Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este viernes 9 de enero

La cotización blue del dólar descontó el jueves cinco pesos o 0,3%, a $1.510 para la venta. La divisa informal regresó a su precio más bajo desde el 23 de diciembre, mientras que en el primer tramo de enero anota un descenso de 20 pesos o 1,3 por ciento.

El dólar al público finalizó sin variantes este jueves, a $1.485 para la compra en el Banco Nación , mientras que el mayorista, con una leve alza, interrumpió una racha de tres días en baja, que coincidieron con sendas ruedas compradoras para el Banco Central.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró otros USD 62 millones en el mercado de cambios este jueves, con lo que ya acumula un total de USD 175 millones adquiridos desde que comenzó el año.

El Gobierno cumple hoy con un paso trascendente para la recuperación de la confianza de los inversores, al hacer frente a un nuevo vencimiento de deuda por USD 4.200 millones . Se trata de uno de los pagos más importantes del año con bonistas privados, que se repetirá en julio.

El dólar minorista redujo a solo cinco pesos la suba anotada en enero. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar al público promedió $1.431,87 para la compra y $1.482,66 para la venta.

El artículo clave de la reforma laboral que pasó inadvertido y que deja la baja de impuestos en manos de Caputo Un cambio incorporado en el dictamen de mayoría en la Cámara alta modificó el esquema de aplicación de los beneficios fiscales y trasladó al área económica la potestad de definir su puesta en marcha

La Argentina devolvió los fondos que había recibido por el swap de monedas con el Tesoro de EEUU El Gobierno ya reembolsó “rápida y completamente” el dinero que recibió en octubre, según confirmó Scott Bessent, el titular del Tesoro estadounidense

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue del 2,7% y acumula 31,8% en los últimos doce meses La cifra mensual estuvo impulsada por ajustes en combustibles, alquileres y consumo fuera del hogar, mientras rubros como verduras y turismo registraron descensos

Brasil cerró 2025 con una inflación del 4,26% La cifra se encuentra dentro del techo de la meta fijada por el Banco Central, según informó el Gobierno