Dólar hoy: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este martes 26 de agosto

La divisa al público quedó ofrecida a $1.370 ayer en el Banco Nación, luego de una rueda de lunes alcista para el tipo de cambio y bajista para bonos y acciones

13:53 hsHoy

Las fluctuaciones recientes en el mercado concentran la atención sobre el comportamiento del dólar y la reacción de las entidades financieras. La dinámica de los últimos días quedó reflejada en la evolución de los precios al consumidor y en la operatoria de los principales bancos del sistema, donde la cotización ascendió hasta niveles inéditos. El miércoles 25 de agosto, la cotización ofrecida por las instituciones mostró picos que despertaron inquietud entre clientes e inversores.

13:11 hsHoy

El dólar cerró a $1.370 en el Banco Nación

El dólar subió ayer a $1.370 para la venta en el Banco Nación. Las reservas bajaronn USD 50 millones a USD 41.444 millones. El Banco Central volvió a subir los encajes (quedan en 53,5%) y permite a bancos integrarlos con títulos que el Tesoro licita mañana, para garantizarse una demanda cautiva. Acciones y bonos argentinos caen hasta 10% y el riesgo país subió a 767 puntos básicos.

13:11 hsHoy

Mercados en rojo: fuertes caídas en la Bolsa, bonos en baja y suba del dólar en medio del escándalo por los audios

Las acciones argentinas que cotizan en Nueva York se hundieron y los bonos tuvieron fuertes recortes. El tipo de cambio minorista cerró en $1.370 y creció la demanda de cobertura en futuros. Los factores que miran los inversores

Agustín Maza

Por Agustín Maza

ARCHIVO - El presidente de
ARCHIVO - El presidente de Argentina, Javier Milei, a la izquierda, y el ministro de Economía, Luis Caputo, en una cumbre del Mercosur en Montevideo, Uruguay, el 6 de diciembre de 2024. (AP Foto/Matilde Campodónico, Archivo)

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street se desplomaron en el inicio de la semana, mientras los bonos soberanos sufrieron caídas y el dólar cotizó al alza. Muchos operadores del mercado calificaron lo sucedido en la rueda como una “masacre” para algunos inversores.

13:11 hsHoy

El dólar saltó hasta $ 1.370 y se reinstala el temor a que vaya a testear el techo de la banda cambiaria

El Banco Central volvió a subir los encajes para que el Tesoro pueda renovar el 100% de lo que sale a licitar mañana. Se espera más presión por parte del mercado por el vencimiento de los contratos a futuro que vencen a fin de agosto

Pablo Wende

Por Pablo Wende

REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo
REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

Los activos argentinos vivieron un lunes negro como consecuencias de las sospechas de pago de coimas relacionadas con la venta de medicamentos que desataron los audios de Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad. Las caídas de las acciones argentinas en Wall Street llegaron a superar en algunos casos el 10%, los bonos dolarizados perdieron 3% en promedio y en ese contexto era esperable que la presión cambiaria se intensifique.

Dolar hoyÚltimas NoticiasEconomía-Argentina

