer la industria.

Horacio Marín, CEO y presidente de YPF

Eunerkian valoró la convocatoria del Ejecutivo provincial, subrayando que “no hay más que celebrar este tipo de convocatoria e iniciativa por parte de la provincia para trabajar y mejorar las condiciones”. A la vez, reconoció el enorme esfuerzo que hace Santa Cruz para bajar regalías e incrementar la actividad y producción. “Esto es algo que alinea con los objetivos de toda la comunidad, la industria y nos desafía a seguir mejorando y creciendo”, adicionó.

Los empresarios coincidieron en que el contexto actual presenta desafíos, pero también oportunidades para reactivar la actividad. Gustavo Salerno de Patagonia Resources afirmó: “Hay una oportunidad concreta para potenciar la producción en la provincia si trabajamos de manera conjunta entre el Estado y las empresas”.

Por su parte Patricio Neuss destacó que: “es importante que podamos incorporar nuevas tecnologías, así como el gobernador ha tomado una medida innovadora, también nosotros tenemos que hacer el esfuerzo para introducir innovaciones”.

Hugo Eurnekian, presidente de CGC

La reunión contó con la asistencia de CEOs y otros directivos de la totalidad de operadoras petroleras que trabajan en Santa Cruz: Horacio Marín y Lisandro Deleonardis, de YPF; Hugo Eurnekian y Rodrigo Fernández de CGC; Juan Martín Bulgheroni y Horacio García, de Pan American Energy; Ignacio Pedrozo y Cristóbal López, de Clear Petroleum, y Jorge Neuss, Juan Neuss y Gustavo Salerno, de Patagonia Resources.

También estuvieron presentes Carlos Gilardone, de Quintana Energy; Silvana Chacra, de Roch SAU; Pablo Peralta y Eduardo Oliver, por Crown Point; Hugo Rodríguez, de Brest; Gustavo Naves y Daniel Varas, de Venoil; Miguel Pesce, por Petrolera Santa María; Ricardo Andriano, por Alpa Ingeniería; Santiago Egurza, de Azruge; y Pedro Martínez Cereijo, de Alianza Petrolera.