Economía

ANSES: quiénes cobran hoy, 16 de diciembre

Las personas beneficiarias reciben haberes actualizados, pagos únicos y bonos extraordinarios, de acuerdo con su prestación y el esquema vigente de ANSES

Guardar
Jubilados y pensionados con haberes
Jubilados y pensionados con haberes mínimos y DNI terminados en 8 o 9 cobran aguinaldo y bono extraordinario este 16 de diciembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha el calendario de pagos de diciembre, con actualización de montos para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. Este mes, los beneficiarios reciben los haberes habituales, el medio aguinaldo y, en ciertos casos, un bono extraordinario. Los pagos se asignan de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI), conforme a la normativa vigente.

Quiénes cobran hoy, 16 de diciembre

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

Las personas jubiladas y pensionadas cuyos haberes no superan el mínimo y presentan DNI terminado en 8 (ocho) o 9 (nueve) cobran el monto correspondiente a diciembre, incluyendo el aguinaldo y, para quienes corresponde, un bono adicional.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo con DNI finalizado en 5 (cinco) perciben su prestación.

Asignación por Embarazo

Las beneficiarias de la Asignación por Embarazo con DNI terminado en 4 (cuatro) reciben el pago de su asignación.

Las jubilaciones y pensiones aumentan
Las jubilaciones y pensiones aumentan un 2,34% en diciembre, con el haber mínimo garantizado en $340.879,59 y el máximo en $2.293.796,92

Asignación por Prenatal

Los titulares de la Asignación por Prenatal con DNI terminado en 2 (dos) o 3 (tres) cobran este 16 de diciembre.

Asignación por Maternidad

La Asignación por Maternidad corresponde a todas las terminaciones de documento desde el 15 de diciembre hasta el 12 de enero.

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Las Asignaciones de Pago Único (matrimonio, nacimiento o adopción) se pagan a todas las terminaciones de documento entre el 10 de diciembre y el 12 de enero.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Los titulares de Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas cobran entre el 9 de diciembre y el 12 de enero, sin importar la terminación del DNI.

Jubilados y pensionados con haberes
Jubilados y pensionados con haberes mínimos y DNI terminados en 8 o 9 cobran aguinaldo y bono extraordinario este 16 de diciembre

De cuánto son las jubilaciones en diciembre 2025

En diciembre, las jubilaciones y pensiones reciben un aumento del 2,34% en relación con el mes anterior, según la variación del Índice de Precios al Consumidor de octubre. El haber mínimo garantizado queda en $340.879,59, y el máximo llega a $2.293.796,92. La Prestación Básica Universal (PBU) se ubica en $155.936,86 y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) en $272.703,67.

En este mes, jubilados y titulares de la PUAM que perciben el haber mínimo acceden además a un bono de $70.000 y al medio aguinaldo. Así, la jubilación mínima totaliza $581.319,39, la máxima alcanza $3.440.695,38 y la PUAM suma $479.055,51 en diciembre. Las Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez llegan a $238.615,71, cifra que, con aguinaldo y bono, se eleva a $427.923,57. La Pensión Madre de 7 hijos también se ubica en $581.319,39. El mínimo de la base imponible para aportes es de $114.808,17, y el máximo, $3.731.212,01.

De cuánto son las asignaciones en diciembre 2025

Las asignaciones familiares y universales se incrementan en un 2,34% este mes. Los valores dependen del Ingreso del Grupo Familiar (IGF) y de la zona geográfica.

Para ingresos familiares de hasta $948.361, la Asignación por Hijo y Prenatal es de $61.252 (valor general), con diferencias por zonas: $61.252 en Zona 1, $132.075 en Zona 2, $122.329 en Zona 3 y $132.075 en Zona 4.

ANSES inicia el pago de
ANSES inicia el pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares con aumentos y bonos en diciembre 2025

Para IGF entre $948.361,01 y $1.390.864, el valor general es $41.316. Si el IGF está entre $1.390.864,01 y $1.605.800, la asignación es $24.990. Para ingresos de $1.605.800,01 hasta $5.022.048, el valor es $12.892. Cuando un integrante del grupo familiar percibe más de $2.511.024, la familia queda excluida del beneficio.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) paga $122.471,72 por menor, pero el monto transferido mensualmente es de $97.974 por la retención del 20% hasta la presentación de la libreta. La Asignación por Embarazo se establece en $122.467, y la transferencia mensual efectiva es de $97.974.

La Asignación por Hijo con Discapacidad puede ser de $199.434 en el valor general y llegar a $398.364 en ciertas zonas. Los valores disminuyen para IGF superiores, pero continúan diferenciándose según zona.

Montos de asignaciones de pago único:

  • Nacimiento: $71.396
  • Adopción: $426.877
  • Matrimonio: $106.904

La Ayuda Escolar Anual oscila entre $42.039 y $83.797 de acuerdo con la zona. Para hijos con discapacidad, mantiene los mismos valores.

Entre los complementos, la Tarjeta Alimentar otorga $52.250 para un hijo, $81.936 para dos, y hasta $108.062 para tres o más. El Complemento Leche 1000 Días suma $42.711 por cada menor de tres años.

Todos los pagos de diciembre se distribuyen conforme al cronograma oficial por terminación de DNI, e incluyen cada incremento y adicional contemplado en la normativa vigente.

Temas Relacionados

ANSESJubilacionesAUHÚltimas noticiasNewsroom BUE

Últimas Noticias

Quién es Andrés Vázquez, el nuevo director del ARCA tras la salida de Juan Pazo

Vázquez, del entorno de Santiago Caputo, cuenta con una sólida formación internacional y ocupó puestos de relevancia en diversas áreas del Estado

Quién es Andrés Vázquez, el

El mercado celebró las medidas del Gobierno para despejar dudas en la antesala del pago de los vencimientos de deuda

Los inversores salieron del modo cautela y los activos argentinos se revalorizaron tras el anuncio de recalibración de bandas cambiarias y el nuevo esquema de compra de reservas

El mercado celebró las medidas

¿Dónde están los europeos?: por qué cada vez se ven menos autos de las tradicionales marcas del Viejo Continente

Los autos brasileños y mexicanos tienen convenios sin arancel, los vehículos chinos ostentan cupo a medida y los de EEUU entrarían en el acuerdo entre ambos gobiernos

¿Dónde están los europeos?: por

Nueva flotación del dólar: cómo será y cuánto subirán las bandas cambiarias en enero 2026

El Banco Central brindó detalles de la recalibración de los límites del esquema cambiario. Qué pasará con la acumulación de reservas

Nueva flotación del dólar: cómo

Cómo funcionará el esquema de compra de reservas que anunció el Gobierno

El Banco Central anunció un plan para fortalecer sus tenencias de divisas, basado en la demanda de dinero y la liquidez del mercado cambiario

Cómo funcionará el esquema de
DEPORTES
La FIFA entregará los premios

La FIFA entregará los premios The Best: todos los nominados, los argentinos candidatos y cómo ver la gala

“¿Qué te pica a ti, Pulga?“: el áspero cruce de Messi y Suárez con su nuevo compañero en el Inter Miami durante un clásico de España

Los dos clubes a los que fue ofrecido Mauro Icardi y el “factor China Suárez” que puede decidir su futuro

Fue top ten, ganó USD 19 millones en el tenis y llegó a la final de un certamen de baile imitando a Michael Jackson

Faustino Oro, el prodigio del ajedrez, quedó a un paso de otra hazaña

TELESHOW
El chispazo de Germán Martitegui

El chispazo de Germán Martitegui con Damián Betular en MasterChef Celebrity: “Antes no te gustaba”

El duro cuestionamiento de Marcela Tauro a Sofía Gonet: “Tienen contratada a estas loquitas”

El exjugador de Gran Hermano que pasó por el quirófano para operarse la nariz: el antes y después de su rinoplastia

El polémico gesto de una humorista cuando Momi Giardina ganó en el Martín Fierro: el momento y el pedido de disculpas

El accidente que sufrió Sarah, la hija de Barby Franco y Fernando Burlando: “Fuimos volando al hospital”

INFOBAE AMÉRICA

¿Plantas con “memoria” ante la

¿Plantas con “memoria” ante la sequía? Descubren cuál es el mecanismo que les permite optimizar el uso del agua

La policía halló explosivos improvisados y dos banderas de ISIS en un auto ligado a uno de los autores de la matanza en Bondi Beach

Atentado terrorista en Australia: los atacantes permanecieron casi todo el mes de noviembre en Filipinas

El Gobierno de Bolivia denunció un daño económico de USD 2.595 millones en empresas estatales durante las gestiones de Morales y Arce

El Partido Nacional denunció un “autogolpe” y acusó al ex presidente Zelaya de obstaculizar el escrutinio especial en Honduras