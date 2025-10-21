Economía

Cómo funcionará el swap por USD 20.000 millones con EEUU para pagar deuda e intervenir entre las bandas

El Banco Central (BCRA) comunicó la firma del acuerdo con el Tesoro norteamericano, pero todavía hay dudas sobre la manera en la que se accederá a las divisas y las condiciones de uso

Lucrecia Eterovich

Por Lucrecia Eterovich

Guardar
Foto de archivo: el ministro
Foto de archivo: el ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, habla junto al presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili en una conferencia de prensa en el ministerio de Economía en Buenos Aieres, Argentina. 10 ene, 2024. REUTERS/Matias Baglietto

A seis días de las elecciones de medio término, el Banco Central (BCRA) oficializó la firma del swap con Estados Unidos por USD 20.000 millones y con ello, se conoció parte de la letra chica sobre cuándo se activará el primer tramo y qué condiciones de uso tiene.

Fuentes oficiales de la entidad que conduce Santiago Bausili confirmaron a Infobae que los desembolsos de cada tramo se irán determinando según las necesidad que tenga el BCRA a futuro y que hoy el BCRA tiene “una hoja de balance sólida con amplia liquidez”.

También aseguraron que los USD 20.000 millones serán de libre disponibilidad, lo que significa que el Gobierno no solo podrá utilizarlos para pagar los vencimientos de 2026 -que tanto le preocupaban- sino también para intervenir el tipo de cambio. Aunque todavía está por verse si no hubo condiciones respecto a la continuidad del régimen cambiario después de los comicios.

El propio presidente Javier Milei se refirió esta mañana al posible uso del swap para pagar deuda. En diálogo con Canal 8 de Tucumán, manifestó: “La estructuración de un swap es un intercambio de monedas. Nosotros tenemos un crédito por 20.000 millones de dólares y ellos tienen crédito en pesos por el equivalente a esa suma. Solamente se ejecuta cuando se necesita. En caso de no poder salir al mercado de capitales porque el riesgo país sigue siendo muy alto, haremos los pagos de 2026 utilizando la línea de swap; eso significa tomar deuda para pagar deuda”, afirmó el mandatario.

El ministro de Economía, Luis
El ministro de Economía, Luis Caputo, y el resto del equipo ya se encuentra en la Argentina luego de las reuniones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.

Ante la consulta de Infobae fuentes oficiales del BCRA sobre cómo se utilizaría el swap para pagar deuda, en caso de no acceder a los mercados internacionales, afirmaron que se activaría un tramo. “Todavía no se tomó ninguna decisión para pagar con ese swap. Los primeros vencimientos son en enero, sería poco conveniente activar tres meses antes y pagar tasa por una plata que necesitará más adelante”, afirmaron.

De todos modos, aún no se confirmó de forma oficial cómo el Gobierno se hará de esos dólares. “El swap se firmó con el Tesoro de Estados Unidos, no haría falta el uso de los Derechos de Especiales de Giro (DEGs). Se habló mucho de esto pero en el comunicado se habla de swap BCRA-Tesoro”, sostuvo el economista y socio de Audemus, Gonzalo Guiraldes.

Es que en la publicación que realizó el BCRA cerca de las 9:30 de la mañana de este lunes, antes de que abra el mercado frente a la fuerte suba de las cotizaciones el viernes pasado, no se menciona al Banco de la Reserva Federal.

“El BCRA y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos firman un acuerdo de estabilización cambiaria por USD 20.000 millones”, destacaron en el comunicado con el objetivo de contribuir a la estabilidad macroeconómica de la Argentina, con especial énfasis en preservar la estabilidad de precios y promover el crecimiento económico sostenido.

El viernes las reservas del
El viernes las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) terminaron en USD 41.168 millones.

Una postura similar tuvo una importante fuente del mercado. “La Argentina firmó con el Tesoro de Estados Unidos el swap. Entonces, los DEGs quizás son para Norteamérica: utiliza los DEGs que tienen en el Fondo Monetario Internacional (FMI) para Argentina pero el swap es con el Tesoro de Estados Unidos en dólares”, sostuvo.

Por su parte, la economista de la consultora LCG, Florencia Iragui sostuvo que hasta que no se publique el acuerdo en sí no podemos saber cómo se activa. “Por ahora hay un comunicado de prensa, que confirma que existe un acuerdo con Estados Unidos por un swap de monedas por hasta USD 20.000 millones, pero no cuáles son las condiciones”, afirmó.

¿Libre disponibilidad?

La redacción del comunicado no es casual y es un mensaje para el mercado respecto al poder de fuego que le da al BCRA. “Lo que BCRA hace al comentar que son reservas líquidas es decir que tiene USD 20.000 millones que los puede usar. No es lo mismo que el oro que tienen que venderlo o como el swap de China en donde tenes que pedir una autorización”, afirmó el director de C&T Asesores Económicos, Camilo Tiscornia.

Y si bien fuentes del BCRA aseguraron que son de libre disponibilidad, Tiscornia no cree que se utilicen para intervenir en el interior de las bandas (hoy entre $938,65 y $1.490,57). “El criterio desde el punto de vista del BCRA, que es el que tiene el swap, es que tenes la banda de flotación y adentro no interviene. Entonces interpreto que recién lo van a poder utilizar cuando llegue al techo de la banda”, destacó.

Aunque remarcó que con la comunicación de la firma del swap y la aclaración de que son reservas líquidas, lo que se trata de hacer es disuadir la demanda de dólar.

Una situación que fue reconocida por el propio Bausili durante su estadía en Washington D.C. la semana pasada. “Hemos calculado que la demanda de cobertura en los últimos tres meses es equivalente a más de 40 puntos porcentuales de M2, que es la circulación monetaria, lo cual es una cantidad desproporcionada. Y el único que puede proveer ese tipo de cobertura es el Gobierno”, comentó Bausili. Siendo una situación extrema que esperan que se revierta después de la elección del 26 de octubre.

Cerca de las 13 horas de este lunes, el dólar mayorista tuvo una suba de $ 15 y cotiza para la venta en $ 1.470, a $ 20,57 del techo de la banda. Aunque todavía resta por verse si el Tesoro de Estados Unidos volverá a comprar pesos esta jornada para evitar que llegue a ese valor.

Temas Relacionados

SwapEstados UnidosLuis CaputoBanco CentralDonald TrumpÚltimas noticiasEconomía-Argentina

Últimas Noticias

La brecha de precios entre un departamento usado y uno a estrenar es la más amplia en la última década

Un informe privado reveló que la diferencia entre ambos segmentos creció 8 puntos porcentuales en el último año

La brecha de precios entre

Los detalles de la primera obra privada de la era Milei, clave para el suministro de gas desde Vaca Muerta y con una inversión millonaria

Se trata de un proyecto para expandir la capacidad de transporte del ducto en 14 millones de metros cúbicos día que requerirá una inversión de USD 700 millones. Generará un ahorro de USD 500 millones al año en importaciones. La lleva adelante TGS

Los detalles de la primera

Con el swap de monedas y un anuncio de recompra de bonos, el Gobierno quiere acelerar la disminución del riesgo país

Javier Milei buscó llevar tranquilidad sobre los pagos de deuda del año que viene. Ayer hubo una tenue reacción de los precios, pero la clave para una mejora notoria pasará por un buen resultado del oficialismo en las elecciones del domingo

Con el swap de monedas

El Gobierno busca sembrar la semana con anuncios financieros positivos para llegar mejor a las elecciones

Su idea es dar señales para bajar el riesgo país a cualquier precio y evitar el uso de los USD 20.000 millones para cancelar deuda soberana que vence el año próximo

El Gobierno busca sembrar la

Jornada financiera: con el dólar firme, los bonos rebotaron 2% y las acciones argentinas en Wall Street cayeron hasta 5%

Los títulos públicos en dólares subieron con el anuncio de recompra de deuda y la confirmación del “swap” con EEUU. Pero los ADR bajaron, sujetos a la presión cambiaria local. El dólar subió por quinto día y cerró a $1.495 en el Banco Nación

Jornada financiera: con el dólar
ÚLTIMAS NOTICIAS
Biocombustibles: el Gobierno propone una

Biocombustibles: el Gobierno propone una tregua hasta 2027 en el Senado por la puja entre provincias

Rogelio Frigerio se pone al frente del tramo final de la campaña electoral en Entre Ríos

Los dos sectores sindicales en pugna buscan a Hugo Moyano para sumarlo como aliado y ganar la pelea por la nueva CGT

Los dos mensajes clave del PJ en la última semana de campaña: el uso de la BUP y la asistencia a votar

Los detalles de la primera obra privada de la era Milei, clave para el suministro de gas desde Vaca Muerta y con una inversión millonaria

INFOBAE AMÉRICA
Sanae Takaichi fue designada como

Sanae Takaichi fue designada como primer ministra de Japón y se convirtió en la primera mujer en ocupar el cargo

EEUU planea aplicar aranceles de hasta el 100% a Nicaragua por sus violaciones de derechos humanos y laborales

Israel confirmó la identidad del rehén asesinado y entregado por los terroristas de Hamas el lunes por la noche

Azotea, la residencia de artistas que busca recuperar el espíritu de los ‘60 en el Microcentro porteño

María Corina Machado felicitó a Rodrigo Paz por su victoria en Bolivia y afirmó que ambos países comparten “un destino de libertad”

TELESHOW
El anuncio de L-Gante tras

El anuncio de L-Gante tras su escandalosa ruptura con su representante: “Hoy comienzo una nueva etapa de mi carrera”

MasterChef Celebrity presentó a la estrella del rock elegida para reemplazar a Pablo Lescano

El error de Juana Repetto por el que se filtró el nombre de su tercer hijo: el video que la delató

La postura de Edith Hermida sobre su acosador: “Es una persona que no está en eje, pero nunca fue agresivo conmigo”

La confesión de Fede Vigevani sobre su soltería: “Le tengo el miedo al compromiso”