Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este miércoles 18 de febrero

La divisa al público es ofrecida a $1.420 en el Banco Nación. En 2026 el BCRA lleva comprados más de USD 2.000 millones en el mercado

Guardar
13:08 hsHoy

¿A cuánto se negocia el dólar en bancos?

Detrás del movimiento interbancario, el dólar al público es ofrecido a $1.420 para la venta en el Banco Nación. El billete minorista bajó 30 pesos o 2,1% a lo largo de la semana anterior. El blue quedó ofrecido a $1.440 para la venta: en la última semana esta cotización informal avanzó cinco pesos o 0,3 por ciento.

13:08 hsHoy

Cuatro claves para entender por qué el dólar se mantiene estable y qué se espera en el corto plazo

El tipo de cambio cae 3,8% en lo que va de 2026 y en el mercado mayorista opera debajo de los $1.400, en un nivel mínimo en cuatro meses. Cómo inciden la inflación, la tasa de interés y las compras del BCRA

El dólar, una apuesta perdedora
El dólar, una apuesta perdedora para los inversores en 2026. REUTERS/Rick Wilking/

El primer tramo de 2026 pasó con resultados satisfactorios en el plano cambiario, con abundantes compras del Banco Central en el mercado y un volumen de operaciones relevante para esta época del año. Esta debilidad cambiaria abona la expectativa de un dólar que puede seguir estabilizado en los próximos meses, factor que pesa en el objetivo oficial de reducir la inflación.

Leer la nota completa
13:08 hsHoy

A cuánto llegarán el dólar y la inflación a fin de año, según los principales analistas locales y extranjeros

De acuerdo con último informe de LatinFocus, el consenso prevé que la suba de los precios al consumidor promedio seguirá en descenso en 2026, y se espera un tipo de cambio más apreciado

En Argentina el dólar negocia
En Argentina el dólar negocia estable mientras persiste la alta inflación.

El inicio del 2026 marca un sendero de divergencia para el dólar y la inflación en la Argentina, pues mientras el primero opera hoy por debajo del precio que ostentaba al cierre de 2025, la inflación, lejos de descender, volvió a acelerarse y quedar cerca de un alto 3% mensual.

Leer la nota completa
13:08 hsHoy

Qué va a pasar con el dólar y cómo la cotización en mínimos desde noviembre ayuda al objetivo antinflacionario del Gobierno

La cotización mayorista debajo de $1.400 no fue obstáculo para las renovadas compras de divisas del BCRA. A la vez, le quita presión al resto de los precios de la economía que se asientas cerca del promedio de 3% mensual

El comportamiento del dólar funciona
El comportamiento del dólar funciona como “ancla” las expectativas devaluatorias y ayuda al Gobierno a ponerle contención al aumento del resto de los precios (Foto: Reuters)

A diferencia de períodos recientes, cuando la escalada de la inflación presionaba sobre el tipo de cambio -en particular en etapas sin “cepo”-, en 2026 se observa un fenómeno opuesto: la oferta a buen ritmo permite al Banco Central absorber divisas con un tipo de cambio en baja, en un mercado que parece desacoplado de la dinámica general de precios.

Leer la nota completa
13:06 hsHoy

La duda de los ahorristas: comprar dólares baratos o apostar a las tasas altas en pesos

La estabilidad del tipo de cambio y el repunte de los rendimientos en pesos reactivaron el debate entre los inversores sobre las mejores alternativas para preservar los ahorros

Desde las elecciones de octubre,
Desde las elecciones de octubre, el dólar oficial registró una caída del 3% y perforó el umbral de los $1.400 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por la caída del valor del dólar y el mantenimiento de tasas de interés en niveles elevados, los ahorristas enfrentan un dilema central: aprovechar el actual precio de la divisa para dolarizarse o mantener sus inversiones en pesos en busca de retornos atractivos. La estabilidad cambiaria y la rentabilidad de las colocaciones en moneda local reabrieron la discusión sobre cuál es la mejor estrategia financiera.

Leer la nota completa
13:05 hsHoy

Semana financiera: el dólar sigue bajando y el Banco Central compró más de USD 600 millones en el mercado

La divisa mayorista cerró debajo de $1.400 por primera vez desde octubre, mientras que al público en el Banco Nación bajó 30 pesos a $1.420. El BCRA aspiró USD 615 millones en el mercado. El S&P Merval perdió 4% y el riesgo país se mantuvo por encima de los 500 puntos

El BCRA atraviesa un positivo
El BCRA atraviesa un positivo arranque del año en el frente cambiario.

La semana financiera pasó con resultados satisfactorios en el plano cambiario y ciertas turbulencias en cuanto a la evolución de acciones y bonos.

Leer la nota completa

Temas Relacionados

Dolar hoyÚltimas Noticias

Últimas noticias

El alcalde de Nueva York advirtió que podría subir casi un 10% el impuesto a la propiedad si la gobernadora no grava a los ricos

Zohran Mamdani presentó su proyecto de presupuesto para el año fiscal 2027 con un déficit de 5.400 millones de dólares a cubrir en dos años

El alcalde de Nueva York

Un sector industrial clave profundizó su deterioro y opera en los niveles más bajos de los últimos cuatro años

Los datos de enero muestran que volvió a registrar una fuerte contracción interanual. Aunque mostró una recuperación frente a diciembre. Qué pasó al interior de esta industria

Un sector industrial clave profundizó

En los últimos dos años se perdieron más de 21.000 empresas empleadoras del sector privado

Se trata de una reducción de casi 4% del universo total de compañías con personal registrado. La medición abarca desde noviembre de 2023 hasta el mismo mes de 2025. Qué provincias tuvieron un impacto mayor

En los últimos dos años

La conflictividad gremial y la masiva llegada de neumáticos chinos, los ejes del final de la planta de Fate

La empresa decidió bajar la persiana de su fábrica de San Fernando luego de 80 años en funcionamiento, en medio de la apertura de importaciones. La tensa relación con el sindicato del sector fue otro factor de peso

La conflictividad gremial y la

Cierre de FATE, en vivo: los trabajadores no descartan tomar la fábrica

Uno de los delegados, junto a otros empleados, permanece adentro del establecimiento para resistir el cierre. Aseguran que se enteraron esta mañana por un cartel en la puerta

Cierre de FATE, en vivo:

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ethan Hawke ironizó sobre los

Ethan Hawke ironizó sobre los actores en los festivales: “Un grupo de borrachos con jet lag hablando de sus películas”

Los riesgos del mercado automovilístico chino para las fábricas del resto del mundo

La divertida tarde de juegos de Pampita y sus hijos: sol, piscina y torta casera

Brutal intento de femicidio en Junín: discutió con su pareja y la baleó en la cabeza frente a sus dos hijos

Adiós al mal olor en la lavadora: esta es la forma correcta de mantenerla en buena estado

INFOBAE AMÉRICA

Aceitunas, ópera y neutralidad de

Aceitunas, ópera y neutralidad de emisiones: cómo un mural en Grecia fue nombrado el mejor del mundo

El régimen venezolano recibió al primer ministro de Qatar para “fortalecer las relaciones bilaterales”

El pleno del congreso ecuatoriano inicia el juicio político contra el presidente de la judicatura

Detectan giros millonarios de hijas de dueños de Conexión Ganadera: tenían un “rol activo” en la megaestafa

Un delfín varado murió tras ser manipulado por ciudadanos en una playa de Ecuador

DEPORTES

Primer día de los últimos

Primer día de los últimos test de pretemporada de la F1: Colapinto salió a pista en el segundo turno

La crisis de lesionados en Boca Juniors sumó un nuevo capítulo: operarán a Milton Giménez y estará 2 meses afuera

Dura sanción a Matías Almeyda tras su escándalo en la Liga de España: se perderá la mitad del torneo

La particular foto de Alejandro Garnacho en su álbum de vacaciones en Egipto que disparó los rumores: ¿confirmó su nuevo romance?

El histórico vínculo de Fate como sponsor de Boca Juniors y River Plate que marcó una era en el fútbol argentino