Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este miércoles 18 de febrero

Detrás del movimiento interbancario, el dólar al público es ofrecido a $1.420 para la venta en el Banco Nación. El billete minorista bajó 30 pesos o 2,1% a lo largo de la semana anterior. El blue quedó ofrecido a $1.440 para la venta: en la última semana esta cotización informal avanzó cinco pesos o 0,3 por ciento.
El primer tramo de 2026 pasó con resultados satisfactorios en el plano cambiario, con abundantes compras del Banco Central en el mercado y un volumen de operaciones relevante para esta época del año. Esta debilidad cambiaria abona la expectativa de un dólar que puede seguir estabilizado en los próximos meses, factor que pesa en el objetivo oficial de reducir la inflación.
El inicio del 2026 marca un sendero de divergencia para el dólar y la inflación en la Argentina, pues mientras el primero opera hoy por debajo del precio que ostentaba al cierre de 2025, la inflación, lejos de descender, volvió a acelerarse y quedar cerca de un alto 3% mensual.
A diferencia de períodos recientes, cuando la escalada de la inflación presionaba sobre el tipo de cambio -en particular en etapas sin “cepo”-, en 2026 se observa un fenómeno opuesto: la oferta a buen ritmo permite al Banco Central absorber divisas con un tipo de cambio en baja, en un mercado que parece desacoplado de la dinámica general de precios.
Por la caída del valor del dólar y el mantenimiento de tasas de interés en niveles elevados, los ahorristas enfrentan un dilema central: aprovechar el actual precio de la divisa para dolarizarse o mantener sus inversiones en pesos en busca de retornos atractivos. La estabilidad cambiaria y la rentabilidad de las colocaciones en moneda local reabrieron la discusión sobre cuál es la mejor estrategia financiera.
La semana financiera pasó con resultados satisfactorios en el plano cambiario y ciertas turbulencias en cuanto a la evolución de acciones y bonos.