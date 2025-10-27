Dólar hoy en vivo: en el Banco Nación se desploma 7,6%, a $1.400 para la venta

Cae el dólar mayorista

El descenso del precio del dólar al público se fundamenta en la importante caída que experimenta el dólar mayorista tras los comicios. El tipo de cambio oficial recorta 142 pesos o 9,5% en el día, a $1.350 para la venta.

“En materia cambiaria vamos camino a una sobre reacción que solo podrá frenarla el Gobierno si es que decide salir a comprar dólares para poner le un piso al tipo de cambio en estas próximas jornadas”, comentaron los expertos de la Consultora 1816. “Por la fuerza de la noticia de ayer, por el hecho de que todo el mercado llegó muy dolarizado a las elecciones (vía spot, futuros y dollar linked) y porque, salvo que el BCRA se ponga a imprimir pesos en estas próximas jornadas, la falta de liquidez en el mercado será total", añadieron.