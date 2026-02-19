Economía

Fate reabrirá la fábrica durante la conciliación: busca aplacar la tensión política, pero reitera que el cierre es un hecho

Para hacerlo, la empresa exigió que estén dadas las condiciones de seguridad en la planta industrial y los que trabajadores despedidos levanten la toma

Guardar
Trabajadores en la toma de
Trabajadores en la toma de la planta, ayer (Maximiliano Luna)

En medio de la tensión que generó el sorpresivo cierre de su planta industrial de San Fernando y el despido de 920 empleados, Fate asegura que está dispuesto a reabrir la fábrica durante la conciliación obligatoria que dictó ayer el Gobierno de Javier Milei.

Claro, para eso pide que los trabajadores levanten la toma de la instalación fabril. Aclaró, además, como detalló ayer este medio, que no tiene ningún plan para dar marcha atrás con el cierre y los despidos. “La empresa ya cerró y no habrá marcha atrás, no se van a volver a abrir las puertas de manera permanente”, destacaron ayer fuentes de la empresa.

Trabajadores protestan después de que
Trabajadores protestan después de que el fabricante de neumáticos Fate anunciara que cerraría las operaciones en el techo de su fábrica (AP Foto/Rodrigo Abd)

Hoy la empresa dijo: “Fate comunica que una vez verificadas las condiciones técnicas y de seguridad imprescindibles en la planta industrial, la empresa -como siempre en su historia- hará efectivos los términos de la conciliación obligatoria dispuesta por las autoridades”.

La toma permanece aún y el gremio no dio señales de levantarla más allá de que existe una orden judicial en ese sentido.

¿Qué significa?

Infobae pudo saber que la empresa abrirá sus puertas, cuando las condiciones lo permitan, y hasta se podría fabricar algún neumático en estos 15 días de conciliación.

“Sí, se podría llegar a producir neumáticos, pero hay que arrancar las máquinas, algo que puede tomar unos días. Se verá que tareas se le puede asignar a la gente esos días. Pero va a depender de que la plata no esté tomada, como ahora.

Hay que resolver varias cuestiones antes. Por ejemplo, el trasporte que trasladaba a los operarios hasta la fábrica ya no existe.

Javier Madanes Quintanilla, presidente de
Javier Madanes Quintanilla, presidente de Fata y Aluar

Con respecto a qué pasará luego de la conciliación, en la empresa reiteran que la decisión está tomada. Esta tarde habrá una reunión en Trabajo en la que se hablará de cómo se seguirá y las partes darán sus opiniones al respecto.

Ayer, a pesar de la medida tomada por Trabajo, que aceptó, la empresa le aseguró a este medio que la intención era pagar las indemnizaciones de inmediato.

“Entró todo en un compás de espera, pero el que quiere cobrar podrá hacerlo. Hoy mismo, si quieren. Los fondos están disponibles”, destacó un allegado a la compañía argentina que fue fundada hace más de 80 años y es sinónimo de neumáticos en el país.

Por orden de la Secretaría de Trabajo, que encabeza Julio Cordero, se oficializó durante una audiencia virtual la apertura de un periodo de conciliación obligatoria. Este proceso establece un plazo de 15 días en el que tanto la empresa como los representantes del Sindicato único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna) deben abstenerse de tomar medidas unilaterales disruptivas.

El breve comunicado de cierre
El breve comunicado de cierre definitivo fue exhibido en la entrada de la fábrica (Maximiliano Luna)

En ese lapso, la situación laboral debe retroceder al estado anterior al conflicto y los involucrados están obligados a negociar. Así lo confirmó un comunicado del Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, que remarcó que "continuará promoviendo las instancias de mediación necesarias, en resguardo del empleo y del cumplimiento de la normativa laboral y de seguridad social vigente”.

En paralelo, el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Walter Correa, dictó una resolución similar para coordinar jurisdicción sobre el caso y reconoció que el conflicto colectivo es “de extrema gravedad”, activando todos los mecanismos legales a disposición para facilitar una vía de consenso.

Ayer, en breve comunicado, la empresa explicó que “los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre durante todo este tiempo”.

Temas Relacionados

FateSUTNAReforma LaboralConflicto SindicalSecretaría de TrabajoNeumáticosJavier Madanes QuintanillaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Un informe privado alertó sobre “problemas de diseño” del Fondo de Asistencia Laboral: cuál es la propuesta alternativa

Se trata una de las iniciativas de la reforma laboral más discutidas por estas horas en el Congreso

Un informe privado alertó sobre

Inocencia fiscal: el Gobierno permitirá invertir dólares no declarados y criptomonedas en el mercado

Las nuevas disposiciones de la Comisión Nacional de Valores (CNV) buscan canalizar recursos al sistema financiero mediante vehículos de inversión alternativos, favoreciendo la formalización de activos

Inocencia fiscal: el Gobierno permitirá

El FMI valoró avances en la reforma laboral y apertura comercial, aunque pidió mitigar los costos de la transición

El organismo internacional destacó la agenda de cambios impulsada por el Gobierno, la acumulación de reservas y la transparencia de los datos oficiales, durante la misión de revisión del acuerdo de facilidades extendidas que terminó la semana pasada

El FMI valoró avances en

La confianza del consumidor cayó 4,7% en febrero y alcanzó el peor nivel desde las elecciones de octubre

El índice elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella registró su menor valor en 4 meses, y quedó 6,1% por debajo de la medición de un año antes, con variaciones dispares, tanto por regiones como de la percepción personal y general de la economía

La confianza del consumidor cayó

Obra pública paralizada y recorte en subsidios y universidades: así se logró el superávit de enero

El Sector Público Nacional alcanzó en enero un excedente fiscal primario de $3,13 billones y un superávit financiero de $1,11 billones. Los sectores más afectados por la motosierra

Obra pública paralizada y recorte
DEPORTES
Franco Colapinto cerró su pretemporada

Franco Colapinto cerró su pretemporada de F1 con un rendimiento que ilusiona: giró más de 100 vueltas y logró el mejor tiempo para Alpine

“Tenemos algunas ideas para seguir mejorando”: el aviso de Franco Colapinto tras su satisfactorio cierre de pretemporada de Fórmula 1

Sorpresa: Eduardo Domínguez se va de Estudiantes para asumir en un grande de Brasil

La inesperada decisión que tomó Adam Bareiro tras su paso en River Plate y su inminente arribo a Boca Juniors

El drama que atraviesa la figura Lindsey Vonn tras su grave caída en los Juegos Olímpicos de Invierno: “Mi pierna sigue en pedazos”

TELESHOW
Las vacaciones de Floppy Tesouro

Las vacaciones de Floppy Tesouro y Salvador Becciu en el Caribe: Mar, relax y romance

Soledad Pastorutti saludó a su hija Regina por su cumpleaños: “El amor es cada vez más grande”

El emotivo mensaje de Gianinna Maradona a su hijo Benjamín por sus 17 años: “Sos más de lo que alguna vez imaginé”

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand en la previa de su cumpleaños 99

El “Indio” Solari recibió el alta luego de someterse a estudios médicos

INFOBAE AMÉRICA

Modernización del transporte público en

Modernización del transporte público en Tegucigalpa: una apuesta tecnológica para mejorar la movilidad

Hizo encallar un catamarán y cuando volvía a casa, humillado, empezó a escribir: los cuentos de “Amar a mar”

Embajador de Estados Unidos subraya ventajas competitivas de Panamá en logística y conectividad

Narices de vecinos contra la polución: la singular táctica de un pueblo italiano para rastrear los malos olores

El Centro Simon Wiesenthal condenó la persecución judicial a ciudadanos israelíes y binacionales en Chile