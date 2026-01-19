ANSES: quiénes cobran hoy, lunes 19 de enero

ANSES continúa el pago actualizado de jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales este lunes 19 de enero (REUTERS/Agustin Marcarian)

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa este lunes 19 de enero el cronograma de pagos para beneficiarios de jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales. De acuerdo con el calendario oficial, acceden hoy a sus haberes quienes cumplen con la terminación de DNI y el tipo de prestación prevista para esta fecha, con montos ya actualizados por movilidad y por bono extraordinario, donde corresponda.

Quiénes cobran hoy, 19 de enero

Estos son los beneficiarios habilitados para cobrar este lunes, en una nueva jornada de pagos del sistema previsional y de asignaciones sociales:

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Hoy cobran las personas cuyo DNI finaliza en 6 y perciben jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo. Este esquema de pago escalonado permite que cada grupo acceda a sus haberes en fechas específicas, agilizando la atención y evitando aglomeraciones. De acuerdo con el cronograma oficial, pueden retirar sus haberes en bancos habilitados o a través de cajeros automáticos.

Jubilados y pensionados con haberes mínimos y DNI finalizado en 6 reciben hoy sus pagos según el cronograma oficial de ANSES (ANSES)

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

El pago correspondiente a la Asignación Familiar por Hijo y la Asignación Universal por Hijo (AUH) sigue el mismo calendario que las jubilaciones mínimas. Por eso, este lunes 19 de enero les corresponde cobrar a los titulares cuyos DNI también terminan en 6. Esta medida beneficia a miles de familias que dependen de estos ingresos mensuales para cubrir parte de sus necesidades básicas.

Asignación por Embarazo

Las beneficiarias de la Asignación por Embarazo cuyo DNI finaliza en 5 reciben hoy el pago mensual correspondiente. El cronograma escalonado para este beneficio garantiza que cada gestante acceda en tiempo y forma a los fondos asignados, en función de la terminación de su documento.

Los titulares de la Asignación Familiar por Hijo y la Asignación Universal por Hijo con DNI en 6 acceden este lunes a su prestación mensual

Asignación por Prenatal y Maternidad

Además, en esta jornada, ANSES abona la Asignación por Prenatal y por Maternidad a quienes tienen DNI terminado en 6 o 7. Estas prestaciones están diseñadas para acompañar a las trabajadoras registradas y monotributistas durante el embarazo y los primeros meses del nacimiento o adopción del hijo o hija.

De cuánto son las jubilaciones en enero 2026

En enero de 2026, el haber mínimo garantizado para jubilados se sitúa en $349.299,32. A este monto se le suma un bono extraordinario de $70.000, con lo cual el ingreso mensual total alcanza $419.299,32.

El haber máximo para jubilados llega a $2.293.796,92. Quienes perciben la Pensión Universal para el Adulto Mayor acceden a $279.439,46 más el bono extraordinario mencionado, totalizando $349.439,46 cada mes.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor alcanza en enero los $349.439,46 mensuales al sumarse el bono de $70.000 establecido por ANSES (REUTERS/Agustin Marcarian)

En el caso de las pensiones no contributivas por invalidez o vejez, la base es de $244.509,52, cifra que, sumada al bono extraordinario, da un total de $314.509,52.

De cuánto son las asignaciones en enero 2026

La Asignación Universal por Hijo (AUH) se paga en enero a $125.518 por beneficiario. Para niños con discapacidad, ese valor asciende a $408.705 al mes.

La Asignación por Embarazo corresponde a $118.454,32 por hijo. El ochenta por ciento del monto se abona mensualmente, y el veinte por ciento restante se liquida tras la presentación anual de la libreta.

Las beneficiarias de la Asignación por Embarazo con DNI terminado en 5 perciben hoy el pago correspondiente a enero (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tanto la Asignación por Prenatal como la de Maternidad tienen un importe de $28.000 para las beneficiarias que cumplen los requisitos. Todos estos montos se actualizan con la movilidad y el Índice de Precios al Consumidor.

El calendario de pagos y la actualización periódica de los haberes garantizan el acceso regular a la protección social para los millones de beneficiarios de ANSES en todo el país.