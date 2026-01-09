Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este viernes 9 de enero

El dólar al público continúa sin variantes este viernes, a $1.485 para la compra en el Banco Nación, mientras que el mayorista, con una leve alza, interrumpió una racha de tres días en baja, que coincidieron con sendas ruedas compradoras para el Banco Central.
El dólar minorista redujo a solo cinco pesos la suba anotada en enero. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar al público promedió $1.431,87 para la compra y $1.482,66 para la venta.
El Gobierno cumple hoy con un paso trascendente para la recuperación de la confianza de los inversores, al hacer frente a un nuevo vencimiento de deuda por USD 4.200 millones. Se trata de uno de los pagos más importantes del año con bonistas privados, que se repetirá en julio.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró otros USD 62 millones en el mercado de cambios este jueves, con lo que ya acumula un total de USD 175 millones adquiridos desde que comenzó el año.
La cotización blue del dólar descontó el jueves cinco pesos o 0,3%, a $1.510 para la venta. La divisa informal regresó a su precio más bajo desde el 23 de diciembre, mientras que en el primer tramo de enero anota un descenso de 20 pesos o 1,3 por ciento.