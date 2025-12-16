ANSES: quiénes cobran hoy, 16 de diciembre

Jubilados y pensionados con haberes mínimos y DNI terminados en 8 o 9 cobran aguinaldo y bono extraordinario este 16 de diciembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha el calendario de pagos de diciembre, con actualización de montos para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. Este mes, los beneficiarios reciben los haberes habituales, el medio aguinaldo y, en ciertos casos, un bono extraordinario. Los pagos se asignan de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI), conforme a la normativa vigente.

Quiénes cobran hoy, 16 de diciembre

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

Las personas jubiladas y pensionadas cuyos haberes no superan el mínimo y presentan DNI terminado en 8 (ocho) o 9 (nueve) cobran el monto correspondiente a diciembre, incluyendo el aguinaldo y, para quienes corresponde, un bono adicional.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo con DNI finalizado en 5 (cinco) perciben su prestación.

Asignación por Embarazo

Las beneficiarias de la Asignación por Embarazo con DNI terminado en 4 (cuatro) reciben el pago de su asignación.

Las jubilaciones y pensiones aumentan un 2,34% en diciembre

Asignación por Prenatal

Los titulares de la Asignación por Prenatal con DNI terminado en 2 (dos) o 3 (tres) cobran este 16 de diciembre.

Asignación por Maternidad

La Asignación por Maternidad corresponde a todas las terminaciones de documento desde el 15 de diciembre hasta el 12 de enero.

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Las Asignaciones de Pago Único (matrimonio, nacimiento o adopción) se pagan a todas las terminaciones de documento entre el 10 de diciembre y el 12 de enero.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Los titulares de Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas cobran entre el 9 de diciembre y el 12 de enero, sin importar la terminación del DNI.

De cuánto son las jubilaciones en diciembre 2025

En diciembre, las jubilaciones y pensiones reciben un aumento del 2,34% en relación con el mes anterior, según la variación del Índice de Precios al Consumidor de octubre. El haber mínimo garantizado queda en $340.879,59, y el máximo llega a $2.293.796,92. La Prestación Básica Universal (PBU) se ubica en $155.936,86 y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) en $272.703,67.

En este mes, jubilados y titulares de la PUAM que perciben el haber mínimo acceden además a un bono de $70.000 y al medio aguinaldo. Así, la jubilación mínima totaliza $581.319,39, la máxima alcanza $3.440.695,38 y la PUAM suma $479.055,51 en diciembre. Las Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez llegan a $238.615,71, cifra que, con aguinaldo y bono, se eleva a $427.923,57. La Pensión Madre de 7 hijos también se ubica en $581.319,39. El mínimo de la base imponible para aportes es de $114.808,17, y el máximo, $3.731.212,01.

De cuánto son las asignaciones en diciembre 2025

Las asignaciones familiares y universales se incrementan en un 2,34% este mes. Los valores dependen del Ingreso del Grupo Familiar (IGF) y de la zona geográfica.

Para ingresos familiares de hasta $948.361, la Asignación por Hijo y Prenatal es de $61.252 (valor general), con diferencias por zonas: $61.252 en Zona 1, $132.075 en Zona 2, $122.329 en Zona 3 y $132.075 en Zona 4.

ANSES inicia el pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares con aumentos y bonos en diciembre 2025

Para IGF entre $948.361,01 y $1.390.864, el valor general es $41.316. Si el IGF está entre $1.390.864,01 y $1.605.800, la asignación es $24.990. Para ingresos de $1.605.800,01 hasta $5.022.048, el valor es $12.892. Cuando un integrante del grupo familiar percibe más de $2.511.024, la familia queda excluida del beneficio.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) paga $122.471,72 por menor, pero el monto transferido mensualmente es de $97.974 por la retención del 20% hasta la presentación de la libreta. La Asignación por Embarazo se establece en $122.467, y la transferencia mensual efectiva es de $97.974.

La Asignación por Hijo con Discapacidad puede ser de $199.434 en el valor general y llegar a $398.364 en ciertas zonas. Los valores disminuyen para IGF superiores, pero continúan diferenciándose según zona.

Montos de asignaciones de pago único:

Nacimiento: $71.396

Adopción: $426.877

Matrimonio: $106.904

La Ayuda Escolar Anual oscila entre $42.039 y $83.797 de acuerdo con la zona. Para hijos con discapacidad, mantiene los mismos valores.

Entre los complementos, la Tarjeta Alimentar otorga $52.250 para un hijo, $81.936 para dos, y hasta $108.062 para tres o más. El Complemento Leche 1000 Días suma $42.711 por cada menor de tres años.

Todos los pagos de diciembre se distribuyen conforme al cronograma oficial por terminación de DNI, e incluyen cada incremento y adicional contemplado en la normativa vigente.