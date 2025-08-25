Dólar hoy: a cuánto cotiza este lunes 25 de agosto

En momentos en que las altas tasas de interés ralentizan la operatoria del mercado financiero, las cuestiones políticas adquieren protagonismo de cara a las elecciones legislativas de octubre, así como el comicio previo en la provincia de Buenos Aires, que será en clave en septiembre. Los agentes financieros enfrentan dudas para el corto plazo, y en este contexto el Gobierno procura dar una señal de estabilidad con la tasa de cambio próxima al umbral de $1.300 por dólar.

El dólar abre la semana en $1.335. Las reservas del Banco Central están en USD 41.499 millones. Los bancos están preocupados por el nivel de tasas (que también tiene un costo alto para el fisco) y de encajes. El Tesoro enfrenta esta semana vencimientos por $13,8 billones (el 30% en manos del Central).

El tema que dominará los mercados en la semana es el caso de los audios. Más allá de cómo puede afectar al Gobierno en las elecciones, el escándalo fue creciendo y ganando lugar en los medios y las redes sociales.

El Gobierno interrumpió la compra de dólares para alimentar las reservas como consecuencia de la volatilidad de tasas que se desató tras la saga monetaria luego del desarme de las Lefi. Los datos del Banco Central muestran que el Tesoro, es decir el Ministerio de Economía, suspendió las compras “hormiga” para ensanchar las arcas internacionales, algo que había anticipado Luis Caputo .

Los bonos soberanos en dólares caían el lunes, en lo que aparenta ser otro inicio de semana complicada en el frente financiero, mientras los operadores buscan dilucidar si el escándalo de los audios.

Últimas noticias

