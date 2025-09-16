Dólar hoy: en el Banco Nación sube a $1.480 para la venta

Las reservas internacionales brutas del Banco Central se redujeron en USD 461 millones o 1,1%, a USD 39.848 millones, su nivel más bajo desde el 17 de julio de 2025. El descenso del los activos obedeció principalmente al pago de obligaciones con organismos multilaterales: se cancelaron USD 271 millones al BID (Banco Interamericano de Desarrollo) y otros USD 112 millones al BIRF (Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento).

El Gobierno de Javier Milei espera que el precio del dólar oficial finalice el 2025 en $1.325, que la inflación acumule 24,5% y que el Producto Bruto Interno (PBI) avance 5,4% en el mismo período, de acuerdo al proyecto de Presupuesto 2026 que envió este lunes el Poder Ejecutivo al Congreso.

Los bonos en dólares de la deuda argentina tuvieron otra jornada negra, con fuertes pérdidas de hasta 5,5% en el caso de las especies más largas, mientras que el riesgo país ya está en niveles de 1.225 puntos básicos. Esta renovada debilidad de los bonos dolarizados se explica por la disminución de USD 672 millones que tuvieron las reservas del Banco Central desde las elecciones bonaerenses.

Luego de anotar un máximo nominal intradiario de $1.480 el lunes, el dólar en el Banco Nación acotó la suba del día a diez pesos o 0,7%, a $1.475 para la venta en el Banco Nación. El Banco Central informó que en el promedio de entidades financieras el dólar minorista finalizó a $1.479,81 para la venta (suba de $12,39 o 0,8%) y a $1.426,69 para la compra.

El dólar al público avanza cinco pesos o 0,3% en el Banco Nación, a $1.480 para la venta. El dólar mayorista, en cambio, cede siete pesos o un 0,5%, a $1.460 para la venta. aun cerca del límite superior de las bandas cambiarias.

Últimas noticias

Presupuesto 2026: qué va a pasar con las jubilaciones el año que viene según un ex titular de la ANSES Expectativas por las proyecciones estatales para el próximo ciclo y los efectos de la desaceleración de precios en los ingresos previsionales

El titular de ARCA explicó cómo funcionará la presunción de inocencia fiscal que figura en el Presupuesto 2026 Juan Pazo dio detalles del proyecto anunciado meses atrás que busca crear un régimen simplificado de declaración jurada de Ganancias

Cuánto le costó al fisco la reducción de impuestos de este año El impacto fiscal de la disminución de la carga tributaria es relevante y bajo la condición de equilibrio en las cuentas públicas, el Gobierno se comprometió a continuar por ese camino

Primera reacción al mensaje presidencial: los bonos ganan más de 3% y las acciones argentinas suben en el premarket de Wall Street Según operadores, el discurso de Javier Milei en cadena nacional mostró que está dispuesto a hacer concesiones para mejorar su desempeño electoral