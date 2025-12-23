Economía

Una importante yerbatera suspendió pagos a proveedores hasta nuevo aviso

Flujo de fondos interrumpido, tensión en toda la cadena y reclamos de productores, en medio de cambios regulatorios y un mercado en problemas

La cooperativa Andresito realiza exportaciones
La cooperativa Andresito realiza exportaciones y participa en ferias internacionales, pero enfrenta dificultades de liquidez

La Cooperativa Yerbatera Andresito, una de las principales entidades productoras de yerba mate en la provincia de Misiones, comunicó a sus socios la suspensión de pagos a proveedores hasta nuevo aviso. La decisión, oficializada por el Consejo de Administración y firmada por su presidente, Juan Carlos Amann, provocó preocupación en toda la región y expuso la magnitud de la crisis que atraviesa el sector yerbatero.

Según la carta dirigida a sus asociados, la cooperativa enfrenta una situación financiera compleja. Esta medida representa el primer reconocimiento público de cesación de pagos por parte de una entidad de gran escala desde el inicio del año. La noticia, según medios provinciales, impactó de lleno en Comandante Andresito y en toda la economía local, debido al peso que la cooperativa tiene en la zona.

La suspensión de pagos, informada el 18 de diciembre de 2025, se produjo tras varios meses de deterioro en los balances de la cooperativa. El Consejo de Administración pidió comprensión a los socios y aseguró que mantendrá actualizada la información a través de los canales institucionales. La carta no especificó detalles sobre el origen de la crisis, aunque distintos actores del sector vinculan el escenario al nuevo esquema de desregulación del mercado de la yerba mate.

El contexto de la crisis yerbatera

A partir de diciembre de 2023, el Gobierno nacional impulsó cambios en la regulación del mercado a través del DNU 70/23. Entre otras medidas, recortó las facultades del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), organismo encargado de fijar precios mínimos y mediar en la cadena productiva. La eliminación de esos mecanismos dejó la negociación del valor de la hoja verde librada a la oferta y la demanda.

Productores y referentes de cooperativas denunciaron desde entonces que la desregulación favoreció la concentración del mercado en grandes empresas y debilitó a los actores más pequeños, con bajas de precios en el mercado. Organizaciones como la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM) y el Movimiento Agrario de Misiones (MAM) calificaron el nuevo esquema como excluyente y socialmente depredador.

El Consejo de Administración de
El Consejo de Administración de la cooperativa comunicó la suspensión de pagos a proveedores en medio de una crisis sectorial. (Fuente: Misionesonline)

En la actualidad, la cooperativa Andresito paga 305 pesos por kilo a sus socios, mientras que en zonas de mercado desregulado el precio desciende a 150 o 160 pesos. Esta diferencia coloca a la cooperativa en desventaja frente a los grandes molinos.

Condiciones financieras y operativas

En una entrevista radial, Juan Carlos Amann explicó que la cooperativa no dejó de pagar, sino que modificó la modalidad de pago a los socios de manera temporal. Diciembre suele ser un mes de fuerte presión financiera por el pago de aguinaldos, sueldos, vacaciones e impuestos. Frente a esta situación, la entidad optó por diferir pagos mediante cheques, una práctica común en el sector, pero que en este contexto generó alarma por las dificultades de liquidez.

Amann desmintió versiones sobre una supuesta quiebra y aseguró que la cooperativa mantiene stock suficiente para la campaña siguiente, además de continuar invirtiendo en exportación. Según el presidente, la filtración de un informe interno destinado a los socios provocó “una confusión maliciosa” que no refleja la realidad productiva actual. Pese a estas aclaraciones, la suspensión de pagos de contado a productores y proveedores evidenció el ahogo financiero de la entidad.

El presidente reconoció que la cooperativa depende casi exclusivamente de la venta de yerba en paquete y que hacia fin de año las grandes cadenas comerciales reducen volúmenes y extienden plazos de pago, lo que obliga a la entidad a operar con cheques diferidos. Amann estimó que la cooperativa enfrenta una cartera de aproximadamente 100 millones de pesos pendientes de cobro.

Impacto de la desregulación y contexto sectorial

Distintos testimonios recogidos por medios provinciales señalan que la situación asfixia también a las grandes yerbateras. La obligación de mantener precios bajos para competir, sumada al aumento de costos en insumos, energía y logística, redujo los márgenes de rentabilidad de toda la industria. A la vez, la caída en el consumo interno y la creciente competencia de productos importados desde Paraguay y Brasil profundizaron la crisis.

El ex gobernador y empresario Ramón Puerta, titular de Yerbatera Misiones SRL, afirmó que la industria yerbatera se encuentra “destrozada”, con excepción de dos molinos en Corrientes que operan con menor presión impositiva. Según Puerta, la carga tributaria en Misiones llega al 60% del valor de un paquete de yerba, mientras que en Corrientes baja al 40% y en Paraguay apenas llega al 10%. Esta asimetría complica la competitividad de las firmas misioneras.

Por su parte, Victor Saguier, ex presidente de la Cámara Molinera de la Zona Productora, sostuvo que la prioridad debe estar en una reforma laboral e impositiva para que la industria recupere competitividad. Empresarios del sector advierten que cada vez más industrias y secaderos se ven forzados a pagar a productores con cheques a plazos extendidos, de hasta 120 días, en un contexto de tasas de interés elevadas y escasa liquidez.

La dinámica del mercado también cambió para el consumidor. La caída del consumo interno, con despachos a salida de molino que bajaron casi un 10% en 2024 frente a 2023, obligó a las empresas a lanzar promociones agresivas y descuentos. El consumidor dejó de comprar varios paquetes juntos, como sucedía en años anteriores, y ahora adquiere solo lo necesario. Además, la fuerte competencia entre más de 120 empresas yerbateras hace inviable cualquier aumento de precios en góndola.

Producción, exportación y desafíos técnicos

La Cooperativa Yerbatera Andresito es la cuarta cooperativa yerbatera del país y la tercera de Misiones. En los primeros diez meses de 2025 despachó al mercado 5.534.000 kilos de yerba mate, lo que le valió ocupar el puesto número 11 en ventas a nivel nacional. Además de su presencia en el mercado interno, la cooperativa exporta a destinos como Chile, Rusia y Siria y participa en ferias internacionales en Dubái, Alemania y Miami.

En relación al contexto internacional, Amann remarcó la oportunidad que representa la proyección global del mate, potenciada por la imagen de figuras como Lionel Messi y pilotos de Fórmula 1 que consumen la infusión y generan interés en el mercado externo. El presidente enfatizó la importancia de aprovechar la curiosidad internacional para dar a conocer las propiedades antioxidantes y el contenido de magnesio de la yerba.

El sector enfrenta, además, desafíos técnicos vinculados a las reglamentaciones internacionales. En Europa existe controversia en torno al uso del sistema tradicional de secado “barbacoa”, por la presencia de humo. Amann defendió la sanidad del producto y señaló que, aunque existen límites sobre los índices de compuestos, en la infusión estos restos no pasan al agua.

