Furor por los autos híbridos: hasta Colapinto prueba en la calle la tecnología de la Fórmula 1

Franco Colapinto en la sede de Renault Argentina este viernes, compartiendo un espacio con los periodistas de la industria automotriz y las autoridades de la marca

Franco Colapinto regresó a Argentina unos días antes de las fiestas de fin de año para descansar y recargar energía con miras a la que será su primera temporada completa de Fórmula 1 en 2026.

Las palabras “recargar” y “energía” no están puestas caprichosamente, porque desde el año próximo, entre otros profundos cambios reglamentarios que tendrá la máxima categoría del automovilismo mundial, estará el aumento de la propulsión eléctrica y la reducción de la que proviene del motor de combustión interna. Mientras se toma unas semanas en Argentina, Renault le prestó un nuevo Koleos Full Hybrid Esprit Alpine, que utiliza la misma tecnología que su auto de carreras.

“En Fórmula 4, Fórmula 3 y Fórmula 2, todo lo que corrí, no era nada híbrido. La primera vez que manejé un híbrido fue con la Fórmula 1, y es una sensación distinta. Al final, la tecnología es tanto más alta que quizás no se siente tanto como en un auto de calle ese feeling del eléctrico. Por eso me dieron un Koleos híbrido para andar estos días, para que practique”, explicó Colapinto en una reunión con periodistas de la industria automotriz en la sede central de Renault Argentina, filial de la empresa propietaria del equipo Alpine F1 Team.

Colapinto pasará un par de semanas en Argentina y conducirá un Renault Koleos Full Hybrid Esprit Alpine

Cuando Colapinto probó un Fórmula 1 en 2023 y debutó con como piloto de Williams al año siguiente, además de adaparse a la potencia y velocidad del auto más rápido del planeta, vivió el desafío de manejar algo inédito en su carrera deportiva: la conducción de un auto híbrido.

Históricamente, las carreras de autos fueron el banco de prueba de muchas tecnologías y soluciones que años después se incorporaron a los autos de calle. De ahí el interés de las grandes marcas por participar en distintos campeonatos del mundo, especialmente en Fórmula 1.

La llegada de los motores híbridos fue uno de esos casos. Fue en las carreras donde se desarrollaron entre 2014 y 2025, los sistemas que permitieron adaptar ese tipo de motorización a los autos de calle en todo el mundo.

Hasta este año, la proporción del reparto de potencia del motor de combustión y del motor eléctrico fue muy dispar, con un 85% de rendimiento que proviene del 1.6 turbo V6 y un 15% del energía eléctrica generada con frenadas y un sistema de recuperación a través del calor.

Los autos de Fórmula 1 son híbridos autorecargables. En 2026 tendrán la mitad de la potencia eléctrica. REUTERS/Daniel Cole

La Fórmula 1 no es ni eléctrica (BEV), ni híbrida enchufable (PHEV) ni microhíbrida (MHEV). Es híbrida pura, los autos no se enchufan y se recargan solos al rodar. Pero el año próximo, el protagonismo de la potencia térmica y eléctrica se equipara al 50%, lo que implicará un rol mucho más importante de esta última tecnología y uno menor del motor convencional.

“Tengo ganas de ver qué pasa el año que viene, porque el manejo es muy distinto. Básicamente, la parte de la energía eléctrica es muy importante. Entonces, tu manejo se basa también en maximizar el motor eléctrico y en regenerar energía. Si bien el motor de combustión no tiene que hacer nada porque no hay que recargarlo, capaz tengamos que ahorrar un poco de combustible en algún momento, aunque es algo muy básico”, explicó Colapinto.

Así como en un auto híbrido de calle los conductores deben aprender a usar la regeneración de electricidad para que la autonomía sea mayor y el vehículo consuma menos nafta, en Fórmula 1 habrá mucho trabajo que hacer para los pilotos.

“El eléctrico te da cambios cortos, tenés que levantar en la curva, tenés que frenar con más tiempo o menos tiempo, con más presión o menos presión, según el momento. Tenes que tener más velocidad en la curva para acelerar más tarde y así gastar menos batería, y después gastar menos tiempo acelerando. Es como que hay muchas cosas, muchas variables, y creo que el año que viene va a ser muy interesante porque al final, es casi una técnica nueva de manejo para nosotros, y eso va a haber que aprenderlo y entenderlo lo antes posible”, detalló.

Colapinto con Pablo Sibilla, CEO de Renault Argentina "Te preocupa mi concentración 1 hora y media y vos trabajás concentrado 12 horas", le dijo entre risas

En ese proceso de aprendizaje, el piloto argentino trabaja desde hace varios meses en el simulador del equipo Alpine en Enstone, Inglaterra. Pero a diferencia de otros años, cuando una parte del auto era conocida y sólo se ensayaban modificaciones, para 2026 será todo nuevo y, al día de hoy, ningún equipo tiene el auto nuevo terminado. Todos trabajan para llegar a las primeras pruebas oficiales en Barcelona desde el 26 de enero.

“Hay que ver qué pasa en enero, cómo están los otros equipos. Es un poco difícil de cuantificar lo que vamos a mejorar porque no sabemos dónde están los demás. En el simulador se siente mejor el auto; es muy diferente, cambió mucho. Tiene mucha menos carga aerodinámica que el del este año, hay que ver cómo funciona. Tiene esa nueva batería que nos va a obligar a ahorrar energía al final de la recta, así que vamos a perder velocidad. Es igual para todos y mientras seamos competitivos, está bien. Si ya estamos peleando por puntos, va a ser algo muy positivo”, explicó Colapinto.

Algo que se valora mucho del piloto argentino es la extensión de sus respuestas y su sinceridad, cualidades a las que suele complementar con algún comentario al margen que genera risas.

Cuando Sibilla le preguntó si se le hacían largas o cortas las carreras, Colapinto dijo que dependía mucho de la posición. "Si estás primero se hace eterna, no terminaba más. En un momento empezás a escuchar ruidos y pensás que se está rompiendo el motor. Si venís recuperando desde atrás se hace recorta, se termina al toque. Después hay carreras que son muy físicas. Singapur, por ejemplo, que de la vuelta 25 hasta la 58 es eterna por el calor que hace y por la intensidad".

El argentino naturalizó esa exigencia al decir que “al final, es lo que hacemos. Somos pilotos y tenemos que estar concentrados esa hora y media“.

Esa misma humildad le valió la admiración de los aficionados, a los que respeta profundamente, y con los que intenta siempre tener gestos que compensen tanta pasión que le transmiten.

La ola de argentinos que lo siguen por todo el mundo es algo de lo que Colapinto no deja de sorprenderse carrera a carrera

“Lo de los argentinos es impresionante. No hay forma de explicarlo. En cada pista que íbamos -estuviéramos a 22.000 kilómetros de Argentina o en Brasil- estaban en todos lados. Los otros pilotos no lo podían creer. Qatar estaba lleno. Yo decía: ‘¿Por qué tantos argentinos? ¿Se quedaron del Mundial?’”, sonrió.

Hubo un mensaje especial también para los chicos que lo siguen y lo toman como un ejemplo. “No solo en la Fórmula 1, en la vida en general tenés que jugártela en algún momento y hacer sacrificios que no van a ser cómodos. Siempre tuve muy claro lo que quería hacer y que quería llegar a la Fórmula 1. Al final puede ser el destino. Pero apostar todo por algo y cuando te va mal seguir yendo para adelante sin rendirte. Eso hace que si no se da no te queda una sensación de vacío”, concluyó Colapinto.