Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este jueves 4 de diciembre

El billete al público continúa ofrecido a $1.480 en el Banco Nación. El blue se mantiene como el más barato, a $1.440

13:08 hsHoy

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?

El dólar al público quedó ofrecido el miércoles a $1.480 en el Banco Nación. El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.475,49 para la venta (baja de $1,27 o 0,1%) y $1.423,91 para la compra.

13:07 hsHoy

Dólar estable y tasas a la baja: el mercado celebró las definiciones del Gobierno sobre el pago de los vencimientos de deuda

Los dichos del ministro de Economía, Luis Caputo, acerca de la negociación de un préstamo con bancos fueron bien recibidos por los inversores y sostuvieron la racha positiva

Los activos argentinos volvieron a anotar subas tras los dichos del ministro de Economía, Luis Caputo, sobre el pago de la deuda externa.

Las palabras de Luis Caputo cambiaron el ánimo del mercado. El ministro de Economía no solo dijo que disponía de hasta USD 7.000 millones ofrecidos por los bancos, sino que no sabía qué parte de ese monto iban a tomar porque cree que los vencimientos se pueden pagar con recursos propios.

13:07 hsHoy

Cuántas reservas espera comprar el Gobierno en 2026 para reforzar las arcas del Banco Central

El ministro de Economía, Luis Caputo, definió las condiciones técnicas que tendrían que darse para que el equipo económico acumule reservas el año que viene

El ministro de Economía, Luis Caputo, salió al cruce de quienes lo cuestionan por no comprar reservas.

Luego de confirmar las negociaciones con bancos internacionales por un préstamo de entre USD 6.000 y USD 7.000 millones, el ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó cuántas reservas podrían acumular a lo largo de 2026 y rechazó los cuestionamientos al régimen de bandas cambiarias.

13:06 hsHoy

Jornada financiera: las acciones argentinas treparon hasta 8% en Wall Street y el dólar se mantuvo en $1.480

El S&P Merval ganó 2,9% y quedó cerca del récord nominal. Los ADR alcanzaron sus precios más altos en diez meses. Los bonos subieron 0,4%, con un riesgo país en los 639 puntos. La divisa cerró estable en el Banco Nación

Las acciones argentinas alcanzan sus precios en dólares más altos en diez meses.

Las acciones argentinas subieron con fuerza este miércoles, acompañadas con menor brío por los bonos soberanos, en una rueda donde replicaron fuerte las palabras del ministro de Economía Luis Caputo, quien aseguró que están en marcha negociaciones con bancos internacionales para acceder a un préstamo por USD 7.000 millones que permitiría afrontar sin sobresaltos los vencimientos de deuda del primer trimestre de 2026.

13:05 hsHoy

JP Morgan advirtió que la acumulación de reservas debe ser una de las prioridades para el Gobierno en 2026

El último informe del banco estadounidense subraya la necesidad de recomponer las tenencias internacionales a fin de robustecer el frente externo. Las proyecciones de inflación y actividad económica

El JP Morgan hizo hincapié en la necesidad de sumar reservas en 2026. REUTERS/Mike Segar/File Photo

La acumulación de reservas internacionales aparece como un objetivo central para la política económica de Argentina en 2026, según último informe del JP Morgan. El reporte sostiene que el Gobierno enfrenta desafíos para sostener el esquema actual sin ampliar antes el colchón de dólares disponibles y marca como prioridad fortalecer la posición hacia las elecciones generales del año siguiente.

Uno de cada 3 jóvenes aprende sobre dinero en redes sociales: los riesgos que detectó un informe privado ante la falta de educación financiera

Diversas encuestas recientes revelan una tendencia creciente entre adolescentes y adultos a recurrir a influencers y plataformas digitales en busca de herramientas básicas para el manejo personal de recursos y protección ante fraudes

El nuevo oro verde que es furor en el mundo: cómo es el negocio que promete altos retornos en la Argentina

La fiebre por este fruto seco hizo que muchas empresas vieran una oportunidad a largo plazo para invertir, considerando la alta demanda proyectada para los próximos años

El Banco Central de Paraguay revisó al alza el crecimiento del PIB de 2024 hasta el 4,7%

La economía del país mostró un avance durante el año pasado, impulsada por la manufactura, el comercio, los servicios financieros y la construcción

Bono para empleadas domésticas: de cuánto es y quiénes lo cobran en diciembre 2025

El personal doméstico recibirá un extra no remunerativo durante el último mes del año que se sumará al aumento salarial de 1,3% y el aguinaldo

Calculadora de aguinaldo: conocé cuánto vas a cobrar a fin de año y cuándo se paga

El Sueldo Anual Complementario cobra relevancia en diciembre y suma un ingreso fundamental para empleados, jubilados y pensionados. La ley establece fechas estrictas de pago y determina que el monto se calcula sobre el mejor salario mensual del semestre

