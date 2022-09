Definiciones de Melconian sobre Cristina Kirchner y Sergio Massa: “La inflación en serio no va a bajar, está condenada en este modelo”

Melconian consideró una "fantasía" que la inflación vaya a reducirse a 60% anual en 2023

Carlos Melconian, el economista y presidente del Ieral de la Fundación Mediterránea que en junio pasado se reunió con la vicepresidente Cristina Kirchner, dijo hoy que aunque Sergio Massa haya hasta ahora tenido éxito en disipar el riesgo de hiperinflación, no podrá reducirla de cerca del 100% este año a 60% el próximo, como dispuso en el proyecto de presupuesto 2023.

“La inflación en serio no va bajar, está condenada en este modelo”, dijo Melconian, que volvió a comparar a Massa con el director técnico Ricardo Caruso Lombardi, porque –dijo- el actual ministro de Economía, no es un “Pep” Guardiola, cuyos equipos pelean la Champions League, sino más bien un Caruso, cuyo éxito es salvar equipos del descenso.

Melconian fue mencionado esta semana por Cristina Kirchner, quien llamó a un acuerdo con la oposición para estabilizar la economía y recordó que se había reunido con él pese a que “nadie puede pensar que yo tengo las mismas ideas que Melconian en política” y afirmó que “el problema es que la inflación viene porque no tenemos moneda”.

No va más

Entrevistado por radio Mitre, Melconian dijo que coincidía con las expresiones de la vicepresidente de que la economía argentina no tiene moneda y es una economía bimonetaria. “Estoy de acuerdo con eso”, señaló. El problema, subrayó, es que en la Argentina “falta instrumentar un programa económico integral, dar vuelta la organización económica”. Sin embargo, enfatizó, “las ideas que señala la vicepresidenta y que se pregonaron y que tuvimos durante muchos años en la Argentina han llegado al final, no funcionan más. No es sobre la base de las ideas que hemos visto hasta ahora que las cuestiones de falta moneda se van a resolver, eso es solo un pedacito”, dijo Melconian.

El desafío, insistió, no es solo la estabilidad económica, sino el funcionamiento de la economía argentina. La macroeconomía es una parte, dijo. “La reforma del Estado es otra. Otra es desobstruir al sector privado y recuperar el formato de funcionamiento de una economía”.

En junio Cristina Kirchner recibió a Melconian y la titular de la Fundación Mediterránea, Pía Astori

En cuanto a la inflación, Melconian insistió es que en cuanto a la macreoeconomía y la parte monetaria “derrumbar la inflación es lo más popular que se puede hacer hoy en la Argentina”. Para eso, agregó, hay que entender y facilitar los procesos que permiten aumentar la producción, que el sector privado genere empleo, producción negocios. Todo eso de castigar, obstruir, setear, no va más”, dijo el titular del Ieral, tomando distancia del actual gobierno.

Derrumbar la inflación es lo más popular que se puede hacer hoy en la Argentina

Fue ahí que relativizó los logros de la gestión económica de Sergio Massa. La estabilidad, dijo, “no es tener tres meses de equilibrio fiscal tirado de los pelos, o bajar la inflación un poquito, o recuperar las reservas favoreciendo a un sector para que entren antes los dólares que iban a entrar dentro de tres meses”.

“Lo que se necesita es un cambio de régimen”, algo que consideró fuera del alcance del actual gobierno que –dijo- “quiere paliativos, llegar a la otra orilla”.

Melconian alertó además que “hay que parar mucho la antena” respecto de la herencia que recibirá el próximo gobierno.

Entre Pep y Caruso

Fue ahí que el economista recurrió a las comparaciones futboleras comparando a Massa con Caruso Lombardi que –reiteró- “te saca del descenso, no te saca campeón”.

Para aspirar al campeonato, dijo, además de “derrumbar la tasa de inflación”, es necesario “poner al sector privado de pie, hacer crecer la economía, arreglar los problemas laborales y la informalidad, darle institucionalidad a los cambios”.

Caruso Lombardi en sus tiempos de DT de Arsenal, uno de los equipos que salvó del descenso

De todos modos, Melconian consideró importante que se hable de ajuste fiscal. “Es una maravilla, se terminó el populismo. Hay un cambio cultural: vemos sindicalistas que van a la Embajada de EEUU se sacan fotos y la tuitean con orgullo. Todo eso es brillante para el futuro argentino”.

E Fondo Monetario no quiere empujar el país al abismo

Aunque Melconian reconoció a Massa que ya no se hable de riesgo de híper, por otra parte aseguró que “la inflación en serio no va a bajar, está condenada en este modelo”. Y consideró una “fantasía” que la inflación vaya a reducirse de cerca de 95% este año a 60% el próximo.

Recordó también que el acuerdo con el FMI proyectaba una inflación de 41% para 2022. “¿Ustedes creen que (la diferencia) de 41 a 95% es por culpa de (la guerra en) Ucrania”?, planteó retóricamente. Y respondió: “Es la inconsistencia del modelo. No se puede emitir así y colocar deuda en pesos y chupar pesos con Leliqs. El Fondo no quiere empujar nadie al abismo”. El problema, insistió, es que “con 100% de inflación no hay país posible”.

En cuanto a la posibilidad de un encuentro entre Cristina Kirchner y Mauricio Macri, Melconian dijo que aunque el diálogo es insustituible, los acuerdos sin contenido “no sirven para nada”.

