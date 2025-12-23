La increíble historia del piloto que recorrió 2.800 kilómetros con un auto diésel y sin parar nunca

Una berlina de 5 metros de largo y 1.500 kg de peso, logró unir Polonia y Francia sin cargar combustible. El nuevo récord es ahora de 2.831 km

En tiempos en los que cada día se mejoran las autonomías de los autos híbridos con kilometrajes superiores a los 1.200 km sin tener que detenerse para recargar combustible o electricidad, el récord Guinness alcanzado por el piloto polaco Miko Marczyk, campeón europeo de rally en 2025, llega como una noticia que obliga a recalcular algunas teorías referidas a la movilidad del futuro.

La razón está en que ese récord, que permitió recorrer 2.831 kilómetros entre Polonia y Francia sin repostar, se hizo a bordo de un Škoda Superb, una berlina de 5 metros de largo que no tiene ningún tipo de asistencia eléctrica en su propulsión sino simplemente un motor turbodiésel 2.0 litros TDI de 150 CV de potencia.

De acuerdo con Škoda Storyboard, Marczyk atravesó el trayecto de ida y vuelta entre Polonia y Disneyland París sin repostar diésel, logrando un consumo promedio de 2,61 litros cada 100 kilómetros, cifra que se ubica muy por debajo del consumo oficial homologado para este modelo, que es de 4,8 litros cada 100 kilómetros.

El Škoda Superb utilizado en octubre pasado para marcar este récord es el modelo de cuarta generación, que además del mencionado motor 2 litros turbodiésel está equipado una transmisión automática DSG de 7 velocidades viculada únicamente a las ruedas delanteras. El tanque de gasoil de 66 litros fue llenado hasta el máximo permitido antes de iniciar el recorrido.

La planificación previa fue exhaustiva. Marczyk relató que empleó meses para familiarizarse con el automóvil y ajustar cada aspecto técnico que favoreciera la eficiencia. El peso del vehículo, de 1.590 kilogramos, las llantas de baja resistencia y la elección de neumáticos ligeramente usados en lugar de nuevos contribuyeron a reducir el consumo. El piloto realizó una única modificación: instaló resortes Sportline para rebajar el chasis en 15 milímetros, optimizando de ese modo la aerodinámica.

Durante la travesía, el piloto mantuvo velocidades constantes cercanas a los 80 km/h, utilizando el modo Eco para suavizar las respuestas del motor y aprovechar la eficiencia del sistema de transmisión. El piloto enfatizó la importancia de anticipar el tráfico, evitar frenadas innecesarias y mantener la distancia adecuada respecto a otros vehículos, algo que cualquier conductor puede aplicar en su búsqueda por reducir el consumo de combustible de todo tipo de automóviles.

El viaje no estuvo exento de problemas climáticos. En el tramo alemán se presentaron temperaturas nocturnas cercanas a 1 °C, lo que incrementó el consumo, y algunas pendientes prolongadas. En contraste, en Francia, un tramo de 200 kilómetros con viento de cola permitió alcanzar un consumo mínimo de 2,2 litros cada 100 kilómetros.

“Cada detalle influye, incluso la aproximación a una cabina de peaje puede aprovecharse para soltar el acelerador antes y reducir el gasto”, explicó Marczyk.

Miko Marczyk en la línea de meta, en Disneylando Paris, luego de hacer más de 2.800 km sin parar a recardar gasoli

El récord de autonomía no surgió de manera casual. Este piloto de rallies recorre más de 120.000 kilómetros anuales, lo cuál generó un especial interés por la conducción eficiente desde hace años, cuando competía amistosamente con amigos para ver quién lograba mayores distancias con menos combustible.

El proyecto del récord se gestó tras comprobar que el tanque del Škoda Octavia era demasiado pequeño y decidir esperar el lanzamiento de la nueva generación del Superb, con mayor capacidad.

Entre los consejos de Marczyk para la conducción eficiente, figuran mantener la presión de los neumáticos según las especificaciones del fabricante, conducir descansado, anticipar el tráfico, acelerar de forma suave y aprovechar las condiciones de viento. El piloto insistió en la importancia de dormir entre siete y ocho horas para mantener la concentración durante trayectos largos.

El recorrido se realizó con el respaldo logístico de un vehículo de apoyo que iba adelantado, brindando información sobre la ruta. Esta coordinación permitió optimizar cada tramo y evitar obstáculos que pudieran afectar el consumo. Al finalizar, Marczyk aseguró que todavía existe margen de mejora, y que en un futuro intentará superar los 3.000 kilómetros con un solo tanque, probando combustible premium.