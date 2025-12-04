Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este jueves 4 de diciembre

La acumulación de reservas internacionales aparece como un objetivo central para la política económica de Argentina en 2026, según último informe del JP Morgan . El reporte sostiene que el Gobierno enfrenta desafíos para sostener el esquema actual sin ampliar antes el colchón de dólares disponibles y marca como prioridad fortalecer la posición hacia las elecciones generales del año siguiente.

Las acciones argentinas subieron con fuerza este miércoles, acompañadas con menor brío por los bonos soberanos, en una rueda donde replicaron fuerte las palabras del ministro de Economía Luis Caputo , quien aseguró que están en marcha negociaciones con bancos internacionales para acceder a un préstamo por USD 7.000 millones que permitiría afrontar sin sobresaltos los vencimientos de deuda del primer trimestre de 2026.

Luego de confirmar las negociaciones con bancos internacionales por un préstamo de entre USD 6.000 y USD 7.000 millones , el ministro de Economía, Luis Caputo , anticipó cuántas reservas podrían acumular a lo largo de 2026 y rechazó los cuestionamientos al régimen de bandas cambiarias.

Las palabras de Luis Caputo cambiaron el ánimo del mercado. El ministro de Economía no solo dijo que disponía de hasta USD 7.000 millones ofrecidos por los bancos, sino que no sabía qué parte de ese monto iban a tomar porque cree que los vencimientos se pueden pagar con recursos propios.

El dólar al público quedó ofrecido el miércoles a $1.480 en el Banco Nación . El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.475,49 para la venta (baja de $1,27 o 0,1%) y $1.423,91 para la compra.

