Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este lunes 1 de diciembre

Sin intervención del Banco Central en el mercado, las reservas internacionales brutas cedieron en USD 1.645 millones (-3,9%), a USD 40.314 millones. Si bien es un descenso relevante, éste se debió principalmente a los habituales movimientos técnicos de fin de mes que efectúan los bancos en cumplimiento de la normativa de posición global neta de moneda extranjera en propia cartera de las entidades. Estas divisas regresarán a cuentas de los bancos en el BCRA con el inicio de diciembre.

El dólar mayorista ganó 1,50 peso o 0,1% este viernes, a $1.451,50 , para redondear una semana en la cual avanzó 26,5 pesos o 1,9 por ciento. Asimismo en noviembre ganó 6,50 pesos entre puntas, apenas 0,5 por ciento.

El Banco Central (BCRA) afrontará este lunes un vencimiento por USD 1.012 millones correspondiente a la amortización de los Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (Bopreal) , y lo hará utilizando parte de sus reservas.

En medio de la relativa paz en el mercado cambiario de los últimos días, el ex director del Banco Central de la República Argentina (BCRA) , Martín Redrado , aludió a las intervenciones del Tesoro de los Estados Unidos que le permitieron al Gobierno, en las jornadas previas a la elección legislativa del 26 de octubre, contener la presión devaluatoria y sostener el esquema de bandas cambiarias.

El dólar al público sigue ofrecido a $1.475 para la venta en el Banco Nación, el mismo valor con el que terminó el mes de octubre y noviembre . El Banco Central informó que en el promedio de entidades financieras quedó negociado a 1.487,59 para la venta y a $1.436,14 para la compra.

Las cámaras CIARA (Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina) y CEC (Centro Exportador de Cereales) informaron que en noviembre las empresas del sector liquidaron la suma de USD 759,7 millones, lo que implicó un saldo 32% menor en relación al mes de octubre de 2025, con un acumulado anual que comparado al 2024 tiene un incremento entre enero a noviembre del 24 por ciento.

“Ambos fenómenos ayudaron mucho a calmar el estado de ansiedad y extrema preocupación que reinó en los mercados financieros en los meses de septiembre y octubre. Sin embargo, no sólo continuaron sino incluso se acentuaron las preocupaciones en los segmentos de la población cuyas actividades empresariales y laborales dependen del mercado interno”, expresó Cavallo.

El ex ministro de Economía Domingo Cavallo consideró que las “altas tasas reales de interés y sobrevaluación del peso neutralizan los beneficios de la desregulación y la apertura económica”. En un artículo publicado en su blog personal explicó que “luego del inédito apoyo de Trump y Bessent a la gestión del presidente Milei y su equipo económico y del triunfo de la Libertad Avanza en las elecciones del 26 de octubre se produjo una fuerte caída tanto de la tasa esperada de devaluación del peso como de la tasa de riesgo país”.

Acuerdo Unión Europea-Mercosur: Lula quiere cerrarlo antes de diciembre pese a los factores que lo demoran La resistencia francesa quedó clara en una contundente votación parlamentaria, mientras que el nuevo eje Trump-Milei rediseña los equilibrios comerciales sudamericanos

Alarma en la industria del juguete: en el mes de las Fiestas, advierten por el bajo consumo y las importaciones récord Crece la preocupación en el sector por la fuerte competencia del exterior, la reducción en la demanda y el avance del comercio digital. Señalan riesgos para la continuidad de la producción y el empleo en el sector argentino

Vaca Muerta: el consorcio Southern Energy firmó un acuerdo millonario con la alemana SEFE Se trata de la empresa que conformaron PAE, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG para exportar gas desde Río Negro. Es la mayor venta de GNL desde Argentina al mundo en términos de volumen y de plazo, se destacó

Plazo fijo: cuánto pagan los principales bancos por depósitos de $1 millón tras la fuerte baja de tasas de noviembre Las modificaciones recientes en intereses que ofrecen entidades financieras impactaron directamente en la rentabilidad mensual de los ahorristas