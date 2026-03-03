Tras ganar la Recopa, Lanús vendió a Rodrigo Castillo al Fluminense: la impactante cifra en la que se cerró la operación

Rodrigo Castillo será nuevo jugador de Fluminense

Rodrigo Castillo, autor de dos goles en la reciente conquista de la Recopa Sudamericana y una de las mayores revelaciones de Lanús, dará el salto al fútbol de Brasil como nuevo refuerzo de Fluminense. La transferencia, que se concreta en las últimas horas antes del cierre del mercado en ese país, se realiza por una suma cercana a USD 10 millones.

El delantero, conocido por su capacidad aérea y su conexión con el mediocampo, fue adquirido por Lanús a Gimnasia de La Plata en 1.8 millones de dólares en nueve cuotas, lo que representa una notable ganancia para el club bonaerense, que ya lo vendió al Flu.

Con el ciclo de transferencias en Brasil próximo a finalizar este martes 3 de marzo y la fecha límite impuesta por el sistema FIFA para las inscripciones internacionales, Lanús y Fluminense debieron cerrar la operación por Castillo a contrarreloj. De este modo, la directiva del club argentino tendrá ahora hasta el 10 de marzo para buscar un reemplazante en esa posición.

Castillo fue una de las figuras de la serie ante Flamengo (REUTERS/Sergio Moraes)

La búsqueda de un delantero centro se había intensificado en Fluminense, luego de que las negociaciones por Alexis Cuello y Gabriel Ávalos quedaran descartadas por diferencias económicas con San Lorenzo e Independiente, respectivamente. En este contexto, el nombre del atacante de Lanús fue el elegido por reunir no solo una destacada actualidad goleadora, sino también características que responden a las necesidades del club brasileño.

El proceso de negociación entre las dirigencias de Lanús y Fluminense avanzó mediante reuniones presenciales durante la estancia del club argentino en Río de Janeiro por la Recopa frente a Flamengo y continuó a distancia en los días siguientes.

En la última jornada, durante el partido contra Defensa y Justicia, Castillo permaneció en el banco de suplentes. Desde su arribo a Lanús a mediados de 2023 procedente de Gimnasia y Esgrima La Plata, el delantero, nativo de Venado Tuerto, acumuló 14 goles y cuatro asistencias en 32 encuentros. Además, formó parte de los planteles que obtuvieron la Copa Sudamericana y la ya mencionada Recopa Sudamericana, logros que elevaron su cotización y lo posicionaron en la mira del club carioca.

Su rendimiento en el ámbito continental despertó además el interés de clubes europeos, entre ellos St. Pauli de Alemania, que presentó una propuesta de préstamo con opción de compra. No obstante, la comisión directiva presidida por Nicolás Russo estableció que el atacante solo sería transferido mediante venta directa, desestimando cualquier otro tipo de negociación.

Surgido de las divisiones inferiores de River Plate y con una estatura de 1,89 metros y cercano a los 80 kilos, Castillo se distingue como un atacante de referencia en el área. Sin embargo, no limita su juego a la finalización de las jugadas. El futbolista argentino logró asociarse con los volantes, principalmente Marcelino Moreno, y contribuir en la generación de ataques, lo que amplía su aporte ofensivo más allá de su capacidad anotadora.

Frente a la salida de Castillo, Walter Bou asoma como probable reemplazante para el inminente encuentro ante Boca Juniors, este miércoles desde las 21. Por otro lado, el equipo granate sufrirá la baja de Marcelino Moreno, fuera de competencia por una metatarsalgia en el pie izquierdo. El volante ya había disputado infiltrado los partidos de la Recopa y su recuperación demandará un tiempo aún no determinado. En ese contexto, Franco Watson, quien suplió a Moreno ante Independiente en la quinta jornada del torneo Apertura, se perfila como su sustituto natural.