Cuánto se cobra por el exPotenciar Trabajo en agosto 2025

El programa Volver al Trabajo promueve el acceso al empleo formal y la capacitación de los beneficiarios (Bloomberg)

El exPotenciar Trabajo dejó de funcionar bajo su formato tradicional y ahora la asistencia se canaliza a través de dos programas principales: Volver al Trabajo y Acompañamiento Social. La transición significó cambios para los beneficiarios y nuevas condiciones para aquellas personas que continúan recibiendo estos ingresos.

Cambios en los programas sociales

La transformación comenzó con la decisión de finalizar Potenciar Trabajo y reemplazarlo por dos mecanismos con criterios diferenciados. Las autoridades implementaron Volver al Trabajo y Acompañamiento Social para mantener la cobertura a los sectores sociales que demandan asistencia. Ambos programas aseguran un monto mensual específico y adaptan los requisitos a los perfiles de los beneficiarios.

Volver al Trabajo apunta a una población considerada activa en la búsqueda de empleo o inserción laboral. El objetivo central se vincula a favorecer la reinserción en el mercado laboral formal. Por otro lado, Acompañamiento Social funciona como respuesta para personas en situación de vulnerabilidad que no tienen aún posibilidades de acceder al trabajo formal. De esta manera, el universo que integraba Potenciar Trabajo quedó dividido entre quienes pueden sumarse a procesos de formación y empleabilidad y quienes requieren un respaldo social ante situaciones de marginación.

Ambos esquemas exigen la actualización permanente de datos y la validación de condiciones para mantener el ingreso. La nueva estructura planteó una estrategia de segmentación que prioriza diferentes perfiles y necesidades.

Acompañamiento Social presta asistencia a personas con dificultades para encontrar trabajo y condiciones de vulnerabilidad (Reuters)

Montos y condiciones a agosto 2025

Durante agosto de 2025, el monto de la asistencia es de $78.000 para quienes integran Volver al Trabajo y Acompañamiento Social. La cifra se corresponde con el salario mínimo vital y móvil del mismo mes. Este valor establece el parámetro para la continuidad del beneficio y resulta clave para quienes aún forman parte de la asistencia. En todos los casos, el pago se realiza a través de una transferencia bancaria, lo que permite la trazabilidad y el control en la gestión estatal de la ayuda.

No todos los beneficiarios del exPotenciar Trabajo reciben automáticamente este monto ni están en condiciones de permanecer en los nuevos programas. Es indispensable cumplir criterios específicos y sostener la validación periódica para realizar el cobro.

Requisitos de acceso y permanencia

Las reglas para acceder a Volver al Trabajo o Acompañamiento Social resultan más estrictas que en la etapa del Potenciar Trabajo. Las autoridades definieron nuevos controles sobre los destinatarios. Las personas que deseen continuar percibiendo la asistencia deben validar su identidad, confirmar sus datos personales y cumplir las exigencias puntuales vinculadas con el perfil del programa que integran.

En el caso de Volver al Trabajo, se requiere la inscripción en actividades de formación, orientación o promoción para la búsqueda activa de empleo. Quienes integran este programa deben acreditar la participación en proyectos, talleres o acciones vinculadas con la capacitación o el acceso al mercado de trabajo.

Acompañamiento Social, por su parte, contempla la situación de personas que manifiestan obstáculos severos para obtener empleo formal, como adultos mayores, personas con discapacidades o familias con jefatura femenina y sin recursos. La permanencia exige la validación periódica de la información personal y la justificación de la situación social.

Modalidad de cobro y canales de gestión

El mecanismo de pago se mantiene a través de ANSES, utilizando cuentas bancarias y tarjetas de débito habilitadas a nombre del titular. La modalidad electrónica de pago evita intermediaciones y agiliza el acceso a los fondos. La ANSES es responsable de acreditar el pago en las cuentas informadas, según el cronograma oficial para los diferentes programas de asistencia.

El cobro de los nuevos programas depende de la validación de datos y del cumplimiento de los requisitos en tiempo y forma (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si surgen inconvenientes en la acreditación del monto o detectan que los datos no se encuentran actualizados, es necesario ingresar a la página oficial y realizar las correcciones. Tanto Volver al Trabajo como Acompañamiento Social ofrecen canales digitales y oficinas presenciales para la gestión de consultas y trámites. Quienes no puedan validar los datos o no cumplan los requisitos establecidos pueden perder el acceso a la asistencia.

Actualización de datos y validación

Los beneficiarios reciben recordatorios sobre la obligación de actualizar datos y validar su situación socioeconómica. Las plataformas oficiales muestran en tiempo real el estado del trámite y permiten seguir los pasos de la inscripción o la permanencia. En caso de omisión o inconsistencia en la información, las autoridades pueden suspender el pago hasta que el beneficiario regularice su situación.

Las instancias de validación contemplan ingresos familiares, situación laboral, cantidad de hijos, discapacidades y todo otro elemento que resulte relevante para definir el encuadre en alguno de los dos programas. El sistema cruza información con las bases de datos nacionales y puede solicitar documentación complementaria para la permanencia.

Tránsito desde Potenciar Trabajo a los nuevos programas

Al decretar la eliminación del Potenciar Trabajo, el universo de destinatarios tuvo la obligación de pasar por una instancia de revisión. El Estado comunicó en forma individualizada a cada beneficiario las alternativas disponibles y los requisitos. No todas las personas que integraban el viejo programa lograron reubicarse dentro de las nuevas asistencias.

El paso entre sistemas reveló diferencias en los criterios de asignación y la necesidad de adecuar documentación y datos. Ante cambios en la situación personal o familiar, los interesados tuvieron que iniciar trámites de actualización para sostener el ingreso. El proceso presentó particularidades según la provincia y la localidad en la que reside cada persona, ya que las autoridades nacionales implementaron el sistema en coordinación con dependencias locales.

Dudas frecuentes y respuestas oficiales

Entre las inquietudes más habituales figuran el monto a cobrar cada mes, los mecanismos de validación, la compatibilidad con otras asistencias y los motivos de suspensión del pago. Las autoridades publicaron instructivos y respuestas oficiales para orientar a los beneficiarios en el proceso.

Sobre el monto, el criterio para agosto de 2025 mantuvo el salario mínimo como referencia. Para quienes desean acceder por primera vez, la inscripción depende de evaluaciones de situación personal y cupos disponibles. Los organismos responsables de la gestión revisan periódicamente las condiciones y transmiten cambios o actualizaciones a través de canales oficiales.

Aquellas personas que no figuren en los listados del Volver al Trabajo o Acompañamiento Social perderán el acceso al cobro si no justifican oportunamente su condición o si presentan irregularidades en la información aportada.

Compatibilidad y restricciones

El beneficio de los nuevos programas no resulta compatible con ciertos ingresos formales o asignaciones. Si un beneficiario obtiene trabajo registrado o accede a otra asistencia incompatible, las bases cruzan información y actúan en consecuencia. La política de control prioriza la transparencia y busca reducir superposiciones de beneficios sociales.

La existencia de cupos y la revisión constante aseguran que los fondos disponibles alcancen a los sectores más vulnerables o en proceso efectivo de inserción laboral.

Proceso para mantener el cobro

El sostenimiento del cobro exige monitorear el sitio oficial, activar alertas y responder a los pedidos de actualización o documentación. El beneficiario puede perder el acceso al monto mensual si no cumple los pasos en tiempo y forma o si incurre en incompatibilidades. Las reglas cambiaron respecto al sistema anterior y las autoridades mantienen un ritmo permanente de revisión.