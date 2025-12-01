Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este lunes 1 de diciembre

El billete al público es ofrecido sin variantes, a $1.475, para la venta en el Banco Nación

14:21 hsHoy

Cavallo ve “sobrevaluado” al peso

El ex ministro de Economía Domingo Cavallo consideró que las “altas tasas reales de interés y sobrevaluación del peso neutralizan los beneficios de la desregulación y la apertura económica”. En un artículo publicado en su blog personal explicó que “luego del inédito apoyo de Trump y Bessent a la gestión del presidente Milei y su equipo económico y del triunfo de la Libertad Avanza en las elecciones del 26 de octubre se produjo una fuerte caída tanto de la tasa esperada de devaluación del peso como de la tasa de riesgo país”.

“Ambos fenómenos ayudaron mucho a calmar el estado de ansiedad y extrema preocupación que reinó en los mercados financieros en los meses de septiembre y octubre. Sin embargo, no sólo continuaron sino incluso se acentuaron las preocupaciones en los segmentos de la población cuyas actividades empresariales y laborales dependen del mercado interno”, expresó Cavallo.

14:16 hsHoy

Bajas liquidaciones del agro en noviembre

Las cámaras CIARA (Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina) y CEC (Centro Exportador de Cereales) informaron que en noviembre las empresas del sector liquidaron la suma de USD 759,7 millones, lo que implicó un saldo 32% menor en relación al mes de octubre de 2025, con un acumulado anual que comparado al 2024 tiene un incremento entre enero a noviembre del 24 por ciento.

13:07 hsHoy

¿A cuánto se negocia el dólar en bancos?

El dólar al público sigue ofrecido a $1.475 para la venta en el Banco Nación, el mismo valor con el que terminó el mes de octubre y noviembre. El Banco Central informó que en el promedio de entidades financieras quedó negociado a 1.487,59 para la venta y a $1.436,14 para la compra.

13:06 hsHoy

Martín Redrado: “No veo al Tesoro de Estados Unidos interviniendo nuevamente en el mercado cambiario”

El ex director del Banco Central de la República Argentina (BCRA) sostuvo que Scott Bessent no aparecería más en el mercado. Las explicaciones que llegan desde Washington

Para el expresidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Martín Redrado, el Tesoro de Estados Unidos no va a comprar más pesos.

En medio de la relativa paz en el mercado cambiario de los últimos días, el ex director del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Martín Redrado, aludió a las intervenciones del Tesoro de los Estados Unidos que le permitieron al Gobierno, en las jornadas previas a la elección legislativa del 26 de octubre, contener la presión devaluatoria y sostener el esquema de bandas cambiarias.

13:05 hsHoy

El Gobierno pagará hoy con reservas USD 1.000 millones de deuda con importadores

El pago del Bopreal 2026 impactará en la meta pactada con el FMI y dificulta la tan pedida acumulación de reservas por parte del Banco Central

REUTERS/Enrique Marcarian
REUTERS/Enrique Marcarian

El Banco Central (BCRA) afrontará este lunes un vencimiento por USD 1.012 millones correspondiente a la amortización de los Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (Bopreal), y lo hará utilizando parte de sus reservas.

13:04 hsHoy

El dólar cerró noviembre al mismo precio en el que terminó octubre y regresaron las compras del Tesoro

En el Banco Nación el dólar quedó a $1.475, el mismo precio del cierre de octubre. El dólar mayorista subió 0,5% en el último mes, debajo del 1% que crecen las bandas cambiarias

El dólar mayorista se mantiene 4% debajo d ela banda superior del esquema cambiario.

El dólar mayorista ganó 1,50 peso o 0,1% este viernes, a $1.451,50, para redondear una semana en la cual avanzó 26,5 pesos o 1,9 por ciento. Asimismo en noviembre ganó 6,50 pesos entre puntas, apenas 0,5 por ciento.

13:04 hsHoy

Las reservas cayeron a USD 40.314 millones

Sin intervención del Banco Central en el mercado, las reservas internacionales brutas cedieron en USD 1.645 millones (-3,9%), a USD 40.314 millones. Si bien es un descenso relevante, éste se debió principalmente a los habituales movimientos técnicos de fin de mes que efectúan los bancos en cumplimiento de la normativa de posición global neta de moneda extranjera en propia cartera de las entidades. Estas divisas regresarán a cuentas de los bancos en el BCRA con el inicio de diciembre.

