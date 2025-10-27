Economía

Dólar hoy en vivo: en el Banco Nación se desploma 7,6%, a $1.400 para la venta

El mercado de cambios reacciona con bajas generalizadas después del triunfo electoral del oficialismo en as legislativas

Guardar
14:07 hsHoy

El dólar, a $1.400 en el Banco Nación

Luego de haberse negociado a un mínimo de $1.370 por la mañana, el dólar al público se asienta ahora en los $1.400 para la venta en el Banco Nación, con una baja de 115 pesos o 7,6% respecto del cierre del viernes 24.

14:03 hsHoy

Amplia caída de los dólares financieros

Las cotizaciones bursátiles del dólar -implícitas en activos argentinos operados en el exterior- son las que más bajan en el día, en un rango de 180 a 190 pesos. El “contado con liquidación” mediante bonos se pacta a $1.371 (-12,3%), mientras que el dólar MEP alcanza los $1.365 (-11,7%).

13:31 hsHoy

El dólar baja a $1.370 en el Banco Nación

El precio al público del dólar descuenta ahora 145 pesos o 9,6%, a $1.370 para la venta en el Banco Nación, su nivel más bajo desde el 26 de septiembre.

13:23 hsHoy

Cae el dólar mayorista

El descenso del precio del dólar al público se fundamenta en la importante caída que experimenta el dólar mayorista tras los comicios. El tipo de cambio oficial recorta 142 pesos o 9,5% en el día, a $1.350 para la venta.

El Banco Central fijó para este lunes un techo de las bandas del régimen cambiario en los $1.494,04, unos 144 pesos o 10,7% por encima del dólar mayorista.

“En materia cambiaria vamos camino a una sobre reacción que solo podrá frenarla el Gobierno si es que decide salir a comprar dólares para poner le un piso al tipo de cambio en estas próximas jornadas”, comentaron los expertos de la Consultora 1816. “Por la fuerza de la noticia de ayer, por el hecho de que todo el mercado llegó muy dolarizado a las elecciones (vía spot, futuros y dollar linked) y porque, salvo que el BCRA se ponga a imprimir pesos en estas próximas jornadas, la falta de liquidez en el mercado será total", añadieron.

13:21 hsHoy

Se desploma el dólar al público

El dólar minorista retrocede 135 pesos o un 8,9% este lunes, a $1.380 para la venta en el Banco Nación. Se trata del precio más bajo desde el 15 de octubre.

13:06 hsHoy

Caputo agradeció al secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, el apoyo al Gobierno y prometió: “Vamos con todo”

El Ministro de Economía destacó “el soporte de Estados Unidos” al rumbo económico de la Argentina. También le dedicó un mensaje a “todos los que confiaron” en el cambio

Después del triunfo de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, agradeció hoy el apoyo de los votantes y del gobierno de Estados Unidos al rumbo económico.

Leer la nota completa
13:05 hsHoy

Los mercados festejan con euforia el resultado electoral y ahora seguirán de cerca la compra de dólares del Tesoro

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street mostraban subas de entre 13% y 15% ni bien se conoció la gran victoria de La Libertad Avanza en el mercado de futuros. El dólar podría abrir debajo de los $ 1.400 y se espera un fuerte retroceso del riesgo país

Pablo Wende

Por Pablo Wende

Argentina's President Javier Milei speaks
Argentina's President Javier Milei speaks after the La Libertad Avanza party won the midterm election, which is seen as crucial for Milei's administration after U.S. President Donald Trump warned that future support for Argentina would depend on Milei's party performing well in the vote, in Buenos Aires, Argentina, October 26, 2025. REUTERS/Cristina Sille

El buen resultado obtenido por La Libertad Avanza en la elección legislativa proyecta una apertura eufórica para el mercado de acciones y bonos, junto a una fuerte baja del dólar.

Leer la nota completa
13:05 hsHoy

En EEUU esperan una fuerte reacción positiva frente a la contundente victoria de Milei en los comicios legislativos

Expertos de Wall Street pronosticaron que las acciones y los bonos argentinos “volarán” ante el triunfo del gobierno y la profunda derrota del peronismo

Román Lejtman

Román Lejtman

Corresponsal en Washington Estados Unidos

Expertos de Wall Street pronosticaron
Expertos de Wall Street pronosticaron que las acciones y los bonos argentinos “volarán” ante el triunfo del gobierno y la profunda derrota del peronismo

(Desde Washington, Estados Unidos) El categórico triunfo de Javier Milei en los comicios de medio término será recibido con alzas importantes en las acciones y bonos de la Argentina que cotizan en Wall Street.

Leer la nota completa
13:05 hsHoy

Avanzaron las reservas

Las reservas internacionales brutas del Banco Central aumentaron en USD 233 millones o 0,5%, a USD 41.211 millones, con una ganancia de USD 43 millones en la semana. La entidad monetaria no intervino en el mercado de cambios.

Temas Relacionados

Dolar hoyÚltimas NoticiasEconomía-Argentina

Últimas noticias

Las acciones argentinas suben hasta 50% en Wall Street y la Bolsa porteña se dispara 20%

Banco Supervielle y otros títulos del sector financiero encabezan la escalada de precios de los ADR argentinos en Wall Street. El S&P Merval se acerca a los 2.500.000 puntos. Los bonos en dólares ascienden hasta 25% en una rueda histórica

Las acciones argentinas suben hasta

JP Morgan cambió sus previsiones para el riesgo país y el dólar tras el resultado de las elecciones

El banco de inversión considera que el cambio político y el respaldo internacional abren espacio para una recuperación acelerada de los bonos y que el spread soberano volverá a niveles de enero

JP Morgan cambió sus previsiones

Dólar, mercados y acuerdo con EEUU: cuáles son las expectativas de las consultoras locales tras el triunfo del Gobierno

El apoyo a La Libertad Avanza en las urnas apunta a generar una reacción positiva entre los inversores y reducir la volatilidad de las últimas semanas

Dólar, mercados y acuerdo con

Las primeras reacciones de los inversores de Wall Street: qué dicen los analistas externos sobre la victoria oficialista

Expertos globales analizan los resultados de las elecciones legislativas y anticipan las próximas tendencias en activos financieros argentinos

Las primeras reacciones de los

Javier Milei ganó un nuevo mandato para transformar Argentina

Una contundente victoria de su partido en las elecciones intermedias significa que su proyecto económico radical gana nueva fuerza

Javier Milei ganó un nuevo

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ezeiza: intensa búsqueda de un

Ezeiza: intensa búsqueda de un adolescente que salió de un boliche durante la tormenta y desapareció

Diego Santilli aseguró que cumplirá su promesa de pelarse y dijo que el “bonaerense decidió no volver atrás”

Sergio Ramírez ganó el Premio de la Bienal de Novela Mario Vargas Llosa

El nuevo paradigma del skincare: una experta en estética propone cuidar la piel desde el interior y sin excesos químicos

Las acciones argentinas suben hasta 50% en Wall Street y la Bolsa porteña se dispara 20%

INFOBAE AMÉRICA

Tri Maharani, la única doctora

Tri Maharani, la única doctora especializada en veneno de serpientes en uno de los países con más víboras del mundo

Elizabeth Olsen defendió su privacidad en la industria actual: “No quiero que la gente conozca demasiado mi personalidad”

Leila Guerriero: “La música del texto es importantísima”

En medio de disturbios, muertes y denuncias de fraude, el presidente más longevo del mundo volvió a ganar las elecciones

Asesinó a su esposa, a sus tres hijos y al perro en su casa de veraneo, y durmió junto a los cadáveres durante semanas

DEPORTES

El dramático relato sobre el

El dramático relato sobre el estado de uno de los pilotos tras el choque en una carrera del Moto3: “Sufrió múltiples paros cardíacos”

Boca Juniors visitará a Barracas Central en un partido clave por la clasificación en el Torneo Clausura y la Libertadores: hora, TV y formaciones

Lo que no se vio del enojo de Vinicius por ser reemplazado ante el Barcelona: la frase sobre su futuro en el Real Madrid que dio que hablar

Pierre Gasly cuestionó la estrategia de Alpine en el Gran Premio de México de Fórmula 1: “Es doloroso”

10 razones por las que Colapinto merece seguir como titular en Alpine: el inminente anuncio de su futuro en la Fórmula 1