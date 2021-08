Una de las diputadas que propuso excluir del INTA a las entidades rurales dijo que fue malinterpretada: desde el campo la acusaron de “desdecirse sin pudor de su idea lamentable”

Alcira Figueroa, diputada del Frente de Todos por Salta.

El campo rechazó unánimemente el proyecto presentado el pasado 13 de agosto por las diputadas Alcira Figueroa y Mabel Caparrós (Frente de Todos), mediante el cual se propone excluir a las entidades agropecuarias y al sector académico del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y sumar a funcionarios públicos.

Diferentes sectores se pronunciaron contra de la iniciativa, considerada un nuevo avance del oficialismo sobre los productos agropecuarios, a partir que meses atrás también aparecieron proyectos para quitarle terrenos al INTA Cerrillos, en la provincia de Salta, y al INTA Sumalao en Catamarca.

Sin embargo una de las diputadas que promueve la polémica iniciativa, brindó sus explicaciones y aseguró que hubo una mala interpretación de la misma y que no se excluirá a las entidades del campo. En diálogo con el portal Bichos de Campo, la diputada del Frente de Todos por Salta, Alcira Figueroa, recordó que desde hace más de 20 años tiene una trayectoria dentro del área de la Agricultura Familiar del INTA, y fue Coordinadora en su provincia del equipo del ProHuerta, y agregó: “Una de las dificultades que veíamos es que si bien el INTA trabajó históricamente con ese sector, que es mayoritario en algunas provincias más que en otras, no está representado en el Consejo Directivo Nacional. Por lo tanto, si bien se ejecutan planes y proyectos, no hay una priorización presupuestaria dentro del Instituto”.

Al explicar los fundamentos de la iniciativa que ingresó a la Cámara de Diputados para su tratamiento, Figueroa sostuvo que se busca impulsar una mayor participación de la agricultura familiar en el Consejo Directivo del INTA. “Así vamos a tener mayor capacidad de decidir sobre la actividad, en lo que tiene que ver con el acceso a la tierra, a las semillas, a la tecnología, así como lo tienen los grandes productores. Queremos que nuestro sector también tenga acceso. ¿Y cómo se obtiene? Teniendo capacidad de decidir sobre las políticas públicas”, señaló.

El polémico proyecto ingresó a la Cámara de Diputados el pasado 13 de agosto.

Y si bien el proyecto propone realizar cambios en el Consejo excluyendo del mismo a las entidades del campo y al sector académico, la diputada explicó que “ese no es espíritu” y además dijo: “Creo que hubo una mala interpretación. Nosotros en ningún momento hemos planteado sacar a las cuatro entidades del campo. Todo lo contrario, lo que queremos es ampliar y sumar a la agricultura familiar. Por supuesto que las Universidades son claves. Las cuatro entidades del campo van a permanecer, son parte importantísima de la vida agropecuaria del país. No hemos hablado de excluir a ningún sector, al contrario”.

El proyecto especifica en uno de sus artículos la realización de una modificación en la conformación del Consejo, para sumar a representantes del Senasa, Medio Ambiente, entre otros organismos, y se aclara que solamente habrá lugar para quienes representan a las entidades agropecuarias y a las academias en un consejo asesor. “Esas se mantienen por supuesto. Nosotros hacemos alusión a lo que se agregaría. Ahí seguramente haremos la corrección cuando se debata en la Comisión y se pondrá con nombre y apellido a las entidades del campo”, mencionó la diputada. Y al ser consultada sobre si la propuesta es agrandar el Consejo y no modificarlo, la respuesta fue: “Exacto”.

Además la diputada opinó sobre las críticas que diversas entidades del campo realizaron a la propuesta. Al respecto, comentó: “Nosotros concebimos al INTA como el Instituto que vela por los intereses de todo el mundo del agro, y en el mundo del agro están los grandes, los medianos y los pequeños, ese fue siempre el espíritu del INTA. De ninguna manera vamos a excluir. Pedimos la incorporación de representantes de la Agricultura Familiar y de Ambiente, porque es una actualización de lo que nosotros estamos viviendo en cuanto al cuidado de los ecosistemas y el control de la contaminación”.

La respuesta de las entidades

Tras conocerse las declaraciones de la diputada, los dirigentes de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) cuestionaron la iniciativa y las explicaciones de Figueroa y reclamaron que los proyectos que se traten en el Congreso de la Nación tengan mayor rigor técnico, “al punto de sostener las ideas con los textos”.

“No podemos dejar pasar las increíbles declaraciones de la propia autora, que ahora pretende hacernos creer, que su intención no fue quitar la representación de las cuatro entidades del campo del Consejo y relegarlas a un Consejo Asesor, creado por el propio proyecto, ni tampoco que impulsó el ingreso al Consejo del INTA, enumerándolos en forma taxativa de solo entes públicos estatales”, señalaron desde CRA.

Jorge Chemes, presidente de CRA.

Y agregaron: “Repudiamos la liviandad con la que pretende justificar una idea lamentable y nos deja la amarga sensación que se puede decir o presentar cualquier cosa en el Congreso y después desdecirse sin pudor, como si quienes leemos los proyectos presentados, fuésemos incapaces de comprender su lectura. No interpretamos mal los lectores. La diputada no tuvo el coraje ni la valentía de sostenerla, se vio desbordada por el repudio unánime del campo argentino y el nulo acompañamiento de sus pares y prefirió endilgar a una mala interpretación la lógica reacción de los perjudicados”.

Otra de las entidades que salió al cruce de las expresiones de la diputada del Frente de Todos, fue la Federación Agraria Argentina (FAA). En un comunicado, expresaron: “Al ocupar una banca en el Congreso, debe conocer la técnica legislativa, por lo que cuando dice que no quisieron sacar a las entidades, en un muy poco feliz esbozo de ´aclaración´, la remitimos a la letra de su proyecto. Proponen reemplazar el texto de la ley por otro nuevo, que omite a las entidades, por lo que le pedimos que se ponga al tanto de cómo formular bien un proyecto o que explique cuál es su verdadera intención. Porque ambas cosas son peligrosas: o no sabe cómo redactar una iniciativa, para lo que percibe una dieta, o sabe y pretende sacar a los productores y profesionales del Consejo”.

