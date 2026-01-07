Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocia el dólar tras la confirmación del préstamo para pagar el vencimiento del viernes

El Banco Central anunció que obtuvo un préstamo Repo de USD 3.000 millones con un grupo de seis bancos internacionales, a un plazo de un año y con una tasa del 7,4% anual. La operación se cerró frente al inminente pago de deuda con bonistas privados por USD 4.200 millones que la Argentina debe cancelar el próximo viernes 9.
El dólar al público es ofrecido esta mañana a $1.490 para la venta, según la referencia del Banco Nación. El Banco Central informó que en las entidades financieras el billete minorista promedia $1.437,29 para la compra y a $1.488,32 para la venta.
El Banco Central se alzó este martes con USD 83 millones por su intervención en el mercado de cambios, que significaron una emisión de pesos de unos $121.800 millones que no deberán ser esterilizados con el vigente esquema cambiario de 2026. De esta manera, la autoridad monetaria sumó USD 104 millones en las últimas dos ruedas.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) resolvió mantener sin plazo definido la autorización para que los bancos reciban y cambien dólares estadounidenses en mal estado, manchados o de diseños antiguos, conocidos como “cara chica”. Con esta extensión, los usuarios pueden seguir entregando este tipo de billetes en las entidades financieras, que los remiten sin restricciones relacionadas con el estado físico o la antigüedad del diseño.
Las reservas internacionales brutas del Banco Central experimentaron un importante aumento de USD 787 millones o 1,8%, a USD 44.187 millones, un máximo desde el 6 de enero de 2023, prácticamente tres años atrás, y el nivel más alto desde que Javier Milei llegó al gobierno.
En la recta final para el pago del vencimiento de deuda por USD 4.200 millones que debe afrontar el próximo viernes 9, el Gobierno comenzó a cerrar las cuentas para cancelar ese compromiso a tiempo, algo que los mercados y los analistas dan por descontado que sucederá.