Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este miércoles 18 de febrero

La semana financiera pasó con resultados satisfactorios en el plano cambiario y ciertas turbulencias en cuanto a la evolución de acciones y bonos.

Por la caída del valor del dólar y el mantenimiento de tasas de interés en niveles elevados, los ahorristas enfrentan un dilema central: aprovechar el actual precio de la divisa para dolarizarse o mantener sus inversiones en pesos en busca de retornos atractivos. La estabilidad cambiaria y la rentabilidad de las colocaciones en moneda local reabrieron la discusión sobre cuál es la mejor estrategia financiera.

A diferencia de períodos recientes, cuando la escalada de la inflación presionaba sobre el tipo de cambio -en particular en etapas sin “cepo”-, en 2026 se observa un fenómeno opuesto: la oferta a buen ritmo permite al Banco Central absorber divisas con un tipo de cambio en baja, en un mercado que parece desacoplado de la dinámica general de precios.

El inicio del 2026 marca un sendero de divergencia para el dólar y la inflación en la Argentina, pues mientras el primero opera hoy por debajo del precio que ostentaba al cierre de 2025, la inflación, lejos de descender, volvió a acelerarse y quedar cerca de un alto 3% mensual.

El primer tramo de 2026 pasó con resultados satisfactorios en el plano cambiario, con abundantes compras del Banco Central en el mercado y un volumen de operaciones relevante para esta época del año. Esta debilidad cambiaria abona la expectativa de un dólar que puede seguir estabilizado en los próximos meses, factor que pesa en el objetivo oficial de reducir la inflación.

Detrás del movimiento interbancario, el dólar al público es ofrecido a $1.420 para la venta en el Banco Nación. El billete minorista bajó 30 pesos o 2,1% a lo largo de la semana anterior. El blue quedó ofrecido a $1.440 para la venta: en la última semana esta cotización informal avanzó cinco pesos o 0,3 por ciento.

Últimas noticias

El alcalde de Nueva York advirtió que podría subir casi un 10% el impuesto a la propiedad si la gobernadora no grava a los ricos Zohran Mamdani presentó su proyecto de presupuesto para el año fiscal 2027 con un déficit de 5.400 millones de dólares a cubrir en dos años

Un sector industrial clave profundizó su deterioro y opera en los niveles más bajos de los últimos cuatro años Los datos de enero muestran que volvió a registrar una fuerte contracción interanual. Aunque mostró una recuperación frente a diciembre. Qué pasó al interior de esta industria

En los últimos dos años se perdieron más de 21.000 empresas empleadoras del sector privado Se trata de una reducción de casi 4% del universo total de compañías con personal registrado. La medición abarca desde noviembre de 2023 hasta el mismo mes de 2025. Qué provincias tuvieron un impacto mayor

La conflictividad gremial y la masiva llegada de neumáticos chinos, los ejes del final de la planta de Fate La empresa decidió bajar la persiana de su fábrica de San Fernando luego de 80 años en funcionamiento, en medio de la apertura de importaciones. La tensa relación con el sindicato del sector fue otro factor de peso