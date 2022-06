Sigue el impacto local del cripto crash: Buenbit busca nuevos inversores y un competidor podría comprarlo

Federico Ogue, CEO de Buenbit

El golpe fue grande. El desplome de la stablecoin del ecosistema Terra genero pérdidas que superaron los USD 270.000 millones, según CoinMarketCap, y el invierno” se extendió a muchas empresas del mundo cripto, y al mundo tech en general.

El Bitcoin se hundió por debajo de los USD 28.000 luego de su pico de USD 69.000 por unidad de noviembre del año pasado (hoy cotiza a USD 30.300), y los otros criptoactivos perdieron mucho de su valor también.

Algunas empresas con presencia regional, como Buenbit y Bitso, anunciaron importantes recortes en sus staff de empleados. Y hay rumores para todos los gustos.

Desde Buenbit negaron que buscan una venta, pero reconocen que están en tratativas con “varios” inversores. “No tenemos intenciones de vender la empresa. Los inversores están más conservadores, es verdad, pero nosotros generamos ingresos y somos autosustentables”, aseguraron

En las últimas horas, Infobae pudo confirmar de fuentes cercanas a las negociaciones que un exchange argentino negocia distintos esquemas que involucra a Buenbit, la empresa que el año pasado recibió una inversión de USD 11 millones por parte del fondo Libertus Capital y otros 12 inversores internacionales, entre ellos Alec Oxenford, el fundador de empresas como DeRemate y OLX. “Para fines de 2021, la empresa planea estar 100 por ciento operativa en Perú y Colombia, con planes de expansión en Brasil y México, con el objetivo de superar el millón de usuarios registrados, cifra que significaría un crecimiento superior al 200 por ciento”, prometió entonces la startup cuyo CEO y fundador es el argentino Federico Ogue.

Quien negocia por Buenbit es Ripio, un pionero cripto que nació en Argentina y tiene una presencia consolidada en Brasil. Ripio comenzó en el país en 2013 de la mano de Sebastián Serrano, quien sigue siendo el CEO de la compañía.

Desde Buenbit negaron que buscan una venta, pero reconocen que están en tratativas con “varios” nuevos inversores. “No tenemos intenciones de vender la empresa. Los inversores están más conservadores, es verdad, pero nosotros generamos ingresos y somos autosustentables”, aseguraron y confirmaron que conversaciones con Ripio y otras empresas en medio de un esquema de búsqueda de nuevos fondos.

Sebastián Serrano, CEO de Ripio

“Estamos charlando. Se analizan escenarios de inversión y partnerships. Exploramos esquemas de trabajo conjunto y sinergias para el desarrollo del ecosistema. Es charla inicial, pero avanza. “Hay conversaciones que pueden terminar en un merge o una adquisición”, reconocen las fuentes, quienes no quieren dar más detalles.

Se trata de dos de las empresas más importantes de criptomonedas de América Latina. Según datos del mercado, Ripio tiene unos 3,5 millones de usuarios en Argentina y Brasil, Bitso unos 4 millones y Mercado Bitcoin, uno de los grandes de Brasil que también anunció recortes de personal, unos 3 millones.

“La idea es ayudar. Son una buena empresa, pero pifiaron. Eso se paga, es duro y lo fue para muchos”, detallaron allegados a las conversaciones.

En Ripio, en tanto, hacen foco en que no se vieron impactados por el colapso de Terra. “Nosotros tenemos muchos año y la vimos venir. Venimos ver el ‘invierno’ y nos preparamos para que no nos impacte. Nunca nos gustó Terra: no es un Ponzi pero es un esquema económico que nunca apoyamos, estas stablecoins algorítmicas nunca funcionaron. Hubo otras antes y nunca nos subimos. No listamos UST, ni Luna en la wallet (si en el exchange en Brasil). No tuvimos usuarios afectados”, explicaron en su momento a Infobae.

Despidos en Buenbit

“Querida comunidad, hoy les vengo a contar una noticia que me duele mucho. Dado un nuevo contexto global, estamos redefiniendo nuestra estrategia para volvernos más robustos y eficientes, y quiero contártelo en este hilo” , así comenzó su hilo en Twitter.

“Luego de un 2021 de crecimiento exponencial para la industria de la tecnología, nos encontramos transitando una etapa de revisión mundial. Dado este nuevo contexto, decidimos reducir el staff y poner en pausa nuestro plan de expansión para concentrarnos exclusivamente en la operación de los países donde hoy estamos presentes y mantener una estructura auto-sustentable y eficiente”, agregó Ogue.

El primer tuit del hilo de CEO de Buenbit

“Esto no tiene nada que ver con lo sucedido con UST/Terra. Es una decisión que venimos trabajando hace meses. Vamos a seguir metiéndole con todo para seguir generando valor a los miles de usuarios que confían en nosotros”, cerró el fundador y posteó el emoji de brazo que muestra fuerza.

“Buenbit no tiene exposición propia a ninguna cripto ni se dedica a intermediación financiera, somos una plataforma que actúa como facilitador de acceso a la inversión en protocolos de finanzas descentralizadas y que permite a los usuarios operar con criptomonedas. Constantemente nos ocupamos de informar a los usuarios que las operaciones en criptomonedas conllevan riesgo. También informamos, tanto en nuestras comunicaciones como en nuestros términos y condiciones, cuáles son los protocolos que el usuario tiene disponibles para invertir, si es que decide hacerlo. Por otro lado, el colapso de la red de Terra provocó que UST, el token de esta red, perdiera su paridad con el dólar. Por lo tanto, todos aquellos usuarios a nivel global que poseen UST sufrieron pérdidas muy importantes, dado que este activo pasó de valer 1 USD a 0,10 USD. De todas maneras, los usuarios tienen total disponibilidad para comprar, vender, depositar o retirar sus UST o cualquier otra criptomoneda en el momento que lo deseen”, explicaron desde la empresas días atrás a Infobae.

La semana pasada, la que confirmó despidos fue Bitso, una empresa de origen mexicano con fuerte operación en la Argentina.

Bitso decidió hoy despedir 80 empleados sobre un total de 600 que tiene en 35 países. Si bien no se informó oficialmente cuántos de ellos trabajan en la Argentina, se estima que la mayoría de los despedidos trabajaba en México.

SEGUIR LEYENDO: