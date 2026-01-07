Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocia el dólar tras la confirmación del préstamo para pagar el vencimiento del viernes

El dólar al público abre a $1.490 para la venta en el Banco Nación. Las reservas del BCRA superaron los USD 44.000 millones y alcanzaron un máximo en tres años

13:08 hsHoy

El BCRA cerró un préstamo con bancos internacionales por USD 3.000 millones para pagar los vencimientos de deuda

El crédito Repo es por un año, a una tasa del 7,4%, según confirmó la propia autoridad monetaria. El próximo 9 de enero el Gobierno deberá abonar USD 4.200 millones a tenedores de títulos públicos de la Argentina

Foto de archivo - Entrada principal al edificio del Banco Central de la República Argentina, en el centro financiero de Buenos Aires, Argentina. Sep 16, 2020. REUTERS/Agustin Marcarian/

El Banco Central anunció que obtuvo un préstamo Repo de USD 3.000 millones con un grupo de seis bancos internacionales, a un plazo de un año y con una tasa del 7,4% anual. La operación se cerró frente al inminente pago de deuda con bonistas privados por USD 4.200 millones que la Argentina debe cancelar el próximo viernes 9.

13:08 hsHoy

¿A cuánto se negocia el dólar en bancos?

El dólar al público es ofrecido esta mañana a $1.490 para la venta, según la referencia del Banco Nación. El Banco Central informó que en las entidades financieras el billete minorista promedia $1.437,29 para la compra y a $1.488,32 para la venta.

13:08 hsHoy

El Banco Central compró dólares por segundo día consecutivo y sumó USD 83 millones

La entidad monetaria suma compras por más de USD 100 millones en las últimas dos ruedas, en provecho de una importante recuperación del volumen en el segmento de contado. El tipo de cambio bajó a $1.490 en el Banco Nación

El BCRA sumó compras por más de USD 100 millones en las últimas dos ruedas. REUTERS/Enrique Marcarian

El Banco Central se alzó este martes con USD 83 millones por su intervención en el mercado de cambios, que significaron una emisión de pesos de unos $121.800 millones que no deberán ser esterilizados con el vigente esquema cambiario de 2026. De esta manera, la autoridad monetaria sumó USD 104 millones en las últimas dos ruedas.

13:08 hsHoy

Dólares “cara chica”: cómo hacer para cambiarlos en los bancos

El Banco Central eliminó los plazos para presentar los billetes antiguos o deteriorados en las entidades. Qué requisitos deben cumplir

El BCRA eliminó el plazo para presentar billetes de dólares "cara chica" en los bancos.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) resolvió mantener sin plazo definido la autorización para que los bancos reciban y cambien dólares estadounidenses en mal estado, manchados o de diseños antiguos, conocidos como “cara chica”. Con esta extensión, los usuarios pueden seguir entregando este tipo de billetes en las entidades financieras, que los remiten sin restricciones relacionadas con el estado físico o la antigüedad del diseño.

13:07 hsHoy

Las reservas del BCRA superaron los USD 44.000 millones y alcanzaron su nivel más alto en tres años

El Central compró USD 83 millones en el mercado. El dólar bajó a $1.480 en el Banco Nación. Los ADR de empresas energéticas cayeron fuerte en Wall Street por el descenso del petróleo

El BCRA compró más de USD 100 millones en las últimas dos ruedas. REUTERS/Enrique Marcarian

Las reservas internacionales brutas del Banco Central experimentaron un importante aumento de USD 787 millones o 1,8%, a USD 44.187 millones, un máximo desde el 6 de enero de 2023, prácticamente tres años atrás, y el nivel más alto desde que Javier Milei llegó al gobierno.

13:07 hsHoy

Cómo es el plan del Gobierno para pagar los USD 4.200 millones que vencen el próximo viernes

El ingreso por la concesión de represas del Comahue y el préstamo Repo con bancos internacionales completarán las necesidades del Tesoro para cumplir con los bonistas

El Ministerio de Economía de Argentina debe afrontar el pago de capital e intereses de los bonos en dólares. REUTERS/Irina Dambrauskas

En la recta final para el pago del vencimiento de deuda por USD 4.200 millones que debe afrontar el próximo viernes 9, el Gobierno comenzó a cerrar las cuentas para cancelar ese compromiso a tiempo, algo que los mercados y los analistas dan por descontado que sucederá.

