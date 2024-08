Dólar hoy en vivo: la cotización libre baja a $1.360 para la venta

¿Dólar, plazo fijo normal o plazo fijo UVA?: cuál fue la inversión que dio más ganancias para el ahorrista en julio Miles de ahorristas se inclinaron por una u otra forma de proteger sus ingresos. Cuál fue la estrategia ganadora del séptimo mes del año

La cotización del dólar cayó a lo largo del mes (EFE)

La inflación sigue dando señales claras de desaceleración, pero el hecho de que los precios avancen a menor ritmo no quiere decir que no sigan aumentando. En ese contexto, los ahorristas e inversores argentinos entienden que dejar el dinero quieto no es una buena decisión.