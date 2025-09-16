Economía

Dólar hoy: en el Banco Nación sube a $1.480 para la venta

El dólar al público avanza cinco pesos o 0,3%. El dólar mayorista cede a $1.460. aun cerca del límite superior de las bandas cambiarias

Guardar
13:26 hsHoy

El dólar sube a $1.480 en el Banco Nación

El dólar al público avanza cinco pesos o 0,3% en el Banco Nación, a $1.480 para la venta. El dólar mayorista, en cambio, cede siete pesos o un 0,5%, a $1.460 para la venta. aun cerca del límite superior de las bandas cambiarias.

13:26 hsHoy

¿A cuánto se negocia el dólar en bancos?

Luego de anotar un máximo nominal intradiario de $1.480 el lunes, el dólar en el Banco Nación acotó la suba del día a diez pesos o 0,7%, a $1.475 para la venta en el Banco Nación. El Banco Central informó que en el promedio de entidades financieras el dólar minorista finalizó a $1.479,81 para la venta (suba de $12,39 o 0,8%) y a $1.426,69 para la compra.

13:07 hsHoy

Frente a la suba del dólar y el riesgo país, Milei reafirmó ante los mercados su mensaje de equilibrio fiscal

El discurso presidencial buscó llevar calma ante la inquietud que generó un tipo de cambio en el techo de la banda y la caída de las reservas del Banco Central, que ayer perforaron los USD 40.000 millones

Pablo Wende

Por Pablo Wende

Foto de archivo: imagen de
Foto de archivo: imagen de un cartel de un billete de 100 dólares estadounidenses con una foto del presidente Javier Milei. REUTERS/Matias Baglietto/

Los bonos en dólares de la deuda argentina tuvieron otra jornada negra, con fuertes pérdidas de hasta 5,5% en el caso de las especies más largas, mientras que el riesgo país ya está en niveles de 1.225 puntos básicos. Esta renovada debilidad de los bonos dolarizados se explica por la disminución de USD 672 millones que tuvieron las reservas del Banco Central desde las elecciones bonaerenses.

Leer la nota completa
13:07 hsHoy

Dólar, inflación, consumo y PBI: cuáles son las pautas macro del proyecto del Presupuesto 2026

El texto, que ya ingresó al Congreso, ratifica la premisa de equilibrio fiscal. También reconoce incrementos en partidas como universidades, jubilaciones, educación, salud y discapacidad

Agustín Maza

Por Agustín Maza

El presidente argentino Javier Milei,
El presidente argentino Javier Milei, a la derecha, y su ministro de Economía, Luis Caputo, ingresan al Ministerio de Economía después de una reunión con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, en Buenos Aires, Argentina, el lunes 14 de abril de 2025. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

El Gobierno de Javier Milei espera que el precio del dólar oficial finalice el 2025 en $1.325, que la inflación acumule 24,5% y que el Producto Bruto Interno (PBI) avance 5,4% en el mismo período, de acuerdo al proyecto de Presupuesto 2026 que envió este lunes el Poder Ejecutivo al Congreso.

Leer la nota completa
13:07 hsHoy

Las reservas, debajo de USD 40.000 millones

Las reservas internacionales brutas del Banco Central se redujeron en USD 461 millones o 1,1%, a USD 39.848 millones, su nivel más bajo desde el 17 de julio de 2025. El descenso del los activos obedeció principalmente al pago de obligaciones con organismos multilaterales: se cancelaron USD 271 millones al BID (Banco Interamericano de Desarrollo) y otros USD 112 millones al BIRF (Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento).

Temas Relacionados

Dolar hoyÚltimas NoticiasEconomía-Argentina

Últimas noticias

Presupuesto 2026: qué va a pasar con las jubilaciones el año que viene según un ex titular de la ANSES

Expectativas por las proyecciones estatales para el próximo ciclo y los efectos de la desaceleración de precios en los ingresos previsionales

Presupuesto 2026: qué va a

El titular de ARCA explicó cómo funcionará la presunción de inocencia fiscal que figura en el Presupuesto 2026

Juan Pazo dio detalles del proyecto anunciado meses atrás que busca crear un régimen simplificado de declaración jurada de Ganancias

El titular de ARCA explicó

Cuánto le costó al fisco la reducción de impuestos de este año

El impacto fiscal de la disminución de la carga tributaria es relevante y bajo la condición de equilibrio en las cuentas públicas, el Gobierno se comprometió a continuar por ese camino

Cuánto le costó al fisco

Primera reacción al mensaje presidencial: los bonos ganan más de 3% y las acciones argentinas suben en el premarket de Wall Street

Según operadores, el discurso de Javier Milei en cadena nacional mostró que está dispuesto a hacer concesiones para mejorar su desempeño electoral

Primera reacción al mensaje presidencial:

Presupuesto 2026: el Gobierno espera un superávit primario menor al previsto en el acuerdo con el FMI

El texto, que ya ingresó al Congreso, ratifica la premisa de equilibrio fiscal. También reconoce incrementos en partidas como universidades, jubilaciones, educación, salud, discapacidad y obra pública

Presupuesto 2026: el Gobierno espera

ÚLTIMAS NOTICIAS

Lourdes Sánchez enfrentó las críticas

Lourdes Sánchez enfrentó las críticas por llevar a su hijo de 8 años en cochecito: “Lo recomendamos”

Sacan a subasta un cuadro de Klimt por USD 150 millones

Meta Connect 2025: hora y fecha del evento tecnológico liderado por Mark Zuckerberg

Inventos industriales que transformaron el Lejano Oeste y alteraron el destino de culturas y especies emblemáticas en Norteamérica

Fortísimo cruce entre las periodistas Nancy Pazos y Mariana Brey

INFOBAE AMÉRICA

Inventos industriales que transformaron el

Inventos industriales que transformaron el Lejano Oeste y alteraron el destino de culturas y especies emblemáticas en Norteamérica

EEUU endurece reglas: más de 20 estados prohíben el uso de celulares en las escuelas públicas

Estados Unidos ratifica la descertificación de Bolivia en la lucha contra el narcotráfico

Científicos aseguran haber hallado las momias más antiguas del mundo: 12 mil años

Lough Neagh, el lago más grande del Reino Unido, “está muriendo” a causa de una crisis ecológica sin precedentes

DEPORTES

Vélez y Racing abrirán su

Vélez y Racing abrirán su serie de cuartos de final de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

Lanús buscará hacerse fuerte en su casa ante Fluminense por los cuartos de la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

Argentina ganó su segundo partido en el Mundial de vóley, pero no se aseguró la clasificación: qué necesita para avanzar a octavos de final

Con el posible debut de Mastantuono en Champions League, Real Madrid recibe al Olympique de Marsella: hora, TV y probables formaciones

Conmoción por la muerte del esquiador Matteo Franzoso de 25 años tras sufrir un accidente durante un descenso