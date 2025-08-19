Dólar hoy: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este martes 19 de agosto

El dólar al público ganó cinco pesos o 0,4%, a $1.315 para la venta en el Banco Nación, tras un máximo de $1.320 por la mañana. Se trata de la primera ruda operativa en alza en lo que va de agosto.
El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.314,24 para la venta (alza de 2,83 pesos o 0,2%) y $1.271,87 para la venta.
Las reservas internacionales del Banco Central restaron USD 146 millones o 0,3%, a USD 41.761 millonesde dólares.
La jornada financiera dejó como saldo ganancias para las acciones y los bonos y un nuevo descenso del dólar mayorista, con el trasfondo de una licitación de deuda del Tesoro fuera de cronograma para endurecer el apretón monetario y un desplome de las tasas de caución -prestamos entre privados- en la Bolsa.
El retroceso del precio del dólar en lo que va de agosto es un objetivo buscado por el Gobierno, debido a la contribución que tiene el tipo de cambio para estabilizar los precios de la economía y también sobre las expectativas de devaluación hacia fin de año, justo en la previa de las elecciones legislativas.
El dólar blue avanza 20 pesos o 1,5% a poco del cierre de los negocios, a $1.340 para la venta. El billete en la plaza informal vuelve a posicionarse como el más caro de todos, con una brecha de 3,6 por ciento.