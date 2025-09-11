Dólar hoy: en el Banco Nación sube a $1.440 y el blue alcanza los $1.400

El Índice de Tipo de Cambio Real Multilateral (ITCRM) que elabora el Banco Central registró el 9 de septiembre un nivel de 100,7 unidades, es decir, en los 100 puntos de equilibrio teórico. Esta dinámica se produjo después de que el tipo de cambio oficial -la cotización mayorista para operaciones de comercio exterior- aumentó 14% en julio y un 4,2% en lo que va de septiembre, tras un paréntesis bajista de 1% en agosto.

El dólar informal o blue acompañó la leve tendencia alcista de las cotizaciones mayorista y minorista en el segmento formal, con una ganancia de cinco pesos o 0,4%, a $1.390 para la venta, lo que aún mantuvo al billete marginal como el más barato del mercado.

El cambio de la estrategia económica del Gobierno hasta ahora funciona. Bajó las tasas, dejó subir el dólar y el viernes, cuando se liquiden las Letras de la licitación, liberará $600 mil millones al mercado.

El dólar al público quedó el miércoles a $1.435 para la venta en el Banco Nación, con un aumento de diez pesos o 0,7 por ciento. El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.433,79 para la venta (alza de 94 centavos o 0,1%) y $1.382,19 para la compra.

Aunque persiste como la cotización más baja entre todos los segmentos del mercado, el dólar blue anota un incremento de diez pesos o 0,7% en el día, a $1.400 para la venta. Se trata del precio más alto desde el 29 de julio de 2024 ($1.415).

El dólar al público asciende cinco pesos o 0,3% este jueves, a $1.440 para la venta en el Banco Nación. El Banco Central informó que el promedio para el billete minorista en entidades financieras es de $1.439,78 para la venta y $1.387,52 para la compra.

El tipo de cambio oficial gana 7,50 pesos o un 0,5%, a $1.431 para la venta en el mercado mayorista, donde se cursan las operaciones de comercio exterior. Tras las elecciones bonaerenses del último domingo, acumula una ganancia de 76 pesos o un 5,6 por ciento.

Max Capital reportó que “el 8 de septiembre, los depósitos en dólares cayeron USD 42 millones. Desde el 15 de agosto de 2024, se incrementaron USD 13.549 millones, dejando los depósitos del sector privado en moneda extranjera en un total de USD 32.217 millones”.

