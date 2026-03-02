Economía

Tensión en Medio Oriente: fuertes caídas de las bolsas en todo el mundo mientras se disparan el petróleo y el gas

Solo las acciones petroleras se salvan del sesgo de bajas para los activos bursátiles globales debido a la escalada bélica

Guardar
La escalada bélica en Oriente
La escalada bélica en Oriente Medio afecta el desempeño de los mercados.
13:46 hsHoy

Wall Street, con números rojos

Los mercados internacionales inician los negocios de marzo con tendencia negativa y para los activos argentinos el sesgo es similar, a excepción de las acciones relacionadas al sector petróleo y energía, en alza por el conflicto en Irán, que afecta el tráfico en el estrecho de Ormuz.

Los futuros en Wall Street operan con baja de 1%, mientras que las bolsas europeas caen entre 1,4 y 2,5 por ciento.

13:46 hsHoy

La agencia atómica de la ONU aseguró que por el momento no hay ataques contra sitios nucleares ni radiación en Irán

La organización internacional señaló que, a pesar de la calma en las instalaciones atómicas, la situación en Oriente Medio requiere acciones diplomáticas urgentes y cooperación para evitar riesgos mayores en la región

Rafael Grossi, del OIEA, observa
Rafael Grossi, del OIEA, observa antes del inicio de la reunión trimestral de la Junta de Gobernadores en Viena, Austria, el 2 de marzo de 2026. REUTERS/Lisa Leutner

El director general del OIEA, Rafael Grossi, aseguró este lunes que por ahora no se han producido ataques de Israel o EEUU contra instalaciones nucleares en Irán, ni se han detectado aumentos de la radiación por encima de lo normal en los países limítrofes.

Leer la nota completa
13:45 hsHoy

Las bolsas europeas tocan mínimos de dos semanas mientras suben el petróleo y el oro en medio del conflicto entre EEUU e Irán

Los mercados europeos vienen de cotizar a precios récord, pero la ofensiva en Medio Oriente impacta este lunes igual que lo hizo en Asia, donde todas las bolsas cerraron con índices negativos

El gráfico del índice de
El gráfico del índice de precios de acciones alemán DAX se muestra en la Bolsa de Valores de Fráncfort, Alemania (REUTERS/staff/Archivo)

Las bolsas europeas caían de forma generalizada el lunes, al tiempo que el conflicto militar en Oriente Próximo seguía sin dar señales de remitir, mientras que los valores energéticos y de defensa subían. El índice paneuropeo STOXX 600 perdía un 1,8% y alcanzaba su nivel más bajo desde mediados de febrero, situándose en 622,35 puntos a las 08:12 GMT, retrocediendo desde el máximo histórico alcanzado el viernes y con la mayoría de los sectores en números rojos.

Leer la nota completa
13:43 hsHoy

Cayeron las bolsas en Asia y precio del petróleo se disparó por la escalada del conflicto en Medio Oriente

Los futuros del Dow Jones también registran caídas. El temor a un corte en el suministro de crudo y el cierre del estrecho de Ormuz genera volatilidad en los principales índices y en las divisas mundiales

Cayeron las bolsas en Asia
Cayeron las bolsas en Asia y precio del petróleo se disparó por la escalada del conflicto en Medio Oriente (REUTERS/Manami Yamada)

La escalada militar entre Estados Unidos, Israel e Irán provocaron el lunes una reacción inmediata en los mercados internacionales, con una caída inicial de más del 1% en los principales futuros estadounidenses y un incremento en el precio del petróleo, aunque ambos indicadores mostraron cierta estabilización conforme avanzó la jornada.

Leer la nota completa
13:42 hsHoy

EN VIVO: Estados Unidos dijo que logró la superioridad aérea y no descartó enviar tropas de tierra a Irán

El secretario de Guerra, Peter Hegseth, dio detalles de la marcha de las operaciones contra el régimen de Teherán

Incendio en la refinería Ras Tanura de Arabia Saudita tras un ataque con un dron iraní

El conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos se intensificó el lunes con bombardeos masivos y ataques a infraestructura energética tras la muerte del líder supremo Ali Khamenei. Mientras Washington e Israel golpean Teherán y el Líbano, Irán respondió con misiles contra territorio israelí que dejaron al menos diez muertos. El presidente Donald Trump aseguró que las operaciones seguirán a “toda fuerza”, aunque no descartó un diálogo futuro con un nuevo liderazgo iraní.

Leer la nota completa
13:41 hsHoy

Petróleo, mercados globales y commodities: qué impacto tendrá en la economía Argentina la escalada bélica en Medio Oriente

El aumento del precio del petróleo podría mejorar el ingreso de divisas por exportaciones, pero la mayor aversión al riesgo global amenaza con encarecer el financiamiento y presionar sobre el riesgo país

Ataques e incendios en territorio
Ataques e incendios en territorio iraní en medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente REUTERS

La creciente tensión entre Israel, Estados Unidos e Irán tendrá una fuerte repercusión en los mercados internacionales y reabre interrogantes sobre la estabilidad financiera global. En este mapa, la Argentina enfrenta un escenario dual e impredecible.

Leer la nota completa
13:40 hsHoy

El precio del petróleo se disparó tras la escalada del conflicto en Medio Oriente

La interrupción del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz y el ataque iraní a una refinería en Arabia Saudita incrementan la tensión

Una columna de humo se
Una columna de humo se observa en la refinería de Aramco en Ras Tanura, Arabia Saudita. REUTERS/Stringer

El petróleo Brent subía un 8% este lunes, después de que los ataques de represalia de Irán interrumpieron el tráfico marítimo en el crucial estrecho de Ormuz, tras el bombardeo del fin de semana por parte de Israel y Estados Unidos que acabó con la vida del líder supremo iraní, Alí Jamenei.

Leer la nota completa
13:33 hsHoy

El conflicto en Irán tensa al mercado

Los analistas de Puente indicaron que “la atención de la semana en Estados Unidos estará en el plano geopolítico, luego de la intervención militar en Irán en conjunto con Israel. En paralelo, se conocerán los datos de empleo de febrero, proyectándose la creación de 60 mil nuevos puestos de trabajo y la tasa de desempleo en 4,3%, y en la evolución de las ventas minoristas -indicador proxy de actividad- de enero. En la Eurozona se publicará la estimación final del Producto Bruto Interno del cuarto trimestre, siendo la expectativa un +1,3% interanual, y la inflación preliminar de febrero, esperándose un alza interanual de +1,7% y +2,2% en la medición que excluye alimentos y energía (núcleo)“

“Durante el fin de semana, Estados Unidos e Israel lanzaron una operación militar en Medio Oriente, que llevó a la muerte del ayatollah Ali Khamenei, líder iraní durante casi cuatro décadas. La contraofensiva de Teherán con misiles y drones afectó varios territorios vecinos, mientras que se procedió al bloqueo del Estrecho de Ormuz, vía marítima por el que se transporta alrededor de un quinto del petróleo a nivel global. Se espera un inicio de semana con volatilidad en los mercados mundiales, y un incremento en las cotizaciones del crudo”, agregaron desde Puente.

Temas Relacionados

Wall Streetriesgo país Argentinadólar hoyreservas BCRAúltimas noticias

Últimas noticias

Calendario de ANSES: cuándo se pagarán las jubilaciones, asignaciones y pensiones en marzo de 2026

El organismo previsional informó las fechas de pago para beneficiarios de haberes mínimos, AUH, pensiones no contributivas y otras prestaciones, con el aumento mensual del 2,88% y el refuerzo de $70.000 para ingresos más bajos

Calendario de ANSES: cuándo se

Por los feriados y los paros, la liquidación de divisas del agro cayó 30% en febrero

Luego del boom de enero, se registró una merma relevante en el ingreso de dólares por parte de los exportadores agropecuarios. Qué puede pasar en los próximos meses

Por los feriados y los

Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este lunes 2 de marzo

El dólar al público es ofrecido a $1.420 para la venta en el Banco Nación. El blue sigue a $1.425

Dólar hoy en vivo: a

El precio del petróleo se disparó tras la escalada del conflicto en Medio Oriente

La interrupción del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz y el ataque iraní a una refinería en Arabia Saudita incrementan la tensión

El precio del petróleo se

Baja de impuestos, apertura y reformas: el apoyo de las entidades empresariales al discurso de Milei en el Congreso

Distintas cámaras se manifestaron a favor de los lineamientos principales que el presidente hizo en la apertura de sesiones ordinarias

Baja de impuestos, apertura y

ÚLTIMAS NOTICIAS

Dudas por la falta de

Dudas por la falta de pago del plus por presentismo entre los empleados del sector público nacional

Códigos de Free Fire que puedes reclamar este 2 de marzo de 2026

Una minera china presentó su solicitud de ingreso al RIGI por USD 3.000 millones para un proyecto de litio

Jorge Macri abrió las sesiones de CABA: “No queremos vivir como en lo peor del conurbano”

La intimidad de la cena distendida que Javier Milei protagonizó anoche en Olivos con legisladores tras la apertura de sesiones

INFOBAE AMÉRICA

Medios iraníes confirmaron la muerte

Medios iraníes confirmaron la muerte de la esposa de Khamenei tras el bombardeo del sábado

Cáncer en perros: el microbioma intestinal podría predecir el pronóstico del tratamiento

Tribunales validan acuerdos y condenan a 16 personas en dos procesos por drogas en Panamás

Así es la Honda PCX 160: confort, tecnología y diseño se encuentran en una sola scooter

Los vales escolares que se implementarán en Texas podrían hacer que el cuidado infantil sea más accesible

DEPORTES

Las imágenes de una leyenda

Las imágenes de una leyenda del fútbol “en mal estado” durante una fiesta sin su esposa que dio que hablar en Europa

Alarma por la lesión de Kylian Mbappé a 100 días del Mundial: del conflicto que surgió con el Real Madrid a su misterioso viaje

El drama que atraviesan varias figuras del tenis por la tensión en Medio Oriente: “Escuchamos misiles y explosiones”

El “cambio de regla” que sufrirá un histórico Gran Premio de cara a la nueva temporada de la Fórmula 1

El gesto desafiante de Messi a los suplentes de Orlando City y la actitud que hizo emocionar a un niño