Los nuevos bonos rinden cerca de 11% pero ¿será suficiente para contener al dólar?

Comenzaron a operar los nuevos bonos pero los plazos de liquidación son a 48 horas por lo que el lunes se conocerán cuáles serán las paridades. El reflejo de la presencia de los bonos se vio en el Embi+, el índice de J.P: Morgan que mide el riesgo país. El indicador para la Argentina bajó 1.050 unidades y ahora está en 1.104 puntos básicos.

La caída del riesgo es notable en la estadística pero inútil en la práctica porque marca una tasa de rendimiento de los nuevos títulos de la deuda de 10,50% tomando como base el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años. A esta tasa, el país sigue afuera de los mercados de capitales y no puede tomar deuda en dólares para renovar los futuros vencimientos.

De todas maneras, para el mercado interno si el lunes la paridad de los bonos ratifica este rendimiento, sería un éxito porque se estarían operando 1% por debajo del valor original que se acordó con los acreedores para salir del default.

En la negociación el promedio de paridad fue de 54,9% y ahora se están operando en promedio a poco menos de USD 54. Si bien se vio un buen volumen de negocios, nadie salió apresurado a vender y a ponerle precios de remate.

Es importante que los bonos tengan estas paridades para contener la suba del dólar billete. Si se diera esta situación, no serían pocos los inversores que elegirían títulos de la deuda que les dan un rendimiento anual de casi 11% en dólares, contra billetes norteamericanos que solo los protegen de la caída del peso y de la inflación, pero no brindan una renta adicional.

El tema es la confianza que despierte el Gobierno que, en el último tiempo, ha llevado adelante acciones políticas que atentan contra la credibilidad y es condición necesaria para sostener el precio de los bonos y derrotar al dólar.

A todo esto, los dólares alternativos no tuvieron movimiento y las pocas operaciones marcaron precios no representativos. Es tan irreal la suba del dólar Bolsa de $ 3,74 (+3,1%) a $ 123,41 como la de 69 centavos (+0,6%) a $ 120,91 del contado con liquidación. Todavía no hay bonos disponibles para realizar estas operaciones. La semana próxima estos dólares podrán tener una cotización que influya en el mercado.

En tanto, el dólar “blue” o libre, se mantuvo en $ 131. En la plaza mayorista de divisas, nuevamente el Banco Central tuvo que vender reservas ante la falta de liquidación de los exportadores. Las ventas alcanzaron a USD 60 millones y la divisa mayorista, con negocios por USD 236 millones, subió 7 centavos a $ 74,84.

En bancos y casas de cambio, el dólar promedió $ 79,07 un precio casi similar al de la rueda anterior. El dólar ahorro cotizó a $ 102,72 y siguió firme la demanda de los clientes de las entidades.

El resultado de todo este movimiento fue una baja de las reservas de USD 16 millones a 42.550 millones que fue atenuada por la suba del oro de 0,83% a USD 1.952 por onza.

La Bolsa sumó otra rueda positiva con un notable crecimiento de los negocios por la aparición de los nuevos bonos. El monto operado más que duplicó el habitual al alcanzar a $ 2.062 millones.

El S&P Merval, el índice de las acciones líderes, tuvo una rueda agitada. Poco antes del mediodía estaba casi 2% arriba. Luego comenzó a bajar hasta finalizar con un alza de 0,75%. Los papeles de mejor performance fueron Telecom (+5,35%), Banco Supervielle (+3,56%) y Mirgor (+3,26%).

Los ADR’s argentinos –certificados de tenencia de acciones que cotizan en las bolsas de Nueva York- tuvieron una rueda negativa donde solo hubo cuatro alzas. Las caídas más importantes fueron las de YPF (-4,71%) y Despegar (-2,38%).

No se esperan sorpresas para el lunes. Los inversores se están adecuando al ingreso de los nuevos bonos al mercado. La semana próxima será la que marque la verdadera acción y el movimiento del dólar billete será el que indicará cuán efectivos son los bonos para contener su precio.

