Economía

Dólar hoy: en el Banco Nación sube a $1.440 y el blue alcanza los $1.400

El dólar al público es ofrecido con ganancia de cinco pesos en el día. En el circuito marginal suma diez pesos

Guardar
14:56 hsHoy

Volvieron a bajar los depósitos

Max Capital reportó que “el 8 de septiembre, los depósitos en dólares cayeron USD 42 millones. Desde el 15 de agosto de 2024, se incrementaron USD 13.549 millones, dejando los depósitos del sector privado en moneda extranjera en un total de USD 32.217 millones”.

14:50 hsHoy

Nueva alza para el dólar mayorista

El tipo de cambio oficial gana 7,50 pesos o un 0,5%, a $1.431 para la venta en el mercado mayorista, donde se cursan las operaciones de comercio exterior. Tras las elecciones bonaerenses del último domingo, acumula una ganancia de 76 pesos o un 5,6 por ciento.

14:47 hsHoy

Sube el dólar al público

El dólar al público asciende cinco pesos o 0,3% este jueves, a $1.440 para la venta en el Banco Nación. El Banco Central informó que el promedio para el billete minorista en entidades financieras es de $1.439,78 para la venta y $1.387,52 para la compra.

14:43 hsHoy

El dólar blue sube a 1.400 pesos

Aunque persiste como la cotización más baja entre todos los segmentos del mercado, el dólar blue anota un incremento de diez pesos o 0,7% en el día, a $1.400 para la venta. Se trata del precio más alto desde el 29 de julio de 2024 ($1.415).

13:06 hsHoy

¿A cuánto está el dólar en bancos?

El dólar al público quedó el miércoles a $1.435 para la venta en el Banco Nación, con un aumento de diez pesos o 0,7 por ciento. El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.433,79 para la venta (alza de 94 centavos o 0,1%) y $1.382,19 para la compra.

13:06 hsHoy

Los inversores apuestan a que las tasas le pueden ganar al dólar hasta una semana antes de las elecciones de octubre

La estrategia del Gobierno de soltar el tipo de cambio y bajar los intereses comenzó a funcionar, pero advierten que la inflación de septiembre va a ser más elevada

Luis Beldi

Por Luis Beldi

No son pocos los que
No son pocos los que ven una oportunidad en la tasa de retorno de los bonos en dólares. EFE/JUSTIN LANE

El cambio de la estrategia económica del Gobierno hasta ahora funciona. Bajó las tasas, dejó subir el dólar y el viernes, cuando se liquiden las Letras de la licitación, liberará $600 mil millones al mercado.

Leer la nota completa
13:04 hsHoy

El dólar blue, a 1.390 pesos

El dólar informal o blue acompañó la leve tendencia alcista de las cotizaciones mayorista y minorista en el segmento formal, con una ganancia de cinco pesos o 0,4%, a $1.390 para la venta, lo que aún mantuvo al billete marginal como el más barato del mercado.

13:04 hsHoy

Nivel de equilibrio para el tipo de cambio real

El Índice de Tipo de Cambio Real Multilateral (ITCRM) que elabora el Banco Central registró el 9 de septiembre un nivel de 100,7 unidades, es decir, en los 100 puntos de equilibrio teórico. Esta dinámica se produjo después de que el tipo de cambio oficial -la cotización mayorista para operaciones de comercio exterior- aumentó 14% en julio y un 4,2% en lo que va de septiembre, tras un paréntesis bajista de 1% en agosto.

Fuente: BCRA
Fuente: BCRA

Temas Relacionados

Dolar hoyÚltimas NoticiasEconomía-Argentina

Últimas noticias

Caputo habló con Georgieva: el FMI ratificó el apoyo al Gobierno y rescató “el importante progreso en la reducción de la inflación”

La posición del Fondo fue reconfirmada hoy por la portavoz Julie Kozack, quien no habló del resultado de las elecciones bonaerenses. El ministro y la titular del Fondo dialogaron sobre las metas del acuerdo

Caputo habló con Georgieva: el

Aerolíneas Argentinas lanza por primera vez vuelos a un destino paradisíaco del Caribe

La línea aérea de bandera identificó una alta demanda para viajar a las playa caribeñas y suma una nueva ruta para el verano

Aerolíneas Argentinas lanza por primera

Educación financiera en las escuelas: cuál es la provincia que sumó la materia a su plan de estudios

Los nuevos contenidos alcanzarán tanto a estudiantes jóvenes como adultos, personas con discapacidad, migrantes y quienes forman parte de sectores vulnerables

Educación financiera en las escuelas:

La inflación interanual de agosto en Estados Unidos fue del 2,9%, el mayor incremento desde enero

La Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo indicó que subieron un 0,4% el mes pasado, por encima de lo previsto

La inflación interanual de agosto

ARCA simplificó trámites para las exportaciones aéreas a través de la digitalización

El organismo lanzó una nueva medida que busca reducir burocracia e impulsar las ventas al exterior

ARCA simplificó trámites para las

ÚLTIMAS NOTICIAS

Caputo habló con Georgieva: el

Caputo habló con Georgieva: el FMI ratificó el apoyo al Gobierno y rescató “el importante progreso en la reducción de la inflación”

El viaje soñado de Pampita y Martín Pepa a la Polinesia: guirnalda con flores, atardeceres y nueva chance al amor

El problema invisible que arruina tu conexión WiFi y cómo resolverlo cambiando un cable

Cómo se escribe: ¿Nepalí y nepalés? La RAE aclara cuál gentilicio es válido

Cómo aprovechar al máximo el HDMI ARC en un Smart TV

INFOBAE AMÉRICA

Efemérides 11 de septiembre: ataque

Efemérides 11 de septiembre: ataque a las Torres Gemelas, golpe de Estado en Chile y otros eventos que marcaron al mundo

De la prueba a la realidad: los robotaxis inician servicio público en este estado de Estados Unidos

Ed Sheeran: “Me considero un fracaso constante, pero así es como se construye el éxito”

El InterAmerican Institute for Democracy organizó el foro “¿Quiénes sostienen la dictadura de Cuba?”

De reliquias a centros digitales: la transformación de las cabinas telefónicas en Nueva York

DEPORTES

Papu Gómez habló sobre su

Papu Gómez habló sobre su relación con Scaloni y lanzó una cruda reflexión tras la sanción por doping: “El fútbol había muerto”

Matías Almeyda sorprendió en Sevilla con una profunda reflexión sobre su lucha contra la depresión: “Sufrí bastante”

El Mono Burgos volvió a hablar de los comentarios sobre Lamine Yamal que derivaron en su salida de la TV de España

La Legislatura porteña declaró a la tenista Alejandra Pérez Giménez como Personalidad Destacada en el deporte

La postura de Boca Juniors respecto a la presencia de Miguel Ángel Russo en el partido ante Rosario Central