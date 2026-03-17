Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este martes 17 de marzo

La lluvia de dólares y el refugio del fin del mundo La Argentina es uno de los mejores lugares del planeta ante un escenario de guerra global

Javier Milei habló frente a una audiencia de empresarios y figuras políticas durante la Argentina Week en New York.

La semana pasada estuve en Nueva York, en el piso 15 de la nueva torre de JP Morgan sobre Park Avenue, escuchando a Javier Milei inaugurar la Argentina Week ante más de 300 inversores, banqueros y CEOs. Jamie Dimon, el hombre más poderoso de Wall Street, lo presentó personalmente y dijo algo que no dice de cualquiera: “Este Presidente tiene convicciones muy sólidas sobre cómo arreglar un país”. La sala estaba tan llena que hubo gente viéndolo por pantalla en salones contiguos. El momento más eléctrico llegó cuando Milei miró a Santiago Bausili, presidente del Banco Central, sentado entre el público, y le dijo: “Preparate, Santiago, porque te van a salir los dólares por las orejas”. Después agregó, medio en broma medio en serio: “Que no se vaya a la inflación, por favor. Cuidado cómo los comprás”.