Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este viernes 9 de enero

El dólar al público sigue ofrecido a $1.485 para la venta en el Banco Nación. En la semana el BCRA acumula compras en el mercado por USD 175 millones

13:20 hsHoy

¿A cuánto se opera el dólar en bancos?

El dólar al público continúa sin variantes este viernes, a $1.485 para la compra en el Banco Nación, mientras que el mayorista, con una leve alza, interrumpió una racha de tres días en baja, que coincidieron con sendas ruedas compradoras para el Banco Central.

El dólar minorista redujo a solo cinco pesos la suba anotada en enero. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar al público promedió $1.431,87 para la compra y $1.482,66 para la venta.

13:20 hsHoy

Ahora el Gobierno va por otros dos grandes objetivos: volver a los mercados internacionales y acumular reservas

Se espera que el pago de hoy ayude a consolidar la confianza de los inversores, con la consiguiente baja del riesgo país. Más bancos del exterior, como Morgan Stanley, recomendaron la compra de bonos argentinos

Tras el pago a bonistas, la acumulación de reservas y el regreso a los mercados son los dos objetivos clave para el Gobierno. (@JMilei)

El Gobierno cumple hoy con un paso trascendente para la recuperación de la confianza de los inversores, al hacer frente a un nuevo vencimiento de deuda por USD 4.200 millones. Se trata de uno de los pagos más importantes del año con bonistas privados, que se repetirá en julio.

Leer la nota completa
13:20 hsHoy

El Banco Central compró USD 62 millones y las reservas brutas rompieron otra marca

La autoridad monetaria volvió a cerrar la rueda con saldo comprador en el mercado de cambios y sostuvo la racha positiva de enero. El aumento de las reservas se dio en un contexto de pagos de deuda y obtención de financiamiento externo mediante una operación de Repo

El Banco Central acumula compras netas en las primeras jornadas del año tras varios meses de menor intervención en el mercado cambiario (EFE)

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró otros USD 62 millones en el mercado de cambios este jueves, con lo que ya acumula un total de USD 175 millones adquiridos desde que comenzó el año.

Leer la nota completa
13:20 hsHoy

El dólar quedó estable a $1.485 en el Banco Nación y la cotización mayorista cortó la racha de bajas

El tipo de cambio comercial subió cuatro pesos, a $1.464, con un importante monto de USD 556 millones en el segmento de contado. El BCRA compró USD 62 millones en el mercado

Todas las cotizaciones del dólar operan debajo de sus precios previos a las elecciones legislativas.

El dólar al público finalizó sin variantes este jueves, a $1.485 para la compra en el Banco Nación, mientras que el mayorista, con una leve alza, interrumpió una racha de tres días en baja, que coincidieron con sendas ruedas compradoras para el Banco Central.

Leer la nota completa
13:19 hsHoy

El dólar blue, a 1.510 pesos

La cotización blue del dólar descontó el jueves cinco pesos o 0,3%, a $1.510 para la venta. La divisa informal regresó a su precio más bajo desde el 23 de diciembre, mientras que en el primer tramo de enero anota un descenso de 20 pesos o 1,3 por ciento.

