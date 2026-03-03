Deportes

Los Pumas 7’s buscarán su 5° título consecutivo en Vancouver: rivales y horarios de los partidos

El seleccionado argentino debutará el sábado 7 de marzo ante Australia y compartirá el Grupo B con Fiji y Francia, en busca de un nuevo título en la ciudad donde lleva más de cinco años sin perder

Marcos Moneta, una de las figuras del equipo argentino

La ciudad de Vancouver será nuevamente escenario de una nueva etapa del circuito de Seven masculino y Los Pumas 7’s buscarán defender su racha triunfal en el certamen canadiense. El seleccionado argentino, dirigido por Santiago Gómez Cora, ya tiene confirmados los horarios para la cita que se celebrará el 7 y 8 de marzo. Integrará el Grupo B junto a Australia, Fiji y Francia.

El equipo nacional llega con el antecedente de haberse consagrado con el oro en las últimas cuatro ediciones y sin conocer la derrota en ese torneo desde hace más de cinco años. El debut del seleccionado está previsto para el próximo sábado a las 15:57 (hora argentina) frente a los australianos. El segundo compromiso será el mismo día a las 20:07 ante los oceánicos, y el cierre de la fase de grupos se dará a las 23:34 frente al combinado europeo. Esta programación marca el camino de un conjunto que domina históricamente en territorio canadiense.

Matteo Graziano será parte del plantel (REUTERS/Edgar Su)

La expectativa en torno a la actuación del equipo argentino está respaldada por los números de una campaña sobresaliente. Desde el retorno de la competencia tras la pandemia, el seleccionado argentino disputó 24 partidos en Vancouver desde 2022 y acumuló 23 victorias y un empate. La única igualdad se registró en el inicio de la temporada 2022/23, justamente ante Francia. Desde ese momento, encadenó 23 triunfos consecutivos, una marca que lo posiciona como favorito en la previa del certamen.

La última vez que Los Pumas 7’s sufrieron una caída en Vancouver data del 8 de marzo de 2020, cuando Irlanda se impuso por 31-26 en el duelo por el 13º puesto. La edición de 2021 no contó con la presencia del equipo argentino a raíz de la pandemia de COVID-19, lo que interrumpió la seguidilla de participaciones pero no el invicto vigente en las siguientes temporadas.

En 2022, la consagración llegó ante Fiji con un triunfo por 29-10. En 2023, la victoria fue frente a Francia por 33-21. Para 2024, el rival en la definición fue Nueva Zelanda, que cayó por 36-12. El año pasado, en 2025, el conjunto de Gómez Cora superó a Sudáfrica por 19-12 en el partido decisivo. Cada vez que el seleccionado argentino llegó al partido por el oro en Vancouver, se quedó con el título, un registro que comparte únicamente con Fiji en Hong Kong, donde ese equipo levantó cinco trofeos seguidos entre 2015 y 2019.

Luciano González junto a Joaquín Pellandini (@lospumas7arg)

El grupo que integra Los Pumas 7’s en esta edición presenta a tres de los seleccionados más competitivos del circuito: Australia, Fiji y Francia. Todos han sido protagonistas en instancias decisivas de la World Rugby Sevens Series y tienen antecedentes de partidos cerrados ante el equipo argentino. La programación detallada de los encuentros permite anticipar una jornada intensa para el conjunto nacional, que buscará avanzar a la siguiente fase y mantener su hegemonía en suelo canadiense.

La planificación y la estadística juegan a favor de Los Pumas 7’s, que llegan a Vancouver con la posibilidad de lograr su quinta medalla de oro consecutiva en una misma ciudad, una hazaña que solo ostenta Fiji en la historia reciente del rugby seven. El camino hacia ese objetivo comenzará el sábado frente a Australia, continuará ante Fiji y se cerrará en la fase de grupos ante Francia, equipos que conocen de primera mano la fortaleza del seleccionado argentino en este tipo de escenarios.

