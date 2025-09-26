Economía

Día del Empleado de Comercio: cuándo se celebra y para quiénes es feriado

Hoy es el día de los trabajadores mercantilesm pero la fecha se trasladó al lunes 29 por este año. Cómo deben cobrar quienes trabajen ese día

Guardar
Sucursales de grandes cadenas nacionales
Sucursales de grandes cadenas nacionales permanecen cerradas durante la jornada anual de descanso para el personal mercantil (EFE/ R. García)

En la Argentina, el sector mercantil reúne a uno de los grupos laborales más numerosos del país. Cada año, los integrantes de este sector reconocen una fecha específica en la que sus derechos laborales cobran protagonismo, cuando celebran el Día del Empleado de Comercio.

Este evento, que se celebra habitualmente el 26 de septiembre, sufrirá una modificación en 2025, ya que la jornada se trasladará al lunes 29. La medida responde a un acuerdo alcanzado por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys) junto a las principales cámaras empresariales del rubro, tal como detalla la circular sectorial difundida.

El cambio de fecha permitirá a los trabajadores mercantiles tomar un descanso prolongado, lo que se traduce en la extensión de un fin de semana largo para quienes cumplen funciones en supermercados, tiendas, cadenas de electrodomésticos y centros comerciales. La resolución de trasladar la conmemoración aparece vinculada a la autonomía colectiva que poseen los sindicatos y entidades negociadoras en el marco de la legislación actual.

El documento emitido por Faecys expresa que, “atento a lo ratificado por la ley 26.541, que ha instituido el 26 de septiembre como el día del Empleado de Comercio, la federación y las cámaras empresarias han acordado trasladar la conmemoración al lunes 29 de septiembre del corriente año, para que ese día los trabajadores tengan su reconocimiento con todos los alcances de la ley mencionada”.

La jornada no constituye un feriado nacional general, pero cobra ese alcance para las y los trabajadores bajo el convenio mercantil. La Ley 26.541, sancionada el 10 de diciembre de 2009, formalizó esta situación y estableció que “los empleados de comercio no prestarán labores, asimilándose el mismo a los feriados nacionales a todos los efectos legales”. Así lo remarca la información que circula oficialmente.

El asueto representa un reconocimiento
El asueto representa un reconocimiento efectivo a los derechos de los trabajadores comprendidos en el convenio colectivo del sector

Esto significa que ninguna empresa del sector puede exigirle a su personal la realización de tareas habituales sin retribución extra durante esa fecha. La mayoría de los comercios relacionados permanecerán cerrados, y quienes deban presentarse a trabajar accederán a un pago doble conforme a la Ley de Contrato de Trabajo.

El pedido de reconocimiento tuvo sus orígenes a mediados del siglo XX, momento en el que el sector comenzó a consolidar derechos bajo el impulso de organizaciones sindicales y el acompañamiento de políticas específicas del Estado. El 26 de septiembre de 1934, el presidente Agustín Pedro Justo promulgó la ley 11.729. Este instrumento normativo fijó, entre otras cuestiones, el régimen de licencias por accidente y enfermedad, la obligación de indemnizar despidos y la regulación del vínculo laboral para los trabajadores mercantiles. La gestión histórica de la federación sindical fue determinante: gracias a sus negociaciones, el colectivo ganó garantías antes inexistentes.

El contenido de la normativa resultó clave en la vida cotidiana de miles de agentes del sector, quienes comenzaron a percibir derechos y amparo legal frente a circunstancias de enfermedad, accidentes o finalización inesperada del vínculo laboral. Durante varias décadas, el Día del Empleado de Comercio existió como un evento simbólico, sin alcances legales sobre el calendario laboral. Esa perspectiva cambió en 2009 a partir de las demandas sindicales y la sanción de la ley 26.541. Desde ese año, la fecha cobró fuerza de día no laborable para todo el personal comprendido dentro del rubro.

Comercios cerrados

El sector mercantil forma parte de la economía argentina en múltiples niveles. Participan personas empleadas en pequeños negocios barriales, cadenas nacionales y supermercados internacionales. La Faecys cuantifica a decenas de miles de trabajadores distribuidos a lo largo del territorio. Estas cifras convierten a la actividad en una de las más representativas del mapa gremial. Por esto, el alcance de la conmemoración adquiere fuerte impacto cada septiembre, ya que muchas de las grandes superficies y centros de compras cierran sus puertas durante la jornada.

La medida afecta no solo el funcionamiento de los negocios, sino también los patrones de consumo y circulación habitual de la sociedad. Desde la perspectiva de los trabajadores, la colaboración entre la federación sindical y las empresarias permite gozar de un descanso, cuya legislación ya bloquea la imposición de tareas ordinarias sin reconocimiento económico adicional. Para quienes deben trabajar por operaciones imprescindibles, la ley obliga al empleador a duplicar la remuneración habitual del turno, equiparándola a la tarifa de domingos y feriados. El beneficio está plenamente vigente en la normativa, lo que brinda certidumbre sobre derechos concretos en esa fecha.

Temas Relacionados

supermercadosDía del Empleado de Comercioferiadocajerosrepositoresgremio mercantilúltimas noticias

Últimas Noticias

La UE esgrimió su acuerdo comercial con Trump para descartar que cobre aranceles del 100% a sus farmacéuticas

Se trata de un tope “claro y global” del 15% para las producciones de la Unión que “representa una garantía de que no se impondrán aranceles más altos a los operadores europeos”

La UE esgrimió su acuerdo

Mercados: suben las acciones, pero caen los bonos y el riesgo país vuelve a superar los 1.000 puntos básicos

Las subas en los índices de Wall Street sostienen a los ADR argentinos. Los títulos públicos en dólares caen 0,7%, con la expectativa puesta en el volumen de compras de dólares del Tesoro

Mercados: suben las acciones, pero

Dólar hoy: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este viernes 26 de septiembre

El billete al público es ofrecido a $1.355 para la venta en el Banco Nación. El Tesoro compra divisas en el mercado ante el creciente volumen liquidado por los agroexportadores

Dólar hoy: a cuánto se

Bloomberg aseguró que Bessent “pone en riesgo” dinero de EEUU con su respaldo a la Argentina

Un informe del medio financiero estadounidense describe los riesgos y advertencias que involucran la posible asistencia del Tesoro a Buenos Aires bajo la gestión Milei

Bloomberg aseguró que Bessent “pone

Comienza en octubre la segunda etapa para la devolución del Impuesto PAIS a importadores, informó ARCA

La inscripción para acceder a este mecanismo empezará el 6 de octubre de 2025. Cuáles son los requisitos a cumplir

Comienza en octubre la segunda
ÚLTIMAS NOTICIAS
Alfredo Casero: “Lali, Flor Peña,

Alfredo Casero: “Lali, Flor Peña, Ricky Martin, Perfumo o Jorge Luis Borges pueden decir lo que se les cante”

La disciplina fitness de Angelina Jolie: cuáles son las claves de su dieta y su rutina de entrenamiento a los 50 años

Triple femicidio: la Iglesia volvió a denunciar el avance del narcotráfico y reclamó más presencia del Estado

Mercados: suben las acciones, pero caen los bonos y el riesgo país vuelve a superar los 1.000 puntos básicos

“Sartre y el mate amargo”: discurso completo de Mario Ortiz en la apertura de Filba 2025

INFOBAE AMÉRICA
Tenía 14 años cuando mató

Tenía 14 años cuando mató a su madre y a sus hermanos tras discutir por un videojuego: lo condenaron a 100 años de cárcel

El momento en que los delegados de varios países abandonaron la Asamblea de la ONU al llegar Netanyahu

Paro nacional en Ecuador: denuncian a líderes indígenas por instigación y terrorismo

La UE esgrimió su acuerdo comercial con Trump para descartar que cobre aranceles del 100% a sus farmacéuticas

¿Introvertidos vs extrovertidos?: la personalidad es más flexible de lo que creemos

TELESHOW
Juli Poggio invitó a sus

Juli Poggio invitó a sus seguidores a pedir por la salud de Thiago Medina: “No estás solo”

Pampita sorprendió al describir la personalidad de Anita, su hija con Roberto García Moritán

Ángel de Brito opinó sobre la separación de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa: “Él es muy astuto”

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para este fin de semana

Sabrina Rojas habló de su relación con Marcelo Tinelli: “Es hipnótico”