Economía

Según el Ieral, el Fondo de Asistencia Laboral tiene problemas de diseño: cuál es la propuesta alternativa

Se trata una de las iniciativas de la reforma laboral más discutidas por estas horas en el Congreso

Guardar
La reforma laboral obtuvo media
La reforma laboral obtuvo media sanción en el Senado y hoy se debatirá en la Cámara de Diputados (Charly Diaz Azcue / Comunicación Senado)

En medio del debate de la reforma laboral, el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) es uno de los artículos que más dudas está generando puertas adentro del Congreso y varios legisladores buscan hacerle modificaciones. En este marco, el Ieral, de la Fundación Mediterránea, planteó dudas respecto a su impacto, diseño y efectividad.

El FAL tiene como objetivo inicial asistir a los empleadores privados en el cumplimiento del pago de indemnizaciones por despido sin causa, mutuo acuerdo de desvinculación y muerte del trabajador, entre otros. De esta manera, los empleadores tienen una mayor flexibilidad para efectuar despidos.

En primer lugar, el informe del Ieral aseguró que reducir los costos del empleo formal es clave para mejorar el mercado laboral, pero el debate en el Congreso va más allá de modificar reglas puntuales. Consideran que la reforma será relevante si logra estimular la formalización y, al mismo tiempo, demuestra consistencia fiscal y sostenibilidad en el tiempo.

El contexto es complejo: entre 2023 y 2025 se sumaron unos 200 mil nuevos desocupados, lo que refleja la dificultad crónica para generar empleo al ritmo de una oferta laboral en aumento.

Entre 2023 y 2025, se
Entre 2023 y 2025, se sumaron unos 200 mil nuevos desocupados, reflejando la dificultad crónica para generar empleo al ritmo de una oferta laboral en aumento (Imagen Ilustrativa Infobae)

El empleo asalariado privado permanece estancado, mientras que la informalidad sigue creciendo y ya supera el millón de nuevos trabajadores informales desde 2012. Este fenómeno revela que, ante las restricciones, el ajuste laboral no solo se traduce en más desempleo, sino también en una mayor precarización y expansión de empleos de baja calidad.

En este contexto surge uno de los puntos más sensibles del proyecto del Gobierno: el Fondo de Asistencia Laboral (FAL).

Al respecto, el IERAL opinó: “Más allá de su objetivo de reducir la incertidumbre asociada al despido, el diseño del FAL plantea algunos aspectos discutibles. Su costo fiscal directo se estima en torno al 0,5% del PIB, un valor significativo en un contexto de restricción presupuestaria. Además, su impacto neto depende de que efectivamente se genere empleo formal adicional, algo que no está garantizado”.

“A esto se suma un problema de diseño, una prima homogénea (porcentaje fijo que todas las empresas deben pagar) del 3% que puede resultar insuficiente para empresas con alta rotación donde cubriría solo una fracción de las indemnizaciones y, al mismo tiempo, generar acumulaciones excesivas en firmas con baja rotación y planteles más estables”, detalló.

Vale recordar que, según el texto oficial, el financiamiento del Fondo se realizaría a través de contribuciones mensuales obligatorias: las grandes empresas deberán aportar el 1% de las remuneraciones brutas de cada trabajador, mientras que las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) aportarán el 2,5%. Pero las contribuciones se toman como base para el cálculo de los aportes patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) de cada trabajador.

Ieral: “Más allá de su
Ieral: “Más allá de su objetivo de reducir la incertidumbre asociada al despido, el diseño del FAL plantea algunos aspectos discutibles". (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio subraya que ese diseño puede generar distorsiones e incentivos poco claros, además de mayor complejidad administrativas. Como alternativa, el Ieral afirma que el mínimo no imponible aplicado sobre la masa salarial aparece como un instrumento más simple, focalizado y fiscalmente más acotado, ya que reduce de manera permanente la carga en los segmentos donde la informalidad es más elevada.

Más en detalle, este mínimo no imponible, elaborado por el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, dependiente del Ministerio de Capital Humano, propone reformular el esquema de contribuciones patronales aplicando el mínimo sobre la masa salarial total de la empresa y no por trabajador, incorporando progresividad y focalización en las pequeñas empresas.

Se trata de una herramienta fiscal que establece un umbral de remuneración a partir del cual los empleadores comienzan a pagar contribuciones patronales.

Las estimaciones del documento oficial permiten cuantificar el impacto fiscal. Los distintos escenarios planteados de mínimo no imponible implicarían un costo anual que oscila entre 0,05% y 0,23% del PIB, según el monto establecido, acompañado por la creación de nuevos empleos registrados.

“Incluso bajo supuestos conservadores sobre la respuesta del empleo formal, los costos netos resultan significativamente menores que los asociados a una reducción generalizada de contribuciones. Además, al concentrar el beneficio en micro y pequeñas empresas se minimiza el riesgo de subsidiar puestos que ya eran formales, mejorando la eficiencia del esfuerzo fiscal”, señaló Laura Caullo, responsable de la sección social-laboral del Ieral.

“La discusión de fondo no es si hay que modernizar el mercado laboral. Eso es indiscutible. La cuestión es elegir el instrumento que permita ampliar el empleo formal con el mayor impacto posible y el menor costo fiscal. En esa comparación, el mínimo no imponible ofrece una relación más equilibrada entre formalización e impacto sobre las cuentas públicas. La reforma laboral abre una oportunidad, que se traduzca en empleo registrado dependerá, en buena medida, del diseño que finalmente se adopte”, concluyó.

Temas Relacionados

fondo de asistencia laboralieralúltimas noticiasreforma laboralindemnizaciones

Últimas Noticias

Inocencia fiscal: el Gobierno permitirá invertir dólares no declarados y criptomonedas en el mercado

Las nuevas disposiciones de la Comisión Nacional de Valores (CNV) buscan canalizar recursos al sistema financiero mediante vehículos de inversión alternativos, favoreciendo la formalización de activos

Inocencia fiscal: el Gobierno permitirá

El FMI valoró avances en la reforma laboral y apertura comercial, aunque pidió mitigar los costos de la transición

El organismo internacional destacó la agenda de cambios impulsada por el Gobierno, la acumulación de reservas y la transparencia de los datos oficiales, durante la misión de revisión del acuerdo de facilidades extendidas que terminó la semana pasada

El FMI valoró avances en

La confianza del consumidor cayó 4,7% en febrero y alcanzó el peor nivel desde las elecciones de octubre

El índice elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella registró su menor valor en 4 meses, y quedó 6,1% por debajo de la medición de un año antes, con variaciones dispares, tanto por regiones como de la percepción personal y general de la economía

La confianza del consumidor cayó

Obra pública paralizada y recorte en subsidios y universidades: así se logró el superávit de enero

El Sector Público Nacional alcanzó en enero un excedente fiscal primario de $3,13 billones y un superávit financiero de $1,11 billones. Los sectores más afectados por la motosierra

Obra pública paralizada y recorte

Cómo afecta el paro en las fábricas de autos y qué impacto tendrá en la producción de febrero

La medida de fuerza contra la Reforma laboral que impulsa el Gobierno dejó sin actividad a las automotrices que tienen actividad productiva. Otras 3 tenían definidas paradas de producción previas por la caída de la demanda

Cómo afecta el paro en
DEPORTES
El drama que atraviesa la

El drama que atraviesa la figura Lindsey Vonn tras su grave caída en los Juegos Olímpicos de Invierno: “Mi pierna sigue en pedazos”

Franco Colapinto cerró su pretemporada de F1 con un rendimiento que ilusiona: giró más de 100 vueltas y logró el mejor tiempo para Alpine

Boca Juniors dio a conocer sus convocados para recibir mañana a Racing con Leandro Paredes como gran baja

Cuánto dinero recibirá River Plate por el pase de Adam Bareiro a Boca Juniors

El escabroso giro en el caso del árbitro alemán agredido tras pedirle matrimonio a su novio antes de un partido

TELESHOW
Soledad Pastorutti saludó a su

Soledad Pastorutti saludó a su hija Regina por su cumpleaños: “El amor es cada vez más grande”

El emotivo mensaje de Gianinna Maradona a su hijo Benjamín por sus 17 años: “Sos más de lo que alguna vez imaginé”

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand en la previa de su cumpleaños 99

El “Indio” Solari recibió el alta luego de someterse a estudios médicos

El primer día de clase de Anita García Moritán: entre uniformes, etiquetas y el cariño de Pampita y su padre Roberto

INFOBAE AMÉRICA

La Policía culpó al servicio

La Policía culpó al servicio de cárceles por la fuga de un prófugo vinculado al magnicidio de Fernando Villavicencio

Especialista plantea que Metrocable debe integrarse al transporte público en San Salvador

Trump dijo que en diez días se definirá si hay acuerdo nuclear con Irán y advirtió: “Puede que tenga que ir un paso más allá”

Decano de Medicina de la Universidad Central denunciará ante la Fiscalía la alteración de notas de 19 estudiantes

Estudio revela venta masiva de tiburón bajo etiquetas falsas en mercados de la Sierra ecuatoriana