Dólar hoy en vivo: cómo reacciona el mercado a la modificación de las bandas cambiarias

La rueda anterior cerró con fuertes subas en bonos y acciones, y un retroceso marcado del riesgo país, tras el anuncio del Banco Central sobre la actualización mensual de las bandas cambiarias según la inflación. La atención del mercado sigue puesta en la nueva estrategia del organismo para acumular reservas y en la respuesta de los inversores a las últimas medidas oficiales.

El Gobierno armó un círculo virtuoso para que la política de acumulación de reservas no choque con la monetaria y la cambiaria. En otras palabras, que la compra de divisas no sea inflacionaria.

El dólar oficial cerró la jornada anterior en $1.465 , mientras que el dólar tarjeta se ubicó en $1.904,50 . El dólar blue y el MEP finalizaron ambos en $1.480 , y el contado con liquidación cerró en $1.517,37 .

Con las medidas que se aplicarán a partir del 1 de enero, el Gobierno modificó dos aspectos centrales de su plan de estabilización de la economía pese a que, según venía diciendo, no requerían cambios. Se trata de una aceptación tácita de esas dificultades que da respuesta a dos reclamos persistentes de los analistas, el mercado y hasta el FMI: la necesidad de acumular reservas y de evitar el atraso del dólar .

