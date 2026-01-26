Las ventas de autos 0 km de enero quedarán por debajo de las proyecciones a pesar de los créditos a tasa 0%

A una semana de cerrar el primer mes del año, las ventas están cerca de las 50.000 unidades. Es un buen resultado pero no el récord que se esperaba. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sector automotor argentino apostó fuertemente a un nivel récord de ventas de autos 0 km en enero, como punto de partida de un año que debería terminar tocando los 700.000 patentamientos. En general, a fin de año se hablaba de alcanzar 75.000 ventas este primer mes del año, pero a una semana del cierre, los números no están acompañando esas proyecciones.

Enero por su condición de ser el primer mes siempre es la referencia en volumen de ventas (salvo casos excepcionales como 2024), por el simple hecho de ser el período que inaugura los patentamientos de nuevo año/modelo. Sin embargo, para que el resultado sea acorde a la proyección de todo el año, enero debería pasar una prueba clave como es superar los números de enero 2025, que fue el mejor mes en los últimos tres años con 69.521 unidades.

Hasta el viernes pasado se habían patentado 46.000 autos particulares y vehículos comerciales livianos, lo que implica que en el total de todas las categorías el total de patentamientos estaría cerca de las 50.000 unidades.

“El mes empezó muy fuerte, y parecía que se podían alcanzar esos objetivos, pero a mitad de enero se empezó a planchar. Está errático, no sé si se llega a las ventas de enero 25. Veremos”, contó este lunes un importador a Infobae.

El acceso a un auto 0 km volvió a ser más seguro en diciembre con una economía que se estabilizó y tasas de interés a la baja

Este mes se aumentaron las ofertas de financiación a tasa 0%, extendiendo incluso el plazo hasta los 3 años de duración, algo que dos meses atrás no existía, pero que progresivamente fue aumentando con la estabilidad macroeconómica.

Si bien es habitual ver una aceleración de las ventas en los tres o cuatro días finales del mes para cumplir los objetivos previos que todas las marcas se proponen alcanzar, pasar de 50.000 a 70.000 patentamientos implicaría un esfuerzo desmedido y desproporcionado que hipoteque el resultado de febrero y marzo. El mercado evalúa un escenario posible de 65.000 autos como máximo, lo que dejaría a enero 2026 un 4% debajo de enero 2025.

“Para vender tantos autos hay que entrar en una guerra de precios que después se puede convertir en un boomerang. No podés liquidar autos en enero muy por debajo de los precios de lista y no sostener ese nivel de bonificaciones en febrero. Entonces pones en riesgo los próximos meses. El dólar está quieto, la inflación controlada, no hay razones para aumentar”, confesaros desde una automotriz.

Toyota fue la única marca que aceleró fuertemente en diciembre para cerrar el año arriba con la pick-up Hilux. A una semana del cierre de enero, ese sigue siendo el líder de ventas en 2026

El efecto 2025

El mercado automotor argentino tuvo un fin de año complicado por varias razones. Todo empezó en agosto con una reducción de la oferta de financiación a tasas subsidiadas por las marcas, cuando las altas tasas de interés impidieron sostener el volumen de créditos en los valores de los meses previos. El quebranto para las financieras no lo permitía y se redujo el presupuesto asignado para financiar ventas a tasa 0%.

Después vino la incertidumbre económica derivada de una cierta inestabilidad política tras las elecciones de medio término provinciales de septiembre, que perduró hasta fines de octubre, y recién desde noviembre, con la economía nuevamente estabilizada empezó a reaparecer el movimiento en las concesionarias de autos y el lento retorno del crédito para comprar un 0km.

Pero ese alivio llegó tarde, entrando en diciembre que es el peor mes para vender autos nuevos. Y fue extraño lo que sucedió porque todos empezaron con ofertas agresivas de descuentos, bonificaciones y tasas bajas a mayor plazo, pero en dos semanas, viendo que las ventas no crecían tanto como se esperaba, la mayoría de las marcas decidieron no asumir más riesgos financieros con bonificaciones y descuentos que pudieran comprometer el inicio de 2026.

Así fue como Toyota marcó una distancia considerable con el resto, al quedarse con el 8% de las ventas totales únicamente con su pick-up nacional Hilux, que patentó 1.800 unidades contra 964 de su más cercano competidor, la Ford Ranger.

Las ofertas de financiación son tentadoras y las ventas se mantienen altas, pero la última semana hubo una desaceleración que impediría alcanzar los números de enero 2025

Enero empezó con la idea de una explosión de ventas que fue bajando y hoy no parece ser un mes especial. “Sigue entrando gente a las concesionarias, pero bastante menos que en la primera semana del mes. Se venden autos, es un buen mes, pero no es extraordinario como se esperaba”, contó el Gerente de ventas de una cadena de concesionarias oficiales de CABA y GBA.

“No es claro el motivo. Posiblemente haya algo de cautela por un lado, esperando ver qué pasa con el dólar y con la economía en los primeros meses del año, y también puede haber gente que ante la oferta de nuevas marcas, está indecisa sobre si comprar un auto conocido o uno de los chinos que están llegando. Es una decisión difícil, pero el barco que bajó 5.800 autos la semana pasada debe haber frenado a unos cuantos que empiezan a pensar en esas opciones”, finalizó.

Al viernes 23, la marca que más ventas registradas tiene en enero es Volkswagen con 7.500 autos, seguida por Toyota con 6.300 y Fiat con 5.900 unidades. Entre los modelos más vendidos se vuelve a destacar la pick-up Toyota Hilux con 2.800 patentamientos, seguida por el Fiat Cronos con 2.100 y la Ford Territory con 2.000 SUV. Luego aparecen el Peugeot 208, la Ford Ranger y el Volkswagen Tera. El mejor auto de una marca china es el BAIC BJ30 con 690 unidades en el puesto 17.