Dólar hoy en vivo: cómo reacciona el mercado a la modificación de las bandas cambiarias

El mercado financiero comienza la jornada bajo la influencia del nuevo esquema cambiario anunciado por el Banco Central, mientras operadores y analistas evalúan cómo impactarán los cambios en la estrategia oficial sobre la estabilidad de las cotizaciones y la confianza

12:56 hsHoy

Cómo impactarán las dos medidas clave que tomó el BCRA en el mercado de cambios y en el plan económico

El Gobierno dio respuesta a los dos reclamos más firmes del mercado, de los analistas y hasta del FMI: acumular reservas y evitar el atraso del dólar

El equipo económico anunció un esquema de compra de reservas y que las bandas cambiarias se ajustarán por inflación.

Con las medidas que se aplicarán a partir del 1 de enero, el Gobierno modificó dos aspectos centrales de su plan de estabilización de la economía pese a que, según venía diciendo, no requerían cambios. Se trata de una aceptación tácita de esas dificultades que da respuesta a dos reclamos persistentes de los analistas, el mercado y hasta el FMI: la necesidad de acumular reservas y de evitar el atraso del dólar.

12:49 hsHoy

Punto de partida

El dólar oficial cerró la jornada anterior en $1.465, mientras que el dólar tarjeta se ubicó en $1.904,50. El dólar blue y el MEP finalizaron ambos en $1.480, y el contado con liquidación cerró en $1.517,37.

12:46 hsHoy

El mercado celebró las medidas del Gobierno para despejar dudas en la antesala del pago de los vencimientos de deuda

Los inversores salieron del modo cautela y los activos argentinos se revalorizaron tras el anuncio de recalibración de bandas cambiarias y el nuevo esquema de compra de reservas

La recalibración de las bandas cambiarias y el esquema de acumulación de reservas son dos medidas que pedía el mercado.

El Gobierno armó un círculo virtuoso para que la política de acumulación de reservas no choque con la monetaria y la cambiaria. En otras palabras, que la compra de divisas no sea inflacionaria.

12:46 hsHoy

Cierre del lunes

La rueda anterior cerró con fuertes subas en bonos y acciones, y un retroceso marcado del riesgo país, tras el anuncio del Banco Central sobre la actualización mensual de las bandas cambiarias según la inflación. La atención del mercado sigue puesta en la nueva estrategia del organismo para acumular reservas y en la respuesta de los inversores a las últimas medidas oficiales.

