Economía

La provincia de Santa Cruz redujo a 12% las regalías para el petróleo convencional

La nueva regulación, presentada por el gobernador Claudio Vidal, busca sostener la producción en las cuencas maduras y dar continuidad a la actividad ante la salida de YPF en el norte provincial

Guardar
Palermo Aike
Uno de los yacimientos de Palermo Aike

La provincia de Santa Cruz bajó a 12% las regalías petroleras que las empresas deben pagar por cada barril de petróleo convencional extraído, tras la formalización de un acuerdo tripartito entre el gobierno provincial, operadoras y sindicatos.

Claudio Vidal, gobernador de Santa Cruz, informó sobre la nueva regulación este jueves al presentar la medida junto a representantes del sector y gremios, precisando que el objetivo es sostener la producción en las cuencas maduras y garantizar la continuidad de la actividad tras la salida de YPF de áreas maduras ubicadas en el norte provincial.

La reducción para el petróleo no convencional se estableció en 5%, una decisión que, según el gobierno provincial, tiene como fin avanzar en el desarrollo del área de Palermo Aike, considerada la segunda gran apuesta energética de Santa Cruz por su potencial productivo en la Cuenca Austral.

Claudio Vidal gobernador de Santa Cruz
Claudio Vidal, gobernador de Santa Cruz

El acuerdo incluye también compromisos de inversión y mejoras de productividad para fortalecer la competitividad y preservar el empleo local, de acuerdo con la información difundida por las autoridades provinciales y representantes sindicales.

Esta decisión, enmarcada en la estrategia de consolidar el rol del petróleo convencional dentro del esquema de abastecimiento nacional, forma parte de una política de fortalecimiento del sector energético en la región.

El CEO de la Compañía General de Combustibles (CGC), Hugo Eurnekian, fue quién habló en representación de los empresarios. Destacó la importancia del encuentro que impulsó el Gobierno de Santa Cruz con las 14 empresas petroleras que operan en la provincia. Asimismo, remarcó el trabajo conjunto para fortalecer la industria.

Santa Cruz - Petroleros
Horacio Marín, CEO y presidente de YPF

Eunerkian valoró la convocatoria del Ejecutivo provincial, subrayando que “no hay más que celebrar este tipo de convocatoria e iniciativa por parte de la provincia para trabajar y mejorar las condiciones”. A la vez, reconoció el enorme esfuerzo que hace Santa Cruz para bajar regalías e incrementar la actividad y producción. “Esto es algo que alinea con los objetivos de toda la comunidad, la industria y nos desafía a seguir mejorando y creciendo”, adicionó.

Los empresarios coincidieron en que el contexto actual presenta desafíos, pero también oportunidades para reactivar la actividad. Gustavo Salerno de Patagonia Resources afirmó: “Hay una oportunidad concreta para potenciar la producción en la provincia si trabajamos de manera conjunta entre el Estado y las empresas”.

Por su parte Patricio Neuss destacó que: “es importante que podamos incorporar nuevas tecnologías, así como el gobernador ha tomado una medida innovadora, también nosotros tenemos que hacer el esfuerzo para introducir innovaciones”.

Santa Cruz - Petroleros
Hugo Eurnekian, presidente de CGC

La reunión contó con la asistencia de CEOs y otros directivos de la totalidad de operadoras petroleras que trabajan en Santa Cruz: Horacio Marín y Lisandro Deleonardis, de YPF; Hugo Eurnekian y Rodrigo Fernández de CGC; Juan Martín Bulgheroni y Horacio García, de Pan American Energy; Ignacio Pedrozo y Cristóbal López, de Clear Petroleum, y Jorge Neuss, Juan Neuss y Gustavo Salerno, de Patagonia Resources.

También estuvieron presentes Carlos Gilardone, de Quintana Energy; Silvana Chacra, de Roch SAU; Pablo Peralta y Eduardo Oliver, por Crown Point; Hugo Rodríguez, de Brest; Gustavo Naves y Daniel Varas, de Venoil; Miguel Pesce, por Petrolera Santa María; Ricardo Andriano, por Alpa Ingeniería; Santiago Egurza, de Azruge; y Pedro Martínez Cereijo, de Alianza Petrolera.

Temas Relacionados

Regalías PetrolerasSanta CruzSector EnergéticoProducción HidrocarburíferaÚltimas noticias

Últimas Noticias

La industria se desplomó 8,7% en febrero: cuáles fueron los sectores más afectados

El índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero) también cayó 4% mensual y registró su nivel más bajo en el primer bimestre del año, afectado por caídas en 14 de sus 16 divisiones. El detalle por rubro

La industria se desplomó 8,7% en febrero: cuáles fueron los sectores más afectados

El dólar volvió a bajar y marca la distancia más amplia con el techo de la banda cambiaria en 10 meses

La divisa mayorista bajó a $1.381, mínimo desde el 26 de marzo. Al público cedió a $1.405 en el Banco Nación. Los contratos de dólar futuro para fin de abril, en $1.397,50, quedó a más de 300 pesos del techo de las bandas cambiarias

El dólar volvió a bajar y marca la distancia más amplia con el techo de la banda cambiaria en 10 meses

Una automotriz lanzará un nuevo SUV compacto: cómo es y cuándo llegará a la Argentina

Se trata del Chevrolet Sonic, un vehículo que se lanzará el próximo mes en Brasil, y que demandó una inversión de USD 170 millones. Infobae viajó a Brasil para conocer cada paso en el proceso de desarrollo

Una automotriz lanzará un nuevo SUV compacto: cómo es y cuándo llegará a la Argentina

Sector nuclear: una empresa de EEUU invertirá más de USD 200 millones para terminar una planta de la estatal Dioxitek

Se trata de un proyecto en Formosa que es clave para el desarrollo nuclear y para la producción de un insumo crítico para la industria

Sector nuclear: una empresa de EEUU invertirá más de USD 200 millones para terminar una planta de la estatal Dioxitek

Deuda, concurso y cheques rechazados: una reconocida cadena de panaderías porteña sufre una grave crisis

La cadena porteña Pan Danés enfrenta el cierre de locales, disminución de ventas y busca reorganizar su estructura en medio de su concurso preventivo. El consumo de pan cayó más de 50% en los últimos dos años

Deuda, concurso y cheques rechazados: una reconocida cadena de panaderías porteña sufre una grave crisis
DEPORTES
Un histórico del Real Madrid confesó que cambiaría sus cinco Champions League por un Mundial con su selección

Un histórico del Real Madrid confesó que cambiaría sus cinco Champions League por un Mundial con su selección

Revelaron la desagradable costumbre de Brian Sarmiento en los vestuarios de fútbol: “No podía ser real”

Se confirmaron los últimos amistosos de la selección argentina antes de su debut en el Mundial 2026

El golazo olímpico de una de las joyas Boca Juniors en el Torneo de Reserva: “Qué talento”

Histórico: tres árbitros representarán al fútbol argentino en el Mundial 2026

TELESHOW
Quién es Laura Zapata, la hermana de Thalía que podría ingresar a Gran Hermano en el intercambio con Solange Abraham

Quién es Laura Zapata, la hermana de Thalía que podría ingresar a Gran Hermano en el intercambio con Solange Abraham

Mica Viciconte contó cómo impactó el escándalo con Nicole Neumann en su vínculo con Fabián Cubero: “Hay límites”

Anna del Boca le respondió a su padre Ricardo Biasotti: “Decir que me lavaron el cerebro es subestimarme”

Floppy Tesouro se encuentra nuevamente internada: todos los detalles de su cuadro de salud

Maroon 5 vuelve a la Argentina después de 4 años: cuándo será el show y cómo conseguir las entradas

INFOBAE AMÉRICA

Nóvaya Gazeta, último diario opositor de Rusia, fue allanado por agentes enmascarados en Moscú

Nóvaya Gazeta, último diario opositor de Rusia, fue allanado por agentes enmascarados en Moscú

Seis semanas varados en el Golfo: los 20.000 marineros atrapados por el bloqueo iraní llegan al límite

Chile acelera su modernización militar y realiza por primera vez una carga de combustible en vuelo con cazas de última generación

Detectan aumento de variante de COVID-19 en EEUU con presencia confirmada en más de 25 estados

Lo que mejor hace Samanta Schweblin (y no es ganar un millón de euros)