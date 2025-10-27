Dólar hoy en vivo: en el Banco Nación se desploma 7,6%, a $1.400 para la venta

Luego de haberse negociado a un mínimo de $1.370 por la mañana, el dólar al público se asienta ahora en los $1.400 para la venta en el Banco Nación, con una baja de 115 pesos o 7,6% respecto del cierre del viernes 24.
Las cotizaciones bursátiles del dólar -implícitas en activos argentinos operados en el exterior- son las que más bajan en el día, en un rango de 180 a 190 pesos. El “contado con liquidación” mediante bonos se pacta a $1.371 (-12,3%), mientras que el dólar MEP alcanza los $1.365 (-11,7%).
El precio al público del dólar descuenta ahora 145 pesos o 9,6%, a $1.370 para la venta en el Banco Nación, su nivel más bajo desde el 26 de septiembre.
El descenso del precio del dólar al público se fundamenta en la importante caída que experimenta el dólar mayorista tras los comicios. El tipo de cambio oficial recorta 142 pesos o 9,5% en el día, a $1.350 para la venta.
El Banco Central fijó para este lunes un techo de las bandas del régimen cambiario en los $1.494,04, unos 144 pesos o 10,7% por encima del dólar mayorista.
“En materia cambiaria vamos camino a una sobre reacción que solo podrá frenarla el Gobierno si es que decide salir a comprar dólares para poner le un piso al tipo de cambio en estas próximas jornadas”, comentaron los expertos de la Consultora 1816. “Por la fuerza de la noticia de ayer, por el hecho de que todo el mercado llegó muy dolarizado a las elecciones (vía spot, futuros y dollar linked) y porque, salvo que el BCRA se ponga a imprimir pesos en estas próximas jornadas, la falta de liquidez en el mercado será total", añadieron.
El dólar minorista retrocede 135 pesos o un 8,9% este lunes, a $1.380 para la venta en el Banco Nación. Se trata del precio más bajo desde el 15 de octubre.
Después del triunfo de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, agradeció hoy el apoyo de los votantes y del gobierno de Estados Unidos al rumbo económico.
El buen resultado obtenido por La Libertad Avanza en la elección legislativa proyecta una apertura eufórica para el mercado de acciones y bonos, junto a una fuerte baja del dólar.
(Desde Washington, Estados Unidos) El categórico triunfo de Javier Milei en los comicios de medio término será recibido con alzas importantes en las acciones y bonos de la Argentina que cotizan en Wall Street.
Las reservas internacionales brutas del Banco Central aumentaron en USD 233 millones o 0,5%, a USD 41.211 millones, con una ganancia de USD 43 millones en la semana. La entidad monetaria no intervino en el mercado de cambios.