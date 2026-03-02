Tensión en Medio Oriente: fuertes caídas de las bolsas en todo el mundo mientras se disparan el petróleo y el gas

Los mercados internacionales inician los negocios de marzo con tendencia negativa y para los activos argentinos el sesgo es similar, a excepción de las acciones relacionadas al sector petróleo y energía, en alza por el conflicto en Irán, que afecta el tráfico en el estrecho de Ormuz.
Los futuros en Wall Street operan con baja de 1%, mientras que las bolsas europeas caen entre 1,4 y 2,5 por ciento.
El director general del OIEA, Rafael Grossi, aseguró este lunes que por ahora no se han producido ataques de Israel o EEUU contra instalaciones nucleares en Irán, ni se han detectado aumentos de la radiación por encima de lo normal en los países limítrofes.
Las bolsas europeas caían de forma generalizada el lunes, al tiempo que el conflicto militar en Oriente Próximo seguía sin dar señales de remitir, mientras que los valores energéticos y de defensa subían. El índice paneuropeo STOXX 600 perdía un 1,8% y alcanzaba su nivel más bajo desde mediados de febrero, situándose en 622,35 puntos a las 08:12 GMT, retrocediendo desde el máximo histórico alcanzado el viernes y con la mayoría de los sectores en números rojos.
La escalada militar entre Estados Unidos, Israel e Irán provocaron el lunes una reacción inmediata en los mercados internacionales, con una caída inicial de más del 1% en los principales futuros estadounidenses y un incremento en el precio del petróleo, aunque ambos indicadores mostraron cierta estabilización conforme avanzó la jornada.
El conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos se intensificó el lunes con bombardeos masivos y ataques a infraestructura energética tras la muerte del líder supremo Ali Khamenei. Mientras Washington e Israel golpean Teherán y el Líbano, Irán respondió con misiles contra territorio israelí que dejaron al menos diez muertos. El presidente Donald Trump aseguró que las operaciones seguirán a “toda fuerza”, aunque no descartó un diálogo futuro con un nuevo liderazgo iraní.
La creciente tensión entre Israel, Estados Unidos e Irán tendrá una fuerte repercusión en los mercados internacionales y reabre interrogantes sobre la estabilidad financiera global. En este mapa, la Argentina enfrenta un escenario dual e impredecible.
El petróleo Brent subía un 8% este lunes, después de que los ataques de represalia de Irán interrumpieron el tráfico marítimo en el crucial estrecho de Ormuz, tras el bombardeo del fin de semana por parte de Israel y Estados Unidos que acabó con la vida del líder supremo iraní, Alí Jamenei.
Los analistas de Puente indicaron que “la atención de la semana en Estados Unidos estará en el plano geopolítico, luego de la intervención militar en Irán en conjunto con Israel. En paralelo, se conocerán los datos de empleo de febrero, proyectándose la creación de 60 mil nuevos puestos de trabajo y la tasa de desempleo en 4,3%, y en la evolución de las ventas minoristas -indicador proxy de actividad- de enero. En la Eurozona se publicará la estimación final del Producto Bruto Interno del cuarto trimestre, siendo la expectativa un +1,3% interanual, y la inflación preliminar de febrero, esperándose un alza interanual de +1,7% y +2,2% en la medición que excluye alimentos y energía (núcleo)“
“Durante el fin de semana, Estados Unidos e Israel lanzaron una operación militar en Medio Oriente, que llevó a la muerte del ayatollah Ali Khamenei, líder iraní durante casi cuatro décadas. La contraofensiva de Teherán con misiles y drones afectó varios territorios vecinos, mientras que se procedió al bloqueo del Estrecho de Ormuz, vía marítima por el que se transporta alrededor de un quinto del petróleo a nivel global. Se espera un inicio de semana con volatilidad en los mercados mundiales, y un incremento en las cotizaciones del crudo”, agregaron desde Puente.