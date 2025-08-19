Economía

Dólar hoy: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este martes 19 de agosto

La divisa al público es ofrecida a $1.315 en el Banco Nación. El dólar blue alcanza los $1.340 por unidad

13:12 hsHoy

El dólar, a $1.315 en el Banco Nación

El dólar al público ganó cinco pesos o 0,4%, a $1.315 para la venta en el Banco Nación, tras un máximo de $1.320 por la mañana. Se trata de la primera ruda operativa en alza en lo que va de agosto.

El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.314,24 para la venta (alza de 2,83 pesos o 0,2%) y $1.271,87 para la venta.

13:12 hsHoy

¿Cómo quedaron las reservas?

Las reservas internacionales del Banco Central restaron USD 146 millones o 0,3%, a USD 41.761 millonesde dólares.

13:10 hsHoy

Jornada financiera: en un clima de volatilidad, la tasa de caución se hundió a solo 5% tras la licitación de deuda

El Tesoro colocó bonos por $3,8 billones, pero éstos se liquidan el martes, lo que obligó buscar rentabilidad en préstamos bursátiles a un día. El dólar mayorista cayó por undécima rueda y cerró debajo de $1.300. También se recuperaron acciones y bonos

El dólar mayorista cae 5,9%
El dólar mayorista cae 5,9% en lo que va de agosto.

La jornada financiera dejó como saldo ganancias para las acciones y los bonos y un nuevo descenso del dólar mayorista, con el trasfondo de una licitación de deuda del Tesoro fuera de cronograma para endurecer el apretón monetario y un desplome de las tasas de caución -prestamos entre privados- en la Bolsa.

13:09 hsHoy

Con la baja del dólar la competitividad cambiaria se redujo 5 puntos en lo que va de agosto

La suba de tasas en pesos en operaciones entre privados presionó a la baja del dólar a los $1.300. El Índice de Tipo de Cambio Real Multilateral cedió a 94 puntos, aunque mantiene una mejora de 16 unidades desde la salida del cepo

Juan Gasalla

Por Juan Gasalla

La salida del "cepo" no
La salida del "cepo" no trajo consigo un "pass through" relevante sobre precios.

El retroceso del precio del dólar en lo que va de agosto es un objetivo buscado por el Gobierno, debido a la contribución que tiene el tipo de cambio para estabilizar los precios de la economía y también sobre las expectativas de devaluación hacia fin de año, justo en la previa de las elecciones legislativas.

13:09 hsHoy

El dólar blue, a 1.340 pesos

El dólar blue avanza 20 pesos o 1,5% a poco del cierre de los negocios, a $1.340 para la venta. El billete en la plaza informal vuelve a posicionarse como el más caro de todos, con una brecha de 3,6 por ciento.

