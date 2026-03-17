Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este martes 17 de marzo

El dólar al público permanece a $1.415 para la venta en el Banco Nación, en mínimos desde el 24 de febrero. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista es comercializado a un promedio de $1.417,58 para la venta y $1.367,19 para la compra.
En una entrevista en Infobae en vivo, el economista Martín Redrado planteó que la Argentina enfrenta una encrucijada entre el desarrollo de sectores como agroindustria, energía y minería, y la generación de empleo para toda la población.
En medio de una cosecha récord impulsada por mejores condiciones climáticas, el campo argentino proyecta un ingreso de USD 34.530 millones al Mercado Libre de Cambios (MULC) durante 2026. La cifra es similar a la del año pasado, pese al salto esperado en la producción de granos y a la recuperación -temporal- de los precios internacionales.
Este lunes el BCRA absorbió USD 50 millones a través de su intervención en el mercado de cambios, para acaparar el 13,5% de la oferta de contado. Las reservas internacionales brutas restaron USD 871 millones en el día, a USD 44.788 millones, un mínimo desde el 5 de febrero.
“Hubo pagos a organismos por cerca de USD 450 millones. Se destacan pagos al BID y al BIRF. Además hubo caída de cotizaciones por un monto cercano a los USD 100 millones”, dada la baja de 0,9% en el precio del oro, entre otros, precisaron fuentes del BCRA a Infobae.
Con un monto operado que no destacó en el segmento de contado, por USD 371 millones, el dólar mayorista recortó cuatro pesos o 0,3%, a $1.396, para permanecer un peso debajo del cierre de febrero y extender a 59 pesos o 4,1% la baja experimentada en 2026.
La semana pasada estuve en Nueva York, en el piso 15 de la nueva torre de JP Morgan sobre Park Avenue, escuchando a Javier Milei inaugurar la Argentina Week ante más de 300 inversores, banqueros y CEOs. Jamie Dimon, el hombre más poderoso de Wall Street, lo presentó personalmente y dijo algo que no dice de cualquiera: “Este Presidente tiene convicciones muy sólidas sobre cómo arreglar un país”. La sala estaba tan llena que hubo gente viéndolo por pantalla en salones contiguos. El momento más eléctrico llegó cuando Milei miró a Santiago Bausili, presidente del Banco Central, sentado entre el público, y le dijo: “Preparate, Santiago, porque te van a salir los dólares por las orejas”. Después agregó, medio en broma medio en serio: “Que no se vaya a la inflación, por favor. Cuidado cómo los comprás”.