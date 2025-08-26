Dólar hoy: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este martes 26 de agosto

Los activos argentinos vivieron un lunes negro como consecuencias de las sospechas de pago de coimas relacionadas con la venta de medicamentos que desataron los audios de Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad. Las caídas de las acciones argentinas en Wall Street llegaron a superar en algunos casos el 10%, los bonos dolarizados perdieron 3% en promedio y en ese contexto era esperable que la presión cambiaria se intensifique.

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street se desplomaron en el inicio de la semana, mientras los bonos soberanos sufrieron caídas y el dólar cotizó al alza. Muchos operadores del mercado calificaron lo sucedido en la rueda como una “masacre” para algunos inversores .

El dólar subió ayer a $1.370 para la venta en el Banco Nación. Las reservas bajaronn USD 50 millones a USD 41.444 millones. El Banco Central volvió a subir los encajes (quedan en 53,5%) y permite a bancos integrarlos con títulos que el Tesoro licita mañana, para garantizarse una demanda cautiva. Acciones y bonos argentinos caen hasta 10% y el riesgo país subió a 767 puntos básicos.

Las fluctuaciones recientes en el mercado concentran la atención sobre el comportamiento del dólar y la reacción de las entidades financieras. La dinámica de los últimos días quedó reflejada en la evolución de los precios al consumidor y en la operatoria de los principales bancos del sistema, donde la cotización ascendió hasta niveles inéditos. El miércoles 25 de agosto, la cotización ofrecida por las instituciones mostró picos que despertaron inquietud entre clientes e inversores.

