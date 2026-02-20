Economía

Histórica caída del consumo de vino en Argentina: preocupación en la Corporación Vitivinícola Argentina

El presidente de la Corporación Vitivinícola Argentina, Mario González, advirtió que el consumo per cápita cayó de 90 litros en los años ’70 a 15,7% en la actualidad, en un proceso que lleva más de quince años y que se vincula tanto a la crisis económica como a cambios globales en los hábitos

La disminución en el consumo de vino argentino preocupa a la Corporación Vitivinícola Argentina por el impacto en el sector

La caída histórica del consumo de vino en Argentina genera preocupación en el sector. Así lo advirtió Mario González, presidente de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), en diálogo con Infobae en Vivo al Amanecer. González ilustró el fenómeno: “En la década del 70, 80, se tomaban 90 litros per cápita en Argentina. Hoy estamos en 15,7”.

El directivo explicó al equipo periodístico de Infobae que el descenso no es un hecho reciente, sino el resultado de una tendencia sostenida durante los últimos quince años. “Más allá de estos datos, por supuesto que alertan en el último año y que vienen arrastrados durante los últimos quince años, con algunas caídas importantes, que tienen que ver sobre todo con los cambios de hábito y los cambios de consumo, que no es que se estén produciendo en Argentina, sino que se están produciendo en el mundo”, puntualizó.

A pesar de este panorama, González sostuvo: “La vitivinicultura argentina está posicionada entre los mejores lugares dentro del mundo”. Remarcó que el país “sigue estando siempre en el top ten, décimos primeros ahora en exportaciones, pero también somos el séptimo país productor y también consumidor de vino”.

La tendencia a la baja
La tendencia a la baja en el consumo de vino se extiende desde hace más de quince años y responde a cambios de hábitos globales

El consumo interno mantiene su peso dentro de la industria, de acuerdo con González: “Ese consumo de 16 litros sigue siendo importante para los argentinos y para la vitivinicultura, ya que el mercado interno del vino es muy fuerte. Acá se concentra el 75%, y el otro 25% lo exportamos”.

Al referirse al contexto económico, el presidente de COVIAR comentó en Infobae que la industria intentó sostener su participación a partir de precios bajos, aunque con márgenes reducidos. “La industria hizo un esfuerzo enorme por mantenerse en el mercado, y si uno ve los precios y ve las caídas del mercado interno, comparado con cualquier consumo masivo, el vino cayó muy poco, estamos hablando de dos, tres por ciento en el año pasado, que si bien es malo porque es una caída, no deja comparativamente de ser un buen dato”.

Y agregó: “Esto fue a raíz de precios muy bajos, con márgenes muy pequeños y en algunos casos hasta negativos”. Sobre la sostenibilidad de este modelo, advirtió: “Son buenas estrategias a corto plazo para seguir manteniendo el mercado, pero a mediano y a largo plazo puede traer complicaciones”.

En cuanto al cambio de hábitos y la competencia de otras bebidas, González analizó: “Hoy imagínense 30 años atrás, en donde quizás en la mesa de todos los argentinos, un mediodía de cualquier día de trabajo, existía una copa de vino. Y eso fue mutando. Por la forma de trabajo, porque uno ya no vuelve quizás a casa, porque está todo el día afuera, y las aguas saborizadas, las gaseosas y demás fueron ganando un terreno también importante”. En celebraciones, la cerveza ganó espacio: “A la hora de vincularlo más con un brindis, la cerveza tiene un lugar importante en el consumo argentino”.

La tendencia a la baja
La tendencia a la baja en el consumo de vino se extiende desde hace más de quince años y responde a cambios de hábitos globales (Imagen Ilustrativa Infobae)

También destacó el crecimiento de nuevas opciones entre los jóvenes: “Por supuesto, todas estas bebidas nuevas que se van poniendo de moda, sobre todo en los más jóvenes, el vino perdió algunos canales, pero a su vez también tuvo mucho crecimiento un tipo y una clase de vino en el cual también los jóvenes se empiezan a acercar”.

El titular de COVIAR resaltó el esfuerzo sectorial por adaptarse a las preferencias actuales: “En los últimos tiempos, la vitivinicultura, la industria, se acerca mucho más a las formas de tomarlo, mucho más fácil, poderlo mezclar, agregarle soda, tomarlo con hielo”.

La relación entre la coyuntura económica y el sector también fue un tema central durante la entrevista en Infobae al Amanecer. González apuntó: “Es urgente, lógico, que la economía se estabilice, que empiece a poder tener crecimiento en Argentina y que se recupere el poder adquisitivo, porque es lineal con el vino”. Según expresó, “una familia va a prevalecer los elementos básicos, y no un producto que le genera una satisfacción más que…”.

Las nuevas tendencias de consumo,
Las nuevas tendencias de consumo, como la preferencia por aguas saborizadas, gaseosas y cerveza, desplazaron al vino en la mesa de los argentinos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consultado por la sensibilidad del vino ante las crisis, González enfatizó: “Siempre se mueve casi linealmente cuando se producen estos procesos de recesión”. Añadió que la tendencia se replica globalmente: “Hay una disminución de consumo de bebidas como el vino y otras también con alcohol en el mundo”.

De cara al futuro, resaltó la importancia de contar con condiciones financieras adecuadas para que el sector pueda adaptarse rápidamente y responder a los desafíos emergentes.

