Tensión en Medio Oriente: fuertes caídas de las bolsas en todo el mundo mientras se disparan el petróleo y el gas

El conflicto en Irán tensa al mercado

Los analistas de Puente indicaron que “la atención de la semana en Estados Unidos estará en el plano geopolítico, luego de la intervención militar en Irán en conjunto con Israel. En paralelo, se conocerán los datos de empleo de febrero, proyectándose la creación de 60 mil nuevos puestos de trabajo y la tasa de desempleo en 4,3%, y en la evolución de las ventas minoristas -indicador proxy de actividad- de enero. En la Eurozona se publicará la estimación final del Producto Bruto Interno del cuarto trimestre, siendo la expectativa un +1,3% interanual, y la inflación preliminar de febrero, esperándose un alza interanual de +1,7% y +2,2% en la medición que excluye alimentos y energía (núcleo)“